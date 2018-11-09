«Автомобильная пятилетка» в Татарстане: машин стало больше на 10%, а налоги выросли в 1,5 раза

В республике нашли девять яхт, 143 самолета и вертолета и собрали с автомобилистов 3,5 миллиарда

Фото: Максим Платонов

Число легковых автомобилей в Татарстане за последние пять лет увеличилось на 10%, а мотоциклов — на четверть. При этом водные транспортные средства теряют популярность, чего не скажешь о воздушном. Число вертолетов и самолетов за пять лет стало больше в полтора раза. Об изменениях в количестве транспорта в регионе — в материале аналитической службы «Реального времени».

Недорогие иномарки побеждают отечественный автопром?

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», которые были получены из отчета о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу, в Татарстане на 2017 год было зарегистрировано 1,48 млн наземных транспортных средств. За последний год этот показатель вырос на 2,1% — в 2016 году было лишь 1,45 млн зарегистрированных наземных транспортных средств. Однако, что интересно, показатель 2017 года не рекордный. К примеру, в 2014 году в регионе было почти 1,5 млн наземных транспортных средств. Таким образом, к 2014 году показатель достиг пика, а уже на следующий год число автомобилей снизилось сразу на 50 тысяч штук. После этого начиная с 2015 года показатель вновь стал расти.

Транспортный налог, впрочем, был начислен лишь за 1,44 из 1,48 млн наземных транспортных средств. При этом число легковых автомобилей составило 1,23 млн штук. За год показатель вырос на 2,3%, а за пять лет — почти на одну десятую, а точнее — на 9,7%. Тут из статистических сведений можно получить интересную информацию — распределение, на машинах с какой мощностью двигателя в основном ездят жители Татарстана.

Как оказалось, на данный момент самые распространенные машины — мощностью до 100 лошадиных сил. Их в Татарстане 688 тысяч, или 56% всего автопарка региона. Неудивительно, учитывая, что в регионе до сих пор очень распространены неновые «Лады», которые как раз относятся к этой категории. Однако, что интересно, популярность машин с мощностью до 100 лошадиных сил стремительно снижается. Еще год назад их количество составляло более 706 тысяч, а пять лет назад — и вовсе около 831 тысячи. За год число таких машин снизилось на 2,5%, а за пять лет — вообще на 17,2%. Доля машин с двигателем до 100 лошадиных сил снизилась с 74% до 56%. Объяснение этому простое: большая часть наиболее популярных сейчас моделей автомобилей имеет мощность больше 100 л.с. К примеру, у лидера по продажам в первом полугодии 2018 года — Kia Rio — мощность как раз от 100 «лошадей», у находящейся на втором месте Lada Vesta — от 106 «лошадей». И лишь у третьей по популярности машины — Lada Granta — мощность двигателя в двух из трех комплектаций меньше 100 л.с.

Соответственно, заметно растет популярность более мощных автомобилей. Вторая по значимости категория, при этом наиболее быстрорастущая, — машины с двигателем мощностью от 100 до 150 л.с., к которым как раз и относится большинство нынешних лидеров продаж. Таких машин в регионе сейчас 445 тысяч, или 36% от общего числа легковых автомобилей. За год они стали популярнее сразу на 10%. Рост за пять лет вообще рекордный: их стало больше почти в два раза. В 2012 году число таких машин составляло примерно 230 тысяч штук, рост — на 94%. Доля таких машин, соответственно, увеличилась с 20% до 36%.

Более мощные автомобили также стали более распространенными, но таких рекордов, как в категории от 100 до 150 л.с., конечно, не ставят. К примеру, третья по популярности категория — машины с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил — стала популярнее за год на 6%. Сейчас таких машин — 59 тысяч, или 5% от общего размера автопарка в Татарстане. За пять лет рост числа таких машин составил 60% — в 2012 году таких автомобилей было лишь 37 тысяч штук.

Машин мощностью от 200 до 250 л.с. в 2017 году оказалось 26 тысяч штук, или 2% от всего автопарка. За год рост составил 8,3%. А вот за пять лет показатель роста оказался на втором месте, тут он составил 65,4%, больше — только у категории машин с двигателями от 100 до 150 «лошадей». В 2012 году таких машин было лишь 15,7 тысячи штук. Наконец, наименее распространенная категория — машины мощностью больше 250 лошадиных сил. Таких в Татарстане — 13,8 тысячи штук. За год их даже стало меньше — на 0,1%, но за пять лет число таких машин выросло на 42%.

Показатель 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Изменение за год Изменение за пять лет Количество транспортных средств, в отношении которых налогоплательщиком исчислен налог к уплате, единиц, в том числе: 1.454.603 1.423.883 1.418.546 1.480.047 1.404.094 1.334.945 2,2% 9,0% по наземным транспортным средствам, из них 1.443.953 1.413.143 1.408.506 1.469.271 1.393.054 1.323.762 2,2% 9,1% Автомобили легковые с мощностью двигателя: 1.232.620 1.205.154 1.197.346 1.254.184 1.189.346 1.123.139 2,3% 9,7% до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 688.218 706.210 735.115 811.294 825.671 830.930 -2,5% -17,2% свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 445.080 404.859 372.894 355.259 289.983 229.632 9,9% 93,8% свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 59.444 56.188 53.503 52.913 44.078 37.061 5,8% 60,4% свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 26.009 24.014 22.164 21.169 17.993 15.722 8,3% 65,4% свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 13.869 13.883 13.670 13.549 11.621 9.794 -0,1% 41,6% Доля машин мощностью до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 56% 59% 61% 65% 69% 74% свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 36% 34% 31% 28% 24% 20% свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 5% 5% 4% 4% 4% 3% свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 2% 2% 2% 2% 2% 1% свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Мощных мотоциклов стало в три раза больше, а «Газели» не в фаворе



Что касается другого наземного транспорта — мотоциклов, автобусов, грузовиков и прочего, то эти виды транспорта показывают разнонаправленную динамику. Например, число единиц двухколесного транспорта — мотоциклов и мотороллеров, зарегистрированных в Татарстане, на данный момент составляет 11,8 тысячи штук. В целом показатель вырос за пять лет на 23,8%, но особенно он заметен лишь в одной категории — транспорта с мощностью свыше 35 лошадиных сил. Тут рост за пять лет оказался в 2,7 раза — с 1,4 до 3,8 тысячи штук. А вот мотоциклов и мотороллеров мощностью от 20 до 35 л.с., наоборот, стало меньше на 13% — сейчас их в Татарстане 4,3 тысячи.

Число зарегистрированных автобусов снизилось за пять лет на 15% — с 17,3 до 14,7 тысячи. При этом автобусов с мощностью до 200 л.с. стало меньше на 20% (сейчас их около 3 тысяч), а мощностью меньше 200 л.с. — на 13,5% (сейчас их 11,7 тысячи штук). Число грузовиков увеличилось на 4,3%, до 139 тысяч штук. При этом особенно заметен рост в трех категориях грузовых автомобилей — мощностью от 100 до 150 л.с. (это самая популярная категория грузовиков, их сейчас около 48 тысяч штук), от 150 до 200 л.с. (самая немногочисленная категория — 4,5 тысячи единиц) и свыше 250 л.с. (27,8 тысячи). Экземпляров этих трех категорий грузовых машин стало больше примерно на четверть за пять лет. А вот грузовиков мощностью от 200 до 250 л.с. стало меньше на ту же четверть — сейчас их 24,1 тысячи штук. Число маломощных грузовиков (мощностью до 100 л.с.) за пять лет стало меньше на 5% — 34,3 тысячи. К числу последних, например, можно отнести двигатели популярного российского грузовика — «Газели».

Отдельно стоит отметить категорию снегоходов и мотосаней. Они, судя по всему, переживают пик популярности. Всего на данный момент их зарегистрировано 3,9 тысячи единиц. Это на 22% больше, чем годом ранее, и в два с лишним раза больше, чем пять лет назад. В основном снегоходы в Татарстане мощностью до 50 л.с. (3 тысячи штук, рост за пять лет почти в два раза), а мощностью свыше 50 л.с. — чуть меньше тысячи. Зато и рост тут более значительный — в 2,8 раза.

Показатель 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Изменение за год Изменение за пять лет Количество транспортных средств, в отношении которых налогоплательщиком исчислен налог к уплате, единиц, в том числе: 1.454.603 1.423.883 1.418.546 1.480.047 1.404.094 1.334.945 2,2% 9,0% Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя: 11.840 11.709 9.379 10.391 9.596 9.561 1,1% 23,8% до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 3.783 3.711 3.118 3.309 3.132 3.218 1,9% 17,6% свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 4.286 4.353 3.834 4.460 4.578 4.930 -1,5% -13,1% свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 3.771 3.645 2.427 2.622 1.886 1.413 3,5% 166,9% Автобусы с мощностью двигателя: 14.724 14.745 15.270 15.886 16.472 17.319 -0,1% -15,0% до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 11.729 11.727 12.206 12.588 13.000 13.567 0,0% -13,5% свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 2.995 3.018 3.064 3.298 3.472 3.752 -0,8% -20,2% Автомобили грузовые с мощностью двигателя: 138.547 138.188 143.468 146.395 137.932 132.819 0,3% 4,3% до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 34.325 35.172 37.015 38.581 37.317 36.109 -2,4% -4,9% свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 47.857 46.579 45.873 45.521 42.370 38.327 2,7% 24,9% свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 4.451 4.307 4.208 4.128 3.755 3.533 3,3% 26,0% свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 24.164 25.969 27.947 29.911 30.351 32.576 -7,0% -25,8% свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 27.750 26.161 28.425 28.254 24.139 22.274 6,1% 24,6% Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 42.318 40.145 40.130 39.675 37.907 39.051 5,4% 8,4% Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя: 3.904 3.202 2.913 2.740 1.801 1.873 21,9% 108,4% до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 2.955 2.469 2.225 2.049 1.425 1.527 19,7% 93,5% свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 949 733 688 691 376 346 29,5% 174,3%

Гидроциклы теряют популярность, а вертолеты и самолеты — в моде



Другие транспортные средства, которые куда реже покупаются «обычными» жителями страны в качестве необходимого средства передвижения — водные и воздушные, также показали себя по-разному. Популярность водного транспорта, к примеру, судя по статистике, снижается. Общее число водных транспортных средств за последние пять лет уменьшилось на 5,2% — с 11,1 до 10,5 тысячи штук. Особенно заметно это на примере гидроциклов — их стало меньше на 7,2%. Впрочем, речь идет о довольно незначительной категории транспортных средств: в 2012 году в Татарстане их было зарегистрировано всего 153 штуки, а сейчас — еще на 11 меньше. Отметим, к слову, что почти две трети этих водных мотоциклов — мощностью более 100 лошадиных сил.

Гораздо более значительная категория водного транспорта — катера и моторные лодки, за пять лет «просели» на 5,6%. В 2012 году в Татарстане их было зарегистрировано 10,5 тысячи штук, в 2017 году — 9,9 тысячи штук. Около 90% из них приходится на катера и моторные лодки с мощностью до 100 лошадиных сил — 8981 штука, при этом по такой категории снижение составило 7,6%. А вот в случае с моторными лодками и катерами мощностью свыше 100 л.с. зафиксирован довольно значительный рост — примерно на одну пятую, с 779 до 930 штук.

Яхт за последние пять лет стало больше на три штуки — в 2012 году их было шесть, а теперь девять. Число несамоходных (буксируемых) водных транспортных средств увеличилось на 19% — с 311 до 369 штук. Число иных водных транспортных средств снизилось более чем на треть — со 119 до 76 штук.

А вот число воздушных транспортных средств заметно увеличилось — почти в полтора раза. В 2012 году в Татарстане их было зафиксировано всего 98 штук, к 2017 году показатель составил 143 штуки. Таким образом, за пять лет в Татарстане появилось сразу на 50 больше частных самолетов и вертолетов — эти 143 единицы воздушного транспорта, зарегистрированного в Татарстане, представляют собой именно частные самолеты и вертолеты.

Показатель 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Изменение за год Изменение за пять лет Количество транспортных средств, в отношении которых налогоплательщиком исчислен налог к уплате, единиц, в том числе: 1.454.603 1.423.883 1.418.546 1.480.047 1.404.094 1.334.945 2,2% 9,0% по водным транспортным средствам, из них 10.507 10.605 9.911 10.672 10.930 11.085 -0,9% -5,2% Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя: 9.911 9.973 9.389 10.214 10.422 10.496 -0,6% -5,6% до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 8.981 9.029 8.557 9.328 9.604 9.717 -0,5% -7,6% свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 930 944 832 886 818 779 -1,5% 19,4% Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя: 9 8 4 7 7 6 12,5% 50,0% до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 6 6 2 5 5 5 0,0% 20,0% свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 3 2 2 2 2 1 50,0% 200,0% Гидроциклы с мощностью двигателя: 142 156 143 144 132 153 -9,0% -7,2% до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 51 57 54 45 43 57 -10,5% -10,5% свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 91 99 89 99 89 96 -8,1% -5,2% Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость 369 381 230 225 252 311 -3,1% 18,6% Иные водные транспортные средства 76 87 145 82 117 119 -12,6% -36,1% по воздушным транспортным средствам 143 135 129 104 110 98 5,9% 45,9%

Сумма налогов растет благодаря мощности машин, а Татарстан входит в пятерку по объему



Практически весь транспортный налог, получаемый в Татарстане, — это налог на наземный транспорт. Общая сумма составляет 5,084 млрд рублей, из них на наземный транспорт приходится 5,028 млрд рублей. За последний год сумма подлежащего уплате налога выросла на 4%, а за пять лет — примерно на 45%.

На транспортный налог с легковых автомобилей приходится 3,53 млрд рублей — это на две трети больше, чем пять лет назад. Тогда показатель составлял всего 2,1 млрд рублей. Отметим, что число легковых автомобилей, как уже говорилось, выросло лишь на 10%. Соответственно, сказывается здесь и рост самого налога, и то, что жители региона стали покупать более мощные автомобили. Лидером что пять лет назад, что сейчас является категория машин мощностью от 100 до 150 л.с. Сейчас сумма налогов, начисленных на такие автомобили, — 1,61 млрд рублей. Пять лет назад показатель составлял 748 млн рублей, он вырос на 116%.

Вторая по значимости категория — грузовые автомобили. Тут сумма транспортного налога составляет 1,24 млрд рублей — за пять лет рост составил 9,5%. Кроме того, 137 млн рублей начислили в виде налога на автобусы (чуть меньше, чем в 2012 году), 13 млн — с мотоциклов (в 2,7 раз больше, чем пять лет назад).

На водный транспорт было начислено 39 млн рублей налога — на 8% меньше, чем год назад. Основная масса из этого налога пришлась на катера и моторные лодки, тут сумма налога составила 29,5 млн рублей, что на 10% больше, чем пять лет назад. На гидроциклы пришлось еще 3,9 млн рублей (на 1,5% меньше, чем пять лет назад). Начисленный транспортный налог на воздушный транспорт — 17 млн рублей, показатель вырос за год на одну пятую.

Транспортный налог по итогам 2017 года

Показатель 2017 2016 2015 2014 2013 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, в том числе: 5.084.691 4.892.887 4.871.850 4.605.049 3.966.207 по наземным транспортным средствам, из них 5.028.671 4.839.393 4.822.700 4.558.064 3.914.500 Автомобили легковые с мощностью двигателя: 3.528.140 3.329.740 3.195.560 2.960.153 2.467.702 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 508.495 524.346 549.423 566.124 563.185 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 1.614.937 1.476.366 1.373.917 1.215.178 957.179 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 431.291 408.986 391.661 359.931 296.007 свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 380.554 347.415 321.296 288.489 240.937 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 592.863 572.627 559.263 530.431 410.394 Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя: 12.581 11.856 8.062 8.099 5.856

Отметим, что Татарстан занимает пятое место по России по показателю общего начисленного транспортного налога. Лидером здесь стала Москва с показателем в пять с лишним раз больше, чем в Татарстане, — 27 млрд рублей. Второе место оказалось у Московской области с почти 15 млрд рублей. У Санкт-Петербурга сумма транспортного налога составила 10,8 млрд рублей. Единственный «нестоличный» регион, опередивший Татарстан, — это Краснодарский край. Тут сумма налога равна 7,2 млрд рублей.

А вот в десятку регионов по начисленному транспортному налогу входят еще три региона Приволжского федерального округа. Это Нижегородская область с 4,2 млрд рублей, Самарская область с 4,05 млрд рублей (шестое и седьмое места, соответственно), а также Башкортостан с 3,5 млрд рублей (девятое место). Помимо них, в топ-10 вошли Ростовская область, занявшая восьмое место с 3,7 млрд рублей, и Челябинская область, замыкающая десятку с показателем в 3,4 млрд рублей.

Транспортный налог за 2017 год по регионам РФ

Регион Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет ВСЕГО в том числе: по наземным транспортным средствам из них: Автомобили легковые с мощностью двигателя: до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 170.943.772 168.115.726 124.729.998 15.746.371 38.109.678 г. Москва 27.014.575 26.451.101 23.883.128 650.676 5.308.376 Московская область 14.824.026 14.521.648 12.018.435 656.686 4.264.540 г. Санкт-Петербург 10.827.157 10.588.740 9.024.291 714.235 2.830.292 Краснодарский край 7.145.942 7.054.235 5.247.405 786.489 1.553.197