Кушать подано: ртуть на обед в альметьевской семье — следствие имущественного спора?

Следователи полагают, что влить ядовитую добавку в еду мог один из родственников в доме

Случай с отравлением ртутью семьи в Альметьевске сегодня облетел все новостные агентства. Между тем сама история, напоминающая по своему сюжету детективный роман, произошла еще в начале сентября. Семья, сев обедать, обнаружила в еде капли ртути, а главе семьи позже стало плохо. В тот день с ними не стала трапезничать только 78-летняя мать хозяина дома, которая, как выяснило «Реальное время», имеет затяжной конфликт со своим сыном и даже судебные тяжбы. В связи с инцидентом со ртутью возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подробности — в материале «Реального времени».

Кушать подано

В обычной, на первый взгляд, семье Альметьевска 3 сентября чуть не случилась трагедия — по версии следствия, в поданных к обеду макаронах с подливой нашли шарики с ртутью. Трапезничали с необычной добавкой 61-летний хозяин дома, его супруга 55 лет, их дочь 29 лет и ее дети 8 и 1 года. Кроме того, за столом сидел 14-летний племянник. По данным «Реального времени», увидев ртуть в своей еде, они вызвали скорую, которая на месте промыла желудок двум младшим детям. Позже самочувствие главы семьи стало ухудшаться, и он обратился в больницу, где врачи обнаружили в его крови повышенное содержание ртути.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемых пока нет. Следствие полагает, что вещество в еду мог подложить кто-то из находившихся в доме родственников. За стол в тот день с семьей не сел только один человек — 78-летняя мать отравленного мужчины, проживающая с ним в одном доме.

В рамках уголовного дела будут назначены химическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Последнюю следователи намерены провести матери хозяина дома.

Надышался?

Главный внештатный специалист токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина, судя по опубликованным Следкомом снимкам, предполагает, что речь идет о металлической ртути, которая содержится в градусниках и термометрах. По словам эксперта, ее употребление перорально практически не может навредить организму:

— В градусниках используется металлическая ртуть. Она не оказывает токсического влияния на организм при употреблении внутрь через желудочно-кишечный тракт при его нормальной работе. То есть, если снижена моторика желудочно-кишечного тракта, то время контакта ртути со слизистой возрастает и способствует образованию ионов, которые уже всасываются. Тогда может быть минимальный токсический эффект, — поясняет собеседник издания.

Кроме того, соли и другие производные ртути в градусниках также не вызывают токсического эффекта.

— Чаще всего проглатывают либо ломают градусники дети, но ни один токсикологический центр их даже не госпитализирует, потому что как приняли, так она и выйдет. Такая ртуть не токсична. Токсичны именно пары и испарения ртути, — комментирует Алия Насибуллина.

Специалист не исключает, что потерпевший мужчина надышался испарениями ртути, пока сидел за обеденным столом.

На практике заведующей взрослого токсикологического отделения, куда поступают люди старше 15 лет, пациентов с отравлением ртутью привозят нечасто — один раз в несколько лет. Не обращались к ним в последние годы, по ее словам, и за консультациями после детского отравления ртутью.

Имущественный вопрос

Подозрения следователей, что ртутью всю семью хотел накормить один из родственников в доме, кажутся не такими уж беспочвенными после знакомства с историей взаимоотношений главы семейства со своей престарелой матерью. Между ними недавно разгорелся имущественный спор, дело вылилось в судебные тяжбы. Так, 2 ноября 2017 года Альметьевский суд рассмотрел иск с требованием признать договор пожизненного содержания с иждивением, государственную регистрацию перехода права собственности недействительными, определить доли, включить доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок в наследственную массу, признать права собственности и отменить обременения. Подала его женщина, чьи фамилия и инициалы полностью совпадают с данными матери отравленного мужчины, имеющиеся в распоряжении «Реального времени». Совпадают в деле и инициалы самого отравленного.

Согласно фабуле дела, отец мужчины переписал на него свою собственность в 2003 году в обмен на пожизненное содержание и иждивение. Впоследствии он умер, а его жена, поссорившись с сыном, решила оформить наследственные права на дом и пошла к правоохранителям. Обратившись за получением выписок из ЕГРИЛ, она выяснила, что и недвижимость, и земля под ней принадлежат ее сыну. Кроме того, оказалось, что на имущество наложено обременение в виде ипотеки.

В суде истец заявляла, что договор пожизненного содержания с иждивением на самом деле не исполнялся, поскольку ее сын ни материально, ни как-то еще не помогал. По ее мнению, также были нарушены ее права как супруги, нажившей в браке половину имущества.

Сторона ответчика в суде попросила в иске отказать, мотивировав это тем, что, во-первых, при заключении договора истец дала свое согласие на сделку, и во-вторых, срок исковой давности уже истек. В итоге Альметьевский суд в иске отказал. За ним последовала апелляция в Верховном суде, но он поддержал ранее вынесенное решение.

Сейчас остается только гадать, связан ли имущественный спор матери и сына с отравлением ртутью. В любом случае, следствие отрабатывает и эту версию.