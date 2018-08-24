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Средняя зарплата в РТ с начала 2018 года составила 33,9 тысячи рублей

10:41, 24.08.2018 2
Средняя зарплата в РТ с начала 2018 года составила 33,9 тысячи рублей
Фото: pixabay.com

Средняя зарплата за полгода 2018 года в Татарстане выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,9 тыс. рублей.

При этом реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) за тот же период выросла только на 6% к соответствующему периоду 2017-го. Данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Напомним, средняя зарплата педагогов общеобразовательных организаций республики составила 36,4 тыс. рублей.

АналитикаЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:49
    очковтирательство, для кого эта лапша!
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  • Анонимно 11:50
    Проедьте по республике с людми поговорите увидете реалии.
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