Есть ли жизнь после 65: российские пенсии не дотягивают даже до «минималки»
В Татарстане пенсионеры получают меньше, чем в Кировской области и Удмуртии
«Реальное время» анализирует ситуацию с пенсиями в России. Как выяснилось, в среднем пенсионеры по старости получают около 14 тысяч рублей — и в зависимости от региона эта цифра довольно сильно варьируется. При этом темп роста пенсий ниже темпов инфляции, а крымские «социальные» пенсионеры за последние три года стали получать меньше.
Пенсии по старости растут в два раза медленнее цен
Согласно данным, которые получила аналитическая служба «Реального времени», средний размер самого распространенного вида пенсии в России — по старости — составляет 14,1 тысячи рублей. При этом в зависимости от региона цифра довольно значительно варьируется — от 11,4 до 25,2 тысячи рублей в месяц, по данным на 2018 год. Отметим, что показатель богатого и благополучного Татарстана явно не соответствует статусу региона: республика находится во второй половине списка — на 50-м месте, с показателем в 13,6 тысячи рублей. Регион оказался в окружении не самых богатых Брянской и Рязанской областей — которые, впрочем, находятся в центральной России, где доходы населения традиционно несколько выше, чем в Поволжье.
Однако больше, чем в Татарстане, пенсионеры получают и в близлежащих регионах — к примеру в Кировской области и Удмуртии. Также у пенсионеров больше доходы в Вологодской и Тульской областях. Регионами с самыми большими пенсиями стали округа, расположенные в северной части страны. В Чукотском автономном округе — рекордсмене по этому показателю — размер средней пенсии составляет 25,2 тысячи рублей, а в Ненецком автономном округе (входит в Архангельскую область) — 22,1 тысячи рублей. Больше двадцати тысяч рублей в месяц пенсионеры получают еще в четырех регионах, также расположенных на севере. Это — Магаданская область и Камчатский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (во всех этих регионах — около 21 тысячи рублей).
Если не брать в расчет регионы с суровыми климатическими условиями, то самые высокие пенсии ожидаемо окажутся в Санкт-Петербурге и Москве — 15,6 и 15,2 тысячи рублей соответственно (у столиц — 16 и 18 места). Также почти 15 тысяч рублей пенсий — в Московской области. Выделяются, кроме того, Красноярский край, Иркутская и Свердловская области.
В списке регионов с самыми низкими пенсиями — в основном республики юга России и Северного Кавказа, не отличающиеся также и высокими зарплатами. В Кабардино-Балкарии, например, средняя пенсия составляет всего около 11,4 тысячи рублей. В Дагестане она больше лишь на 200 рублей. В Калмыкии показатель равен 12,1 тысячи, а в Карачаево-Черкессии — 12,4 тысячи. Примерно такая же пенсия и у жителей Адыгеи, а также Астраханской области. Сразу за ними идут несколько регионов уже из центральной части страны и Поволжья — Тамбовская область, Марий Эл, Мордовия.
Рост пенсий по старости за последние три года (с 2015 года) составил от 5% до 12,1%. В среднем по России показатель вырос на 10,3%. Отметим, что по официальным данным, часто вызывающим скепсис, инфляция за 2017 год составила 2,5%, а в 2016 году — 5,4%. Однако даже по таким оптимистичным официальным оценкам инфляция в 2015 году составила 12,9%, так что рост пенсий отстает от роста цен как минимум в два раза.
Самый большой рост пенсий по старости — на 12,1% — зафиксирован в Чувашии и Чечне. Впрочем, пенсии тут по-прежнему невелики — 12,9 и 13,2 тысячи рублей соответственно. Также в лидерах роста с 11,8% Тульская область (сейчас показатель составляет 14,5 тысячи рублей) и Башкортостан (13,5 тысячи рублей). В Татарстане пенсии выросли на 11%.
Меньше всего за три года пенсии выросли в Чукотском автономном округе (на 4,9%), но они тут, напомним, самые высокие по стране. Рост меньше 7% также в Крыму и Севастополе (5,5% и 6,1%, до 12,7 и 13,7 тысячи рублей), в Мордовии и Магаданской области (на 6% и 6,9%, до 12,7 и 21,5 тысячи рублей).
|Регион
|2018
|2017
|2016
|2015
|2018/2017
|Чеченская Республика
|13.218,4
|12.737,4
|12.158,2
|11.788,0
|3,8%
|Чувашская Республика
|12.929,8
|12.413,7
|11.866,2
|11.532,9
|4,2%
|Тульская область
|14.500,6
|14.001,1
|13.367,7
|12.966,0
|3,6%
|Республика Башкортостан
|13.498,7
|12.999,9
|12.441,0
|12.077,5
|3,8%
|Республика Ингушетия
|13.751,2
|13.107,7
|12.330,3
|12.307,7
|4,9%
|Белгородская область
|13.822,4
|13.350,8
|12.762,2
|12.385,2
|3,5%
|Курская область
|13.023,3
|12.576,6
|12.046,8
|11.696,8
|3,6%
|Брянская область
|13.610,7
|13.150,2
|12.537,4
|12.227,1
|3,5%
|Оренбургская область
|12.921,9
|12.449,1
|11.926,6
|11.610,2
|3,8%
Социальные пенсии меньше минимальной зарплаты
Пенсии, назначаемые по старости, как можно заметить, невелики и очень далеки от средних заявляемых зарплат (к примеру, в Татарстане средняя пенсия по старости в два с половиной раза меньше декларируемой средней зарплаты). Однако остальные значимые категории пенсий — еще меньше. К примеру, размер средней социальной пенсии по России составляет лишь 9 083 рубля. Меньше они и росли — за три года лишь на 9,3% (пенсии по старости, напомним, выросли на 10,3%, примерно в два раза отстав от официальных темпов инфляции).
Как известно, социальные пенсии назначаются жителям страны, которых признали нетрудоспособными, но которые по каким-то причинам не имеют права на страховую пенсию. Социальная пенсия может назначаться по инвалидности, из-за потери кормильца, а также по старости, если нет необходимого страхового стажа. Здесь мы рассмотрим все эти категории пенсионеров.
Размер социальной пенсии в зависимости от региона варьируется от примерно 7,7 тысячи до 15,3 тысячи рублей — более чем в два раза. Больше всего, как и в случае с пенсией по старости, получают пенсионеры в северных регионах. Безоговорочным лидером является Чукотский автономный округ с 15 344 рублями средней пенсии. Около 14 тысяч, кроме того, получают в Магаданской области. На 300 рублей меньше получают пенсионеры Камчатского края. В ХМАО средняя пенсия равняется 12,4 тысячи рублей, а в Мурманской области — 12 тысячам.
Ниже среднероссийской социальная пенсия неожиданно оказалась в Москве — здесь показатель составляет нереалистичные, тем более по столичным меркам, 8,9 тысячи рублей. Столица оказалась по размеру социальной пенсии между не славящимися богатством Севастополем и Астраханской областью. Больше, чем в Москве, социальная пенсия, к примеру, в таких регионах, как Челябинская область, Башкортостан, Оренбургская область. В Татарстане размер средней социальной пенсии еще меньше — 8 260 рублей в месяц, что примерно на 12% меньше минимальной зарплаты в регионе. Этот показатель находится между показателями Кабардино-Балкарии и Рязанской области. Татарстан оказался позади Санкт-Петербурга, а также Кировской, Владимирской, Костромской областей и Республики Марий Эл.
Наименьшую социальную пенсию получают в Пензенской области (7 687 рублей). Невысокие показатели также в Брянской и Воронежской областях и в Чувашии — во всех этих регионах средняя социальная пенсия меньше 8 тысяч рублей в месяц. За три года сильнее всего улучшилось положение людей, получающих социальную пенсию, на Камчатке — тут она выросла на 13%. Больше 11% роста также в Адыгее и Ставропольском крае. Самый небольшой рост — в Севастополе, Крыму (меньше 6%) и Московской области (меньше 7%).
|Регион
|2018
|2017
|2016
|2015
|2018/2017
|Чукотский автономный округ
|15344,6
|14816,0
|14604,5
|14086,6
|3,6%
|Магаданская область
|14029,5
|13664,7
|13505,8
|13037,3
|2,7%
|Камчатский край
|13713,5
|13170,8
|12702,2
|12138,4
|4,1%
|Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
|12402,8
|12009,0
|11720,6
|11293,2
|3,3%
|Мурманская область
|11994,9
|11610,8
|11325,6
|10835,3
|3,3%
|Сахалинская область
|11804,1
|11401,5
|11153,6
|10738,4
|3,5%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|11738,3
|11313,6
|11134,6
|10797,8
|3,8%
|Республика Саха (Якутия)
|11694,1
|11265,8
|11044,0
|10658,3
|3,8%
|Ненецкий автономный округ
|11582,7
|11224,7
|11016,7
|10557,8
|3,2%
В Крыму и Севастополе пенсии снижаются
Два вида пенсий, входящих в категорию социальной, — по инвалидности и по потере кормильца — еще меньше. Средняя пенсия по инвалидности в России в 2018 году составила 8 815 рублей. Максимальной она оказалась все в тех же северных регионах. Лидером является Чукотский автономный округ с 17,2 тысячи рублей. Чуть больше 14 тысяч рублей инвалидам платят в Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах.
В Татарстане средняя пенсия по инвалидности равна 8 737 рублям — примерно так же, как в Дагестане и Ленинградской области. Для сравнения — в Москве такая пенсия равна 9 049 рублям. В регионе с самой низкой пенсией по инвалидности — Кабардино-Балкарии — она равна примерно 7,2 тысячи рублей. Меньше 7 700 рублей платят также в Тамбовской и Воронежской областях.
При этом пенсия по инвалидности выросла несколько больше, чем социальная пенсия в целом: по России — на 10,2% за три года. Максимальный рост при этом зафиксирован в Чечне — на 17,5%. Сейчас она тут, на удивление, довольно высокая — 11 211 рублей. Также рост выше среднего — в Дагестане (на 12,1%), Пермском крае (на 11,5%) и Тверской области (на 11,4%). Самый меньший рост — менее 7% — зафиксирован в Северной Осетии и Якутии. Однако отдельно тут стоит выделить Крым и Севастополь. В этих регионах за последние три года пенсии по инвалидности даже снизились. В Севастополе показатель снизился с 9 160 до 8 680 рублей (то есть на ощутимые 5,2%), а в Крыму — с 9 048 до 8 937 рублей (или на 1,2%).
|Регион
|2018
|2017
|2016
|2015
|2018/2017
|Чукотский автономный округ
|17222,6
|16925,1
|16432,3
|16091,8
|1,8%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|14690,9
|14346,1
|13891,8
|13487,2
|2,4%
|Ненецкий автономный округ
|14018,1
|13625,9
|13080,1
|12705,1
|2,9%
|Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
|13662,1
|13366,0
|12913,5
|12557,2
|2,2%
|Магаданская область
|13547,7
|13364,3
|12937,2
|12532,4
|1,4%
|Республика Саха (Якутия)
|13297,8
|13058,5
|12655,4
|12435,6
|1,8%
|Камчатский край
|12151,8
|11885,3
|11449,5
|11080,2
|2,2%
|Сахалинская область
|11844,9
|11579,8
|11152,2
|10788,6
|2,3%
|Мурманская область
|11556,6
|11220,5
|10780,7
|10448,3
|3,0%
Пенсия по потере кормильца в среднем в России равна 8 869 рублям. В зависимости от региона ее размер варьируется от 3 948 до 12 418 рублей. Самый высокий показатель — в Чукотском автономном округе — 12,4 тысячи рублей. В Архангельской области он равняется примерно 11,8 тысячи рублей. Высокий показатель, кроме того, в Белгородской области — 11,1 тысячи рублей. Также пенсия по потере кормильца — единственный показатель, в котором Татарстан находится на высоких позициях. Здесь ее размер составляет 10,2 тысячи рублей.
А вот, к примеру, Москва по этому показателю — в самом конце списка с 6,1 тысячи рублей. Меньше шести тысяч размер такой пенсии — в республиках Алтай, Дагестан, Тыва (от 5 254 до 5 848 рублей), в Чечне (4 641 рубль) и Ингушетии (3 948 рублей).
При этом в среднем по России за три года показатель вырос сильнее, чем по остальным видам пенсии — на 11,4%. Сразу в пяти регионах этот показатель вырос более чем на одну пятую. В ЯНАО рост за три года составил одну треть. В Московской области и Санкт-Петербурге показатель вырос на 31%, в Москве и Ленинградской области — примерно на 20%. А вот в Крыму и Севастополе пенсии по потере кормильца значительно снизились: на 11,8% и 13,7% соответственно.
|Регион
|2018
|2017
|2016
|2015
|2018/2017
|Чукотский автономный округ
|12418,6
|12545,9
|12050,5
|11490,0
|-1,0%
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|11783,6
|11417,1
|10810,2
|10331,0
|3,2%
|Архангельская область
|11760,1
|11395,9
|10802,2
|10312,3
|3,2%
|Ненецкий автономный округ
|11291,2
|10971,9
|10627,0
|9947,4
|2,9%
|Белгородская область
|11160,6
|10791,7
|10231,4
|9823,2
|3,4%
|Республика Коми
|10949,1
|10483,3
|9984,7
|9489,0
|4,4%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|10905,2
|10262,3
|9622,2
|8172,3
|6,3%
|Приморский край
|10795,0
|10530,6
|10097,0
|9764,6
|2,5%
|Магаданская область
|10680,1
|10406,1
|9665,7
|9290,2
|2,6%
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