«Каррера, не верим!», оракул Черданцев и странная победа «Зенита»

Обзор матчей российских команд в еврокубках

Буквально позавчера «Реальное время» подробно рассказало об исторической победе ЦСКА над «Реалом». Популярный комментатор Виталий Ошовский в колонке, написанной для «Реального времени», анализирует остальные матчи российских команд в еврокубках — от очередного триллера «Спартака» до странной победы «Зенита».

Федун: «Я не хочу больше ни в кого верить»

За пару часов до матча «Спартак» — «Вильярреал» в столицу снова пришла непогода. Сильнейший ветер до 20 метров в секунду, серые тучи и нудный дождик портили и без того мрачное настроение красно-белых. После матча спартаковские болельщики шли домой привычно расстроенными: в последний раз они были счастливы еще 25 августа, после дерби с «Динамо». Однако вчера во втором тайме на поле был совершенно другой «Спартак» — заряженный, нацеленный на ворота и будто бы бьющийся за Карреру.

«Согласен, что матч с «Вильярреалом» для нас — лучший в сезоне. Ребята провели отменный матч против качественной команды. Два раза проигрывали, сумели сравнять счет и вырваться вперед. Было жаль пропустить гол после истечения 4-й добавленной минуты. Вот за это обидно. Потому что ребята боролись и отдали всю душу», — еще в середине первого тайма было невозможно себе представить, что Каррера будет недоволен ничьей. Но вторую 45-минутку «Спартак» провел настолько вдохновенно, что мирный исход с «Вильярреалом» стал настоящей трагедией.

Вдвойне обидно еще и оттого, что пенальти был назначен на 96-й минуте. Причем далеко не все в итоге согласились с решением немецкого арбитра Даниэля Зиберта. «Из ворот выглядело вроде просто: мяч попал в туловище, и их футболист пробил выше ворот. Если повтор смотреть, я не знаю, был там пенальти или нет. Не могу это сказать. Но если честно, не видел там железного фола», — посетовал Александр Максименко. Голкипер «Спартака» почти стал героем матча и даже, возможно, слегка дотянулся до мяча, но Санти Касорла все-таки сделал счет 3:3.

Ничья в матче, который мог стать железным щитом для Массимо Карреры. В итоге — расклады не поменялись. Очевидно, что все теперь для итальянца решится в матче с «Енисеем». Неудача в Красноярске однозначно отправляет Карреру в отставку. Как заявил Федун после матча: «Верю ли я в Карреру? Я не хочу больше ни в кого верить! Я хочу верить в итоговый спортивный результат».

За 2 минуты до конца Торнике Окриашвили забил, вероятно, лучший гол нынешней Лиги Европы — 2:1. Фото fckrasnodar.ru



Оракул Черданцев и супергол Окриашвили

«Краснодару» против «Севильи» нельзя играть в атаку. Это самоубийство. А может ли «Краснодар» против на данный момент одной из самых ярких команд Европы закрыться, я не знаю. Как нарочно, именно сейчас «Севилья» в полном порядке. Наконец нашел своего тренера и свою команду Андре Силва, который регулярно забивает. При всем уважении к «Краснодару», считаю, что силы на данный момент неравны», — заявил перед матчем главный пророк отечественного футбола Георгий Черданцев, об «умении» которого угадывать исход игры уже слагают легенды. Прогноз главоракула насторожил бы Пабло Мачина, но главный тренер «Севильи», увы, не знает о существовании Черданцева, поэтому выпустил «полуторный» состав. На скамейке остались Сарабия, Васкес, Андре Силва и Виссам Бен-Йеддер, зато в качестве «ложной девятки» получил свой шанс Квинси Промес.

Экс-спартаковец пока не спешит забивать за «Севилью»: даже в матче со «Стандардом» (5:1) Промес не отметился голом. «В России Квинси забивал много, но у нас он играет больше на фланге. Тот стиль игры, который проповедуем мы, отличается от стиля «Спартака», и, наверно, поэтому он не может продемонстрировать все свои возможности», — объяснил сухую серию Промеса главный тренер «Севильи» Пабло Мачин.

Его команда уверенно провела первый тайм и ушла на перерыв, имея в активе гол Нолито. Однако вторая половина прошла по сценарию главного тренера «Краснодара». Мурад Мусаев своими тактическими рокировками поменял игру, а затем при помощи замен — добил соперника. Сперва отличился Маурисио Перейра, а за 2 минуты до конца Торнике Окриашвили забил, вероятно, лучший гол нынешней Лиги Европы — 2:1!

«Гол через себя был абсолютно невероятен. Не могу передать словами эмоции. Не поверил, когда увидел мяч в сетке после удара!» — заявил после матча счастливый Окриашвили. Забивать бисиклетой ему не впервой: не так давно он в таком же стиле забил победный гол «Зениту». «Краснодар» в сложной ситуации? Навешивайте Окриашвили под удар через себя!

Все решилось на 81-й минуте: Леандро Паредес сделал изумительный пас на ход Кокорину, тот сблизился с голкипером и не оставил тому шансов — 1:0. Фото fc-zenit.ru

«Славия»: 27 ударов, 0 голов

Многим казалось, что во 2 туре «Зениту» достался самый легкий соперник, но это впечатление было обманчивым. Пражская «Славия» традиционно здорово выступает в чемпионате, к тому же в межсезонье катком прошлась по «Ростову». Крепкая команда Индржиха Трпишовски начала матч с «Зенитом» очень активно и не сбавляла темпа вплоть до финального свистка. По воротам питерцев было нанесено 27 (!) ударов, да и по владению мячом «Славия» в ряде отрезков была предпочтительнее.

«Перед матчем мне вообще сказали, что они приехали без нападающих. Я, если честно, думал, что мы играем дома и будем больше владеть мячом, а они, наоборот, прижмутся в оборону. А получилось — 50 на 50 процентов, даже чуть побольше у них. Однако круто, когда так часто вступаешь в игру. Лучше так, чем как с «Анжи», когда два удара — два гола», — признался после матча шокированный Андрей Лунев. На его счету вчера 11 сейвов — так часто в РПЛ ему трудиться явно не приходилось. Но не зря именно Андрея прочат на смену Игорю Акинфееву в сборной России. Лунев спас свою команду в ряде эпизодов, а когда нужно, в дело вмешались и атакующие игроки «Зенита».

Все решилось на 81-й минуте: Леандро Паредес сделал изумительный пас на ход Кокорину, тот сблизился с голкипером и не оставил тому шансов — 1:0! Это был первый (!) удар в створ от «Зенита» за всю игру. Футбол логичен: буквально на прошлых выходных питерцы атаковали, а забивал «Анжи». Свой должок фортуна отдала в матче Лиги Европы.

Второе поражение «Локо» фактически лишает команду Юрия Семина шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Фото fclm.ru

«Мы подумали, что с нами играет не «Локомотив», а «Барселона»

В матче «Локомотива» и «Шальке» встретились две самые проблемные команды Лиги чемпионов. Немцы набрали свои первые очки в Бундеслиге буквально несколько дней назад, обыграв «Майнц» 1:0. Причем будь поудачливее игроки «карнавальных», они бы свели матч к ничьей. «Локомотив» так же не без удачи одолел дома «Ахмат», правда, и здесь не обошлось без определенной доли везения и даже судейского скандала.

Матч двух кризисных команд начался с атак «Локо» — даже показалось, что команда Юрия Семина ненадолго вернула себя прошлогоднюю. Железнодорожникам удавалось бойко продвигать мяч вперед, застолбив за собой центр поля. «В первом тайме нам действительно было очень тяжело. Мы даже подумали, что с нами играет «Барселона». Правда. Москвичи хорошо играли, но здорово, что мы сумели показать свой характер и переломить ход матча во втором тайме», — заявил после игры полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка.

Увы, во вторые 45 минут состоялось возвращение невзрачного «Локомотива» образца текущего сезона. «Шальке» все сильнее поддавливал соперника и сумел додавить его за пару минут до конца матча. «Во втором тайме нам было уже тяжело создавать свободные зоны на чужой половине поля, мы больше играли в обороне. Пропущенный мяч — полностью моя вина, я упустил своего игрока, извиняюсь перед болельщиками и партнерами. В будущем постараюсь исправить все свои ошибки», — сказал по окончании матча Брайан Идову. Второе поражение «Локо» фактически лишает команду Юрия Семина шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.