«Крик» — часть седьмая. Обзор недели КХЛ

Владимир Крикунов непотопляем

Минувшая неделя КХЛ оказалась под стать самому началу сезона — много неожиданных результатов, самых разных новостей и вторая в сезоне отставка. Возвращение Владимира Крикунова с очередной пенсии, екатеринбургское торнадо, оживший СКА, омские метаморфозы, первые очки «Сибири», скандальный матч в Уфе и тактические разногласия в «Ак Барсе» — в материале «Реального времени».

Крикунов вернулся

Было давно понятно, что в московском «Динамо» будут изменения и свой пост Владимир Воробьев сохранит только в случае затяжной победной серии. Ее не случилось, и в качестве преемника назывались какие угодно фамилии: Знарок, Скудра, даже Владимир Юрзинов-младший, совсем недавно уволенный из «Сибири». Но неожиданно свою очередную хоккейную пенсию прервал Владимир Васильевич Крикунов, которого многие хоккеисты за глаза называют просто «Крик». И не просто по фамилии, а отчасти по стилю работы. В принципе, для российского хоккея и 68 лет — не возраст, но тут интересно другое. Этот тренер ведь всегда, когда завершал работу в очередном своем клубе, говорил, что уж эта-то точно последняя. И так уже семь раз.

В московском «Динамо», видимо, до сих пор живут воспоминаниями образца чемпионского для клуба 2005 года. Сначала вернулся уже возрастной Максим Афиногенов (правда, уже получивший травму и выбывший до конца сезона). Теперь вот Крикунов. Кто следующий? Состав «Динамо» довольно неплох, он позволяет бороться даже за финал Западной конференции. Но Овечкин и Дацюк в «Динамо» в этом сезоне точно не вернутся, а хоккей Крикунова уже давно изучен всеми вдоль и поперек.

Кто остановит «Автомобилист»?

Еще летом было понятно, что в Восточной конференции окончательно и бесповоротно появляется новая грозная сила. Но мало кто ожидал именно такого старта: 13 побед в 13 матчах. Пока что у «Автомобилиста» идеальным выглядит все: и главный тренер Андрей Мартемьянов, и спортивный директор Олег Гросс, который любит свою работу делать тихо, но далеко не первый раз плодотворно. Но самое главное — это хоккеисты. Тренерам и менеджменту клуба удалось подобрать состав, который готов выходить грызть лед в каждой встрече и которому есть что доказывать в играх с любым соперником. Даже легионеры Доус, Секстон и Да Коста готовы выполнять любую черновую работу. Но так как их сильные стороны все же в созидании, то голевые подвиги этих ребят обсуждаются в первую очередь. Особенно хорош на минувшей неделе был Найджел Доус.

Главный вопрос сейчас — кто остановит эту машину для хоккейных убийств? Рискнем предположить, что первое поражение екатеринбуржцы потерпят на следующей неделе в выездном матче в Магнитогорске. «Металлург» вне зависимости от состава и тренерского штаба исторически здорово настраивается на важные матчи. Есть все основания полагать, что «Магнитка»-то и захочет в очном противостоянии показать, кто действительно сильнейшая хоккейная команда на Урале.

Рекорд СКА

Все претензии к питерскому клубу давно известны и лишний раз повторяться не хочется. Какой бы привлекательный хоккей не показывала команда, все равно минусы перевешивают плюсы. Но когда дело касается цифр, тут уж говорить в критическом тоне особо не о чем.

Так, на минувшей неделе СКА установил рекорд клубной сухой серии в чемпионатах России, отыграв 326 минут и 27 секунд подряд без пропущенных шайб. Ранее рекорд принадлежал тольяттинской «Ладе», в сезоне-2003/04 сохранявшей ворота в неприкосновенности на протяжении 305 минут и 56 секунд подряд. В четырех матчах питерский клуб одержал победы над череповецкой «Северсталью» (5:0), московским «Динамо» (4:0), ярославским «Локомотивом» (2:0) и новосибирской «Сибирью» (5:0). Ворота команды в этих матчах защищали Игорь Шестеркин и Магнус Хелльберг.

Омские полюса

А проиграл СКА в последних девяти матчах только одному клубу. Омский «Авангард», как и «Автомобилист», продолжает удивлять. Канадский тренер Боб Хартли устроил настоящую революцию в омско-балашихинском хоккее и создал одну из самых зрелищных команд КХЛ за всю ее историю. Каждая игровая смена «ястребов», практически каждая атака представляет собой осмысленную и законченную атакующую модель игры, которую проповедует Хартли. Смотреть такой хоккей безумно интересно, и будет совсем неудивительно, если скоро в Балашихе, куда команда вынужденно переехала, на каждом матче «Авангарда» будут аншлаги.

Как раз матч со СКА показал, что и потенциал омичей огромен. Сначала на 29-й минуте Максим Тальбо прервал ту самую рекордную серию питерцев, затем «Авангард» усилиями Дениса Зернова снова отыгрался, а по буллитам вырвал такую важную победу. Но омским поклонникам хоккея в тот день было не до радости — официальный сайт клуба представил поклонникам первый вердикт относительно судьбы «Арены Омск». С одной стороны, радует, что арену необязательно сносить, чтобы устранить все недочеты, допущенные при ее строительстве. С другой стороны, стало понятно, что даже возможная реконструкция займет минимум год, и Омск большой хоккей в этом сезоне уже точно не увидит. Велика вероятность, что и на следующий игровой хоккейный год «Авангард» будет базироваться в другом городе.

Первая победа «Сибири»

Ровно двенадцать матчей «Сибирь» и «Автомобилист» были похожи друг на друга в своей постоянности. Только вот сибиряки не могли набрать даже одного очка в турнирную копилку, выдав 12-матчевую проигрышную серию.

Созрел даже закономерный вопрос: кто раньше прервет свою серию? И сделала это «Сибирь», выдав очень неплохой матч в Подольске и со счетом 4:3 обыграв «Витязь». Любопытно, что Александр Андриевский значительно перекроил состав, и результат в итоге сделали молодые и голодные до игры хоккеисты.

Эксперименты «Салавата Юлаева»

Продолжает, в какой-то степени, радовать «Салават Юлаев». Да, команда не безупречна, но у нее есть свой стиль. Смотреть матчи с участием уфимцев интересно даже против такого соперника, как никитинский ЦСКА. Пусть на минувшей неделе Цулыгин и проиграл Никитину. Хотя правильнее будет сказать, что это все же Никитин переиграл Цулыгина в хоккей, в который уфимцы играть не особо любят. Но «Салават» ввязался в эту возню, толкотню, хоккей из коротких игровых отрезков. Этот эксперимент должен пойти на пользу тренерскому штабу «юлаевцев» и дать окончательно понять, что отступать от своего атакующего стиля команде не стоит ни с каким соперником.

В этом же матче случился эпизод, наделавший много шума. «Салават Юлаев» сравнял счет на последних секундах, но сделал это с нарушением правил — защитник Филипп Ларсен сыграл коньком. Лига дала исчерпывающий комментарий по этому поводу: «Нужно вспомнить о тех изменениях в правилах, которые были приняты этим летом. Среди них изменение, касающееся голов, забитых ударом ноги. Теперь, если игрок просто разворачивает конёк, и в этот момент в него попадает шайба — гол должен быть отменен. Что мы и видим в данном случае. Ясно видно, что, если бы Ларсен не развернул конек, шайба просто прошла бы мимо ворот, ударившись об лезвие».

Есть ли конфликт в «Ак Барсе»?

Казанцы дают повод говорить о себе не только как о действующем чемпионе, к которому приковано внимание всей лиги. На минувшей неделе Зинэтула Билялетдинов много экспериментировал с составом, отправлял в запас и Даниса Зарипова, и Андрея Маркова, и Александра Бурмистрова, а также дал не самый понятный комментарий после проигранной игры с «Куньлунем».

На логичный вопрос о нападающем Падакине, покинувшем команду, главный тренер казанцев предложил получить ответ у генерального менеджера клуба Рафика Якубова. Недосказанность осталась, поэтому и у болельщиков, и у СМИ появился повод говорить о несогласованности в действиях менеджмента и тренера.

Топ-матчи в КХЛ с 4 по 10 октября:

4.10 (19:30*) «Динамо» (Москва) — «Ак Барс»

6.10 (16:00) «Йокерит» — СКА

7.10 (16:00) «Авангард» — ЦСКА

9.10 (17:00) «Салават Юлаев» — «Авангард»

10.10 (17:00) «Металлург» — «Автомобилист»

* — время всех матчей московское