«Такие реагенты может позволить только Москва». Казань мечтает уйти от пескосоляных смесей

Город готовится к зиме 30% ростом тарифов на уборку снега в центре: «нужна ручная работа, а она всегда стоит дороже»

Со следующей недели Казань переходит на зимнее содержание дорог. Подготовлены десятки тонн противогололедных смесей и новая дорожная техника, на 80% заполнен штат дорожных рабочих. Как выяснила корреспондент «Реального времени» на «деловом понедельнике» в мэрии, городу все так же не хватает денег на более рентабельный и удобный двухфазный реагент, поэтому жителей на большей части дорог и тротуаров ждет пескосоляная смесь. В центре города исполком решил поднять тарифы на уборку улиц от снега аж на 30%. Подробности — в нашем материале.

На зиму людей почти набрали

В Казани готовятся к предстоящим гололедам и снежным буранам — с 15 октября дорожные службы перейдут на зимнее содержание дорожной сети. За дороги будут отвечать 567 единиц спецтехники и 650 дорожных рабочих. Впрочем, как пояснил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев, до конца справиться с проблемой нехватки сотрудников пока не получилось — набор сотрудников выполнен на 80% от плана. Напомним, что городские службы уже не первый год жалуются на нехватку работников и большую текучку — низкая зарплата дает о себе знать.

— Мы сейчас ведем набор на зиму. К сожалению, есть такая проблема из-за того, что недостаточно высокая заработная плата и малоквалифицированный труд. Дефицит рабочих присутствует, но, как правило, например, водители-механизаторы, задействованные летом на строительстве дорог, на зиму переходят в дорожные предприятия, которые занимаются содержанием дорог, — пояснил Куляжев.

В этом году парк спецтехники пополнился 12 новыми машинами: восемь вакуумных пылесосов на шасси КАМАЗа закупили для летнего содержания и четыре КДМ — для круглогодичной работы. Еще четыре машины на свои средства приобрели дорожные предприятия. За два же последних года для муниципальных дорожных служб купили 37 единиц спецтехники и капитально отремонтировали еще 29.

Как и в прошлом году, за дорогами будут следить четыре подрядные организации, с которыми заключены контракты до конца 2018 года.

За дороги будут отвечать 567 единиц спецтехники и 650 дорожных рабочих. Фото Дмитрия Резнова



Даешь повышение на треть

Вместе с тем в центре тарифы на уборку улиц вырастут на 30%, которые должен будет покрывать бюджет города.

— Мы увеличиваем тариф на содержание центральной части города — порядка 30%, потому что были большие нарекания — это раз. Во-вторых, сама трудоемкость работ в центральной части города отличается от новых благоустроенных районов. Здесь очень плотная застройка, узкие тротуары, где не может пройти техника. Кроме того, с крыш зданий, которые стоят вдоль тротуаров, постоянно валится снег, и, конечно, нужна ручная работа, а она всегда стоит дороже, чем механизированная, — комментирует Куляжев.

На полученные дополнительные средства планируется привлечь к уборке территории больше дорожных рабочих и средств малой механизации. Повышение коснется 950 тыс. кв. метров из 21 млн кв. метров убираемых площадей в Казани. В какую сумму обойдется такое решение, спикер не уточнил:

— Сейчас как раз готовится постановление руководителя исполнительного комитета, где мы будем поднимать тарифы. Там будут прописаны все стоимости. До подписания этого постановления я их называть не буду, — отметил Куляжев.

Не от хорошей жизни

В целом ежегодно на уборку улиц в Казани тратят порядка 1 млрд 200 млн рублей, из них две трети — на средства на зимнее содержание дорог. Тем не менее таких денег на замену пескосоляных смесей на двухфазный реагент не хватает. Второй год подряд в городе решили применять более современный двухфазный реагент с технологией смачивания на основных магистральных дорогах с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта и на мостовых сооружениях. Для этого было заготовлено 9 тыс. тонн вещества. На большей же части города снова рассыпят пескосоляную смесь, которой на зиму хранится аж 80 тыс. тонн.

— Мы эту возможность рассматриваем постоянно, но, к сожалению, все зависит от финансирования. Как я уже сказал, у нас на сегодняшний день из 21 млн кв. метров, которые убираются в городе Казани, обрабатываются реагентом всего 7,5 млн. И это не от хорошей жизни. Конечно, реагент более качественно может обработать дорогу, он практически полностью растапливает снег и не оставляет за собой каких-то грязных солевых следов и разводов, как это происходит с песком, — отвечает на вопрос «Реального времени» Куляжев.

На большей части города снова рассыпят пескосоляную смесь, которой на зиму хранится 80 тыс. тонн. Фото Романа Хасаева

Таким образом, в случае с реагентом получается, что на него денег нет, но последствия использования пескосоляной смеси олицетворяют поговорку «скупой платит дважды».

— Если я вам скажу, что реагент в 10 раз дороже, чем пескосоляная смесь, это, наверное, будет правильно. Но, с другой стороны, мы заготовили на зиму 80 тысяч тонн пескосоляной смеси. Это будет высыпано на дорогу, и весной придется вывозить КАМАЗами, выгребать, это все осядет на газонах. Песок будет пылить. Это раз. Второе: стоимость прочистки одного метра сетей ливневой канализации — тоже достаточно высокая. Тот же самый песок с весенними водами попадает в сети ливневой канализации. Это два. Третье: песок с солью попадает на газоны и отрицательно влияет на рост деревьев. Ну и более мелкие вещи, неприятные для водителей, — проехать по дороге, посыпанной песком, и каждый день мыть машину. В этом тоже нет ничего хорошего, — комментирует председатель Комитета внешнего благоустройства Казани.

Как прозвучало после доклада Куляжева на «деловом понедельнике», после использования двухфазного реагента, по статистике, аварийность на дорогах снижается в три раза.

— Это важный вопрос, но упирается он в деньги, как всегда. На тротуарах такие реагенты может позволить себе использовать только Москва. Как результат — там самое низкое количество травм, получаемых пешеходами на дорогах, несмотря на то, что поток огромный, нагрузка в том числе на пешеходные переходы огромная. Но, как говорится, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Поэтому мы довольствуемся тем, что у нас есть, мобилизуем все наши наличные ресурсы, — отметил глава администрации Казани.