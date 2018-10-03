No Ronaldo, no party. «Реал» не придумал, как забить ЦСКА

Лопетеги проявил неуважение к Гончаренко и был наказан

После не слишком успешного старта российских команд в еврокубках многие не ждали ничего хорошего от второго тура, где программу матчей открывал ЦСКА встречей с действующим чемпионом Лиги чемпионов. Игра и вправду получилась в одну калитку, «Реал» атаковал 75 из 90 минут матча, но счет на табло, установленный в самом начале первого тайма, так и не изменился. Об исторической победе российской команды в главном клубном турнире Европы над «Королевским клубом» — в материале «Реального времени».

Кто бы мог подумать

Месяц назад мало кто представлял себе, что в самом начале октября ЦСКА выйдет на поле «Лужников» и окажет настоящее сопротивление испанскому гранду. Когда стали известны соперники армейцев по групповому этапу, ЦСКА с грехом пополам шел в середине таблицы РПЛ, после шести туров имея в своем активе лишь одну победу. Обновивший свой состав более чем наполовину армейский клуб выглядел наименее конкурентоспособным из всех участников еврокубков от России.

Именно так думали, видимо, и в «Реале». Вчера было такое ощущение, что испанцы вышли играть не с вице-чемпионом России, а с «Леганесом», которому привыкли вполноги забивать пару-тройку мячей уже в первом тайме. Вот и получилось, что Кроос (когда вы видели такое) на полном «расслабоне» откатывает грязный пас назад, Варан долго идет навстречу этому мячу, а супермотивированный Влашич одним движением корпуса обманывает новоявленного чемпиона мира и точным ударом открывает счет.

«Мы начали матч именно так, как и планировали, то есть достаточно агрессивно, оказывали мощный прессинг. Потом я увидел, что соперник сделал слабую передачу, ускорился, перехватил мяч и поразил ворота», — скажет после матча Влашич в эфире телеканала «Матч ТВ».

С первых минут стало понятно, что тренер гостей вовсе не разбирал игру армейцев. В стартовом составе испанцев появился молодой защитник Регилон, аккурат под фланг лидера ЦСКА Фернандеса. Чуть позже Лопетеги признал ошибку и ценой смещения других игроков загрузил эту зону. Еще некоторое время спустя, когда Чалов уже дважды пробил с убойных позиций, тренер «Реала» закрыл и его, на минуточку, лучшего бомбардира не только армейцев, но и всего сезона в РПЛ. Объяснить это можно только халатностью — одолеть отлично подготовившегося Гончаренко с таким подходом к делу оказалось затруднительно. Но это проблемы «Реала», решать которые ему предстояло уже во втором тайме.

«Мы начали матч именно так, как и планировали, то есть достаточно агрессивно, оказывали мощный прессинг. Потом я увидел, что соперник сделал слабую передачу, ускорился, перехватил мяч и поразил ворота», — скажет после матча Влашич. Фото vk.com/pfc_cska



Не хватило удачи или правильного отношения к делу?

И не стоит оправдывать испанцев отсутствием в заявке Бейла, Рамоса и Марсело и протиранием штанов на скамье запасных Модричем и Куртуа. Это скорее еще лучше иллюстрирует слабую осведомленность тренерского штаба «мадридистов» о ЦСКА. Армейцы не только владели территориальным преимуществом в начале матча — их атаки были куда разнообразнее испанских. «Реал», пару раз наткнувшись на непреодолимую стену в середине обороны, решил сместить акценты на фланги. Однако настрой красно-синих в этот вечер оказался сильнее звездного состава соперника.

Конечно, чуть позже «Реал» придавил армейцев на их половине, но разве могло быть иначе? Никто не отменял многократного превосходства «мадридистов» в мастерстве, к тому же сами хозяева принялись штамповать обрезы на ровном месте. Была штанга от Каземиро, перекладина от Бензема, периодически возникали пожары при стандартах, а игра впереди совсем перестала клеиться. Казалось вот-вот молодая армейская струна лопнет, но капитулировать пришлось «Реалу».

Тренерский штаб гостей заметно нервничал, демонстрируя явное замешательство. «Нуль» на табло после первого тайма хоть и не наглядно, но очень точно показывал, у кого в этот вечер получалось воплотить задуманное, а кто просто наплевал на подготовку к матчу. После игры нервный Лопетеги все свалит на удачу, однако третий подряд «сухой» матч в атаке от «Реала» говорит о многом.

«Не хватило в каком-то смысле удачи. Мы создали много голевых моментов — били с флангов, издалека, с центра. Мяч просто не залетал в ворота. Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Это единственное, что нам остается. Нет смысла зацикливаться на неудачах. Уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы начнем забивать», — не признал своих ошибок тренер «Реала».

Акинфееву лишь раз пришлось вступить в игру всерьез, да и то в моменте, когда мяч вряд ли шел в створ ворот. Фото vk.com/pfc_cska

«Фейспалм» от Рауля как квинтэссенция вечера

Армейцам, в свою очередь, чрезвычайно мешал слишком юный средний возраст их состава. Пасы пяточкой, «финты Зидана» — все это, безусловно, выглядело красиво, но совершенно не вязалось с задачей на последние минуты матча. Можно понять, когда «спасать матч» под давлением «Реала» принимались Дзагоев, Влашич или Чалов, но когда с мячом в ногах лез вперед центральный защитник Бекао, Гончаренко приходилось хвататься за голову.

К 60-й минуте «Реал» использовал все три замены, а лучше всех на это отреагировал Рауль, устало прикрывший лицо рукой. За 15 минут до конца матча этот жест за легендарным испанцем повторяли большинство поклонников «сливочных». Подопечные Лопетеги все чаще сбивались на игру в примитивный футбол, с проходами по флангу и навесами в штрафную. Дивидендов это практически не приносило, Акинфееву лишь раз пришлось вступить в игру всерьез, да и то в моменте, когда мяч вряд ли шел в створ ворот.

На 89-й минуте Мариано попал в штангу, чуть позже в похожей ситуации промахнется Модрич, но все это было похоже на предсмертную агонию. Стиль игры «Реала» был далек от «королевского» и выглядел так же по-колхозному, как кроссовки Лопетеги к его черному костюму. В оставшееся время тренер гостей терроризировал резервного арбитра своими часами, пытаясь вымолить у того десяток секунд к добавленным четырем минутам. Лопетеги падал на колени, хватался за голову, но даже придуманного удаления Акинфеева не хватило «Реалу», чтобы забить хотя бы один гол в ворота москвичей. Испанцам в «Лужниках» не везет, а то, чего Лопетеги пытался избежать на этом стадионе со сборной Испании, настигло его с «Мадридом».

Благодаря победе над действующим обладателем Лиги чемпионов, ЦСКА вышел на чистое первое место в своей группе. Прямо сейчас глупо загадывать о турнирных перспективах, все может поменяться после любой из четырех оставшихся встреч. Как бы там ни было, победа над «Реалом» навсегда останется в истории российского футбола. Хотя сил радоваться, кажется, уже ни у кого не осталось.

Зульфат Шафигуллин