Средняя зарплата в РТ с начала 2018 года составила 33,9 тысячи рублей

Средняя зарплата за полгода 2018 года в Татарстане выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,9 тыс. рублей.

При этом реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) за тот же период выросла только на 6% к соответствующему периоду 2017-го. Данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Напомним, средняя зарплата педагогов общеобразовательных организаций республики составила 36,4 тыс. рублей.