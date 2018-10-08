Шпионский скандал в Альметьевске: 6 человек пытались отравить ртутью, включая годовалого ребенка

Фото: Следком по РТ

В Татарстане возбуждено дело о покушении на убийство в семье жителей Альметьевска. Следком установил — в поданных на обед макаронах с подливой были шарики с ртутью, 61-летний хозяин дома госпитализирован, сообщают источники «Реального времени».

По предварительным данным следствия, шарики ртути в своих тарелках члены семьи обнаружили во время обеда 3 октября. В этот момент за столом находились 61-летний хозяин дома, его супруга 55 лет, их дочь 29 лет и ее дети в возрасте 8 лет и 1 года, а также 14-летний племянник.

В Следкоме подтверждают: в доме находилась 78-летняя мать главы семьи, но за общий стол она не садилась.

В дальнейшем, хозяину дома стало плохо, в результате анализов в его крови было выявлено повышенное содержание ртути.

В рамках уголовного дела будут назначены химическая и психолого-психиатрические экспертизы. Последнюю следователи намерены провести матери хозяина дома. Не исключается, что опасное вещество в еду подложил кто-то из находившихся в доме.

Напомним, в минувшую пятницу в Арске флакончик с сомнительным парфюмом стал причиной госпитализации 18 студенток. В Минздраве Татарстана считают причиной ЧП аллергию.