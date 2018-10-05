Есть ли жизнь после 65: российские пенсии не дотягивают даже до «минималки»

В Татарстане пенсионеры получают меньше, чем в Кировской области и Удмуртии

Фото: Дмитрий Резнов

«Реальное время» анализирует ситуацию с пенсиями в России. Как выяснилось, в среднем пенсионеры по старости получают около 14 тысяч рублей — и в зависимости от региона эта цифра довольно сильно варьируется. При этом темп роста пенсий ниже темпов инфляции, а крымские «социальные» пенсионеры за последние три года стали получать меньше.

Пенсии по старости растут в два раза медленнее цен

Согласно данным, которые получила аналитическая служба «Реального времени», средний размер самого распространенного вида пенсии в России — по старости — составляет 14,1 тысячи рублей. При этом в зависимости от региона цифра довольно значительно варьируется — от 11,4 до 25,2 тысячи рублей в месяц, по данным на 2018 год. Отметим, что показатель богатого и благополучного Татарстана явно не соответствует статусу региона: республика находится во второй половине списка — на 50-м месте, с показателем в 13,6 тысячи рублей. Регион оказался в окружении не самых богатых Брянской и Рязанской областей — которые, впрочем, находятся в центральной России, где доходы населения традиционно несколько выше, чем в Поволжье.

Однако больше, чем в Татарстане, пенсионеры получают и в близлежащих регионах — к примеру в Кировской области и Удмуртии. Также у пенсионеров больше доходы в Вологодской и Тульской областях. Регионами с самыми большими пенсиями стали округа, расположенные в северной части страны. В Чукотском автономном округе — рекордсмене по этому показателю — размер средней пенсии составляет 25,2 тысячи рублей, а в Ненецком автономном округе (входит в Архангельскую область) — 22,1 тысячи рублей. Больше двадцати тысяч рублей в месяц пенсионеры получают еще в четырех регионах, также расположенных на севере. Это — Магаданская область и Камчатский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (во всех этих регионах — около 21 тысячи рублей).

Если не брать в расчет регионы с суровыми климатическими условиями, то самые высокие пенсии ожидаемо окажутся в Санкт-Петербурге и Москве — 15,6 и 15,2 тысячи рублей соответственно (у столиц — 16 и 18 места). Также почти 15 тысяч рублей пенсий — в Московской области. Выделяются, кроме того, Красноярский край, Иркутская и Свердловская области.

Показатель богатого и благополучного Татарстана явно не соответствует статусу региона: республика находится во второй половине списка — на 50-м месте. Фото Максима Платонова

В списке регионов с самыми низкими пенсиями — в основном республики юга России и Северного Кавказа, не отличающиеся также и высокими зарплатами. В Кабардино-Балкарии, например, средняя пенсия составляет всего около 11,4 тысячи рублей. В Дагестане она больше лишь на 200 рублей. В Калмыкии показатель равен 12,1 тысячи, а в Карачаево-Черкессии — 12,4 тысячи. Примерно такая же пенсия и у жителей Адыгеи, а также Астраханской области. Сразу за ними идут несколько регионов уже из центральной части страны и Поволжья — Тамбовская область, Марий Эл, Мордовия.

Рост пенсий по старости за последние три года (с 2015 года) составил от 5% до 12,1%. В среднем по России показатель вырос на 10,3%. Отметим, что по официальным данным, часто вызывающим скепсис, инфляция за 2017 год составила 2,5%, а в 2016 году — 5,4%. Однако даже по таким оптимистичным официальным оценкам инфляция в 2015 году составила 12,9%, так что рост пенсий отстает от роста цен как минимум в два раза.

Самый большой рост пенсий по старости — на 12,1% — зафиксирован в Чувашии и Чечне. Впрочем, пенсии тут по-прежнему невелики — 12,9 и 13,2 тысячи рублей соответственно. Также в лидерах роста с 11,8% Тульская область (сейчас показатель составляет 14,5 тысячи рублей) и Башкортостан (13,5 тысячи рублей). В Татарстане пенсии выросли на 11%.

Меньше всего за три года пенсии выросли в Чукотском автономном округе (на 4,9%), но они тут, напомним, самые высокие по стране. Рост меньше 7% также в Крыму и Севастополе (5,5% и 6,1%, до 12,7 и 13,7 тысячи рублей), в Мордовии и Магаданской области (на 6% и 6,9%, до 12,7 и 21,5 тысячи рублей).

Средний размер пенсий по старости, на 1 июля 2018 г.

Регион 2018 2017 2016 2015 2018/2017 Чеченская Республика 13.218,4 12.737,4 12.158,2 11.788,0 3,8% Чувашская Республика 12.929,8 12.413,7 11.866,2 11.532,9 4,2% Тульская область 14.500,6 14.001,1 13.367,7 12.966,0 3,6% Республика Башкортостан 13.498,7 12.999,9 12.441,0 12.077,5 3,8% Республика Ингушетия 13.751,2 13.107,7 12.330,3 12.307,7 4,9% Белгородская область 13.822,4 13.350,8 12.762,2 12.385,2 3,5% Курская область 13.023,3 12.576,6 12.046,8 11.696,8 3,6% Брянская область 13.610,7 13.150,2 12.537,4 12.227,1 3,5% Оренбургская область 12.921,9 12.449,1 11.926,6 11.610,2 3,8%

Социальные пенсии меньше минимальной зарплаты

Пенсии, назначаемые по старости, как можно заметить, невелики и очень далеки от средних заявляемых зарплат (к примеру, в Татарстане средняя пенсия по старости в два с половиной раза меньше декларируемой средней зарплаты). Однако остальные значимые категории пенсий — еще меньше. К примеру, размер средней социальной пенсии по России составляет лишь 9 083 рубля. Меньше они и росли — за три года лишь на 9,3% (пенсии по старости, напомним, выросли на 10,3%, примерно в два раза отстав от официальных темпов инфляции).

Как известно, социальные пенсии назначаются жителям страны, которых признали нетрудоспособными, но которые по каким-то причинам не имеют права на страховую пенсию. Социальная пенсия может назначаться по инвалидности, из-за потери кормильца, а также по старости, если нет необходимого страхового стажа. Здесь мы рассмотрим все эти категории пенсионеров.

Размер социальной пенсии в зависимости от региона варьируется от примерно 7,7 тысячи до 15,3 тысячи рублей — более чем в два раза. Больше всего, как и в случае с пенсией по старости, получают пенсионеры в северных регионах. Безоговорочным лидером является Чукотский автономный округ с 15 344 рублями средней пенсии. Около 14 тысяч, кроме того, получают в Магаданской области. На 300 рублей меньше получают пенсионеры Камчатского края. В ХМАО средняя пенсия равняется 12,4 тысячи рублей, а в Мурманской области — 12 тысячам.

Ниже среднероссийской социальная пенсия неожиданно оказалась в Москве — здесь показатель составляет нереалистичные, тем более по столичным меркам, 8,9 тысячи рублей. Столица оказалась по размеру социальной пенсии между не славящимися богатством Севастополем и Астраханской областью. Больше, чем в Москве, социальная пенсия, к примеру, в таких регионах, как Челябинская область, Башкортостан, Оренбургская область. В Татарстане размер средней социальной пенсии еще меньше — 8 260 рублей в месяц, что примерно на 12% меньше минимальной зарплаты в регионе. Этот показатель находится между показателями Кабардино-Балкарии и Рязанской области. Татарстан оказался позади Санкт-Петербурга, а также Кировской, Владимирской, Костромской областей и Республики Марий Эл.

Наименьшую социальную пенсию получают в Пензенской области (7 687 рублей). Невысокие показатели также в Брянской и Воронежской областях и в Чувашии — во всех этих регионах средняя социальная пенсия меньше 8 тысяч рублей в месяц. За три года сильнее всего улучшилось положение людей, получающих социальную пенсию, на Камчатке — тут она выросла на 13%. Больше 11% роста также в Адыгее и Ставропольском крае. Самый небольшой рост — в Севастополе, Крыму (меньше 6%) и Московской области (меньше 7%).

Средний размер социальных пенсий, на 1 июля 2018 г.

Регион 2018 2017 2016 2015 2018/2017 Чукотский автономный округ 15344,6 14816,0 14604,5 14086,6 3,6% Магаданская область 14029,5 13664,7 13505,8 13037,3 2,7% Камчатский край 13713,5 13170,8 12702,2 12138,4 4,1% Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 12402,8 12009,0 11720,6 11293,2 3,3% Мурманская область 11994,9 11610,8 11325,6 10835,3 3,3% Сахалинская область 11804,1 11401,5 11153,6 10738,4 3,5% Ямало-Ненецкий автономный округ 11738,3 11313,6 11134,6 10797,8 3,8% Республика Саха (Якутия) 11694,1 11265,8 11044,0 10658,3 3,8% Ненецкий автономный округ 11582,7 11224,7 11016,7 10557,8 3,2%

В Крыму и Севастополе пенсии снижаются

Два вида пенсий, входящих в категорию социальной, — по инвалидности и по потере кормильца — еще меньше. Средняя пенсия по инвалидности в России в 2018 году составила 8 815 рублей. Максимальной она оказалась все в тех же северных регионах. Лидером является Чукотский автономный округ с 17,2 тысячи рублей. Чуть больше 14 тысяч рублей инвалидам платят в Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах.

В Татарстане средняя пенсия по инвалидности равна 8 737 рублям — примерно так же, как в Дагестане и Ленинградской области. Для сравнения — в Москве такая пенсия равна 9 049 рублям. В регионе с самой низкой пенсией по инвалидности — Кабардино-Балкарии — она равна примерно 7,2 тысячи рублей. Меньше 7 700 рублей платят также в Тамбовской и Воронежской областях.

При этом пенсия по инвалидности выросла несколько больше, чем социальная пенсия в целом: по России — на 10,2% за три года. Максимальный рост при этом зафиксирован в Чечне — на 17,5%. Сейчас она тут, на удивление, довольно высокая — 11 211 рублей. Также рост выше среднего — в Дагестане (на 12,1%), Пермском крае (на 11,5%) и Тверской области (на 11,4%). Самый меньший рост — менее 7% — зафиксирован в Северной Осетии и Якутии. Однако отдельно тут стоит выделить Крым и Севастополь. В этих регионах за последние три года пенсии по инвалидности даже снизились. В Севастополе показатель снизился с 9 160 до 8 680 рублей (то есть на ощутимые 5,2%), а в Крыму — с 9 048 до 8 937 рублей (или на 1,2%).

Средний размер пенсий по инвалидности, на 1 июля 2018 г.

Регион 2018 2017 2016 2015 2018/2017 Чукотский автономный округ 17222,6 16925,1 16432,3 16091,8 1,8% Ямало-Ненецкий автономный округ 14690,9 14346,1 13891,8 13487,2 2,4% Ненецкий автономный округ 14018,1 13625,9 13080,1 12705,1 2,9% Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 13662,1 13366,0 12913,5 12557,2 2,2% Магаданская область 13547,7 13364,3 12937,2 12532,4 1,4% Республика Саха (Якутия) 13297,8 13058,5 12655,4 12435,6 1,8% Камчатский край 12151,8 11885,3 11449,5 11080,2 2,2% Сахалинская область 11844,9 11579,8 11152,2 10788,6 2,3% Мурманская область 11556,6 11220,5 10780,7 10448,3 3,0%

Пенсия по потере кормильца в среднем в России равна 8 869 рублям. В зависимости от региона ее размер варьируется от 3 948 до 12 418 рублей. Самый высокий показатель — в Чукотском автономном округе — 12,4 тысячи рублей. В Архангельской области он равняется примерно 11,8 тысячи рублей. Высокий показатель, кроме того, в Белгородской области — 11,1 тысячи рублей. Также пенсия по потере кормильца — единственный показатель, в котором Татарстан находится на высоких позициях. Здесь ее размер составляет 10,2 тысячи рублей.

А вот, к примеру, Москва по этому показателю — в самом конце списка с 6,1 тысячи рублей. Меньше шести тысяч размер такой пенсии — в республиках Алтай, Дагестан, Тыва (от 5 254 до 5 848 рублей), в Чечне (4 641 рубль) и Ингушетии (3 948 рублей).

При этом в среднем по России за три года показатель вырос сильнее, чем по остальным видам пенсии — на 11,4%. Сразу в пяти регионах этот показатель вырос более чем на одну пятую. В ЯНАО рост за три года составил одну треть. В Московской области и Санкт-Петербурге показатель вырос на 31%, в Москве и Ленинградской области — примерно на 20%. А вот в Крыму и Севастополе пенсии по потере кормильца значительно снизились: на 11,8% и 13,7% соответственно.

Средний размер пенсий по случаю потери кормильца, на 1 июля 2018 г.

Регион 2018 2017 2016 2015 2018/2017 Чукотский автономный округ 12418,6 12545,9 12050,5 11490,0 -1,0% Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 11783,6 11417,1 10810,2 10331,0 3,2% Архангельская область 11760,1 11395,9 10802,2 10312,3 3,2% Ненецкий автономный округ 11291,2 10971,9 10627,0 9947,4 2,9% Белгородская область 11160,6 10791,7 10231,4 9823,2 3,4% Республика Коми 10949,1 10483,3 9984,7 9489,0 4,4% Ямало-Ненецкий автономный округ 10905,2 10262,3 9622,2 8172,3 6,3% Приморский край 10795,0 10530,6 10097,0 9764,6 2,5% Магаданская область 10680,1 10406,1 9665,7 9290,2 2,6%