Состав будут здорово трясти: первые выводы перед выездной серией «Ак Барса»

Опальные Ткачев, Малыхин и Галиев и вернувшиеся Зарипов и Попов

Перед вылетом в Москву на матч с «Динамо» «Ак Барс» вновь собрал на своей арене представителей СМИ, и журналисты, словно предчувствуя «огонь», явились на открытую тренировку в массовом порядке. Тренерский штаб подготовил для камер небольшую информационную бомбочку, вернув в состав тех, кого давно ждали, и отцепив тех, от кого ждали большего. Наш корреспондент побывал на предматчевом мероприятии и узнал, как квалифицирует свои звенья Зинэтула Билялетдинов и как готовятся «барсы» к крикуновскому «Динамо». Об этом — в репортаже «Реального времени».

Ткачев и Галиев вновь «проштрафились» за очковую засуху

Молодежный «Ирбис» (МХЛ) потихоньку заканчивал свою тренировку, когда основная команда только разминалась в зале «Татнефть-Арены». Однако, как только со льда ушел последний хоккеист молодежной команды, тут же одна за другой посыпались ротационные неожиданности в составе «Ак Барса».

Сначала на площадку выкатился Владимир Ткачев, и стало понятно, что на него тренеры в Москве рассчитывать не будут — форвард вышел в белом тренировочном джерси, в котором занимаются игроки, не проходящие в основной состав. Но когда следующим в такой же бесцветной сетке на лед вышел Малыхин, а за ним и Станислав Галиев, это стало уже по-настоящему интересно. Оставалось только гадать, то ли это фирменная билялетдиновская плановая ротация, то ли дисциплинарные меры. После тренировки Зинэтула Хайдярович по традиции не стал давать четких ответов по поводу этих изменений.

— Владимир Ткачев и Станислав Галиев тренировались в белых майках. Значит ли это, что они пока вне состава?

— Да просто майки поменяли. Были красные — стали белые. Как в фильме, помните?

— Андрей Попов и Данис Зарипов тренировались в красных майках. Они сыграют во втором звене?

— Я иногда четвертое звено выпускаю первым, первое — вторым. Вопрос не совсем корректный.

— Они сыграют в таком сочетании?

— Будем надеяться.

— Ткачев и Галиев сыграют?

— Они будут тренироваться. Возможно, не сыграют, — уклончиво ответил наставник «Ак Барса».

Судя по красным сеткам на вернувшихся в состав Зарипове, Попове и Глухове, именно они составят новое звено вместо «опальных» хоккеистов



Именно Владимир Ткачев и Федор Малыхин и были выведены для того, чтобы разогревать вратарей, пока остальная команда готовилась к выходу на лед. А также Альберт Яруллин, который тоже вышел в непривычном для себя желтом джерси. Собственно, как и его напарник Андрей Марков, появившийся позже.

Судя по красным сеткам на вернувшихся в состав Зарипове, Попове и Глухове, именно они составят новое звено вместо «опальных» хоккеистов. По крайней мере, в первом матче выездной серии.

«Недоволен своей игрой, хотелось бы большего»

Тем временем пятеро парней из «Ирбиса», которые тренировались до «барсов», остались наблюдать за первой командой. А действо на льду было действительно любопытным. Команды разбились на звенья и стали играть в подобие футбольных «квадратов». И кто, как вы думаете, выступал в роли отнимающих? Правильно, ребята в белых джерси. Все это очень смахивало на дисциплинарные меры за какие-то просчеты. Хотя все же самой логичной версией видится та же вынужденная ротация, что была и в прошлом году. Тогда примерно на той же стадии сезона Билялетдинов отлучил на время от основы нерезультативных Ткачева и Галиева.

Сам Галиев, на первый взгляд, отнесся к данной ситуации с долей иронии и даже пытался шутить, хотя при переходе на более серьезные вопросы быстро менял тон и признавался, что и сам не слишком доволен своей игрой.

— Многие обратили внимание, что вы с Ткачевым сегодня занимались в белых майках. В чем дело?

— Не знаю. Белый шлем — белая майка, — с улыбкой ответил форвард.

— Не означает ли это, что вы оказались вне состава на пару матчей?

— Без понятия. Завтра все узнаем. Если говорить в целом о нашей игре, то мы начинаем играть в тот хоккей, в который должны играть. В атаке получается все больше, в защите играем уверенно. Нам нужно добавить в большинстве.

— Вы довольны своей игрой на старте сезона? Две шайбы в 13 матчах.

— Конечно, недоволен. Хотелось бы большего, но я стараюсь об этом не думать, а просто выходить, работать и приносить пользу команде, — резко погрустнел Галиев.

Станислав Галиев: «Хотелось бы большего, но я стараюсь об этом не думать, а просто выходить, работать и приносить пользу команде»

«Думаю, «Динамо» при Крикунове изменит свою игру»

После традиционных комбинаций, когда тройки на скорости вбегают в зону и пытаются пробить вратаря, звенья стали отрабатывать позиционное нападение, когда при первой волне голкипер отбивает бросок, а нападающие продолжают атаку через передачу за воротами. Работали явно над удержанием шайбы в чужой зоне. Говорить о том, что это какая-то планомерная намеренная подготовка к конкретному сопернику, сложно. Хотя бы потому, что в «Динамо» буквально вчера был назначен новый-старый тренер, и как он поменяет игру москвичей в кризисной ситуации, неизвестно.

— «Динамо» накануне назначило главным тренером Владимира Крикунова. Как вы отреагировали на это? Пришлось ли что-то менять перед игрой? — спросили журналисты у Билялетдинова.

— А как я должен реагировать? Это решение «Динамо». Володя Воробьев тоже работал неплохо. Насколько я знаю, его оставили в штабе, думаю, это правильное решение. Это молодой тренер, ему нужно время. Сейчас он будет работать с опытным тренером, набираться опыта.

— Команда на выезде сыграет с московским «Динамо», «Локомотивом» и «Северсталью». Что нужно сделать, чтобы привезти очки с выездной серии?

— Надо играть. У «Динамо» произошла смена тренера, думаю, они изменят свою игру. «Локомотив» — очень сильная команда, и Череповец тоже всегда борется. Не все получается, но они сражаются, всегда пытаются «укусить» соперника. Серия будет непростая, нужно готовиться к этим играм.

— Каково состояние Александра Свитова?

— Он пока не готов. Тренируется, и достаточно много. Как только будет в порядке, мы начнем его использовать.

— Андрей Попов вернулся в состав. В каком он состоянии?

— У него была возможность сыграть за «Барс», он провел там три игры, отзывы хорошие. Он в порядке.

— В составе три вратаря, кто-то останется без игровой практики. Вы уже решили, кто это будет?

— Ну почему, все будут играть.

Роб Клинкхаммер: «Порой новые тренеры могут заново собрать и дать второе дыхание команде»



Форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер, выдавший на минувшей неделе, возможно, лучшие свои матчи за казанский клуб, также оценил «Динамо» через призму изменений в тренерском штабе москвичей.

— По моему мнению, «Динамо» — это очень мастеровитая команда. Да, у нее выдался не самый лучший старт, они идут внизу таблицы, но теперь у них новый тренер. Порой новые тренеры могут заново собрать и дать второе дыхание команде, — поделился Роб в личной беседе с корреспондентом «Реального времени».