Хохлов на грани отставки, скандал в Черкизово, Каррера-2018 = Черчесов-2008

Обзор тура РПЛ

Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», делится новыми фактами в деле «слива» Массимо Карреры из «Спартака», а также рассказывает о заговоре Широкова против Хохлова в московском «Динамо», судейском скандале в матче «Локомотив» — «Ахмат» и многих других событиях девятого тура РПЛ.

Широков планирует избавиться от Хохлова после матча с «Крыльями Советов»

Минуте на 15-й о проблемах «Динамо» как-то не думалось. Москвичи организованно начали гостевую игру с «Краснодаром» и даже намекали на создание голевого момента. Увы, когда казалось, что быстрого гола динамовцам миновать удалось, мяч влетел в сетку их ворот — грубую позиционную ошибку допустил Антон Шунич, которой воспользовался Ари.

«В начале матча нам действительно не хватало свежести, мы дольше обычного вкатывались в игру. В этом смысле гол Ари стал для нас ключевым. «Динамо» перестало массированно обороняться, им нужно было отыгрываться. Они стали бежать вперед, открывая свободные зоны в защите, чем мы и пользовались», — заявил главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко.

В оставшееся время «Краснодар» добился крупной победы и посеял смуту внутри «Динамо». По слухам, даже после победного кубкового матча с «Торпедо» спортивный директор клуба Роман Широков ворвался в раздевалку бело-голубых и на повышенных тонах поговорил с Дмитрием Хохловым и футболистами. А после поражения от «Краснодара» Широков, по неофициальной информации, и вовсе светился от счастья.

Ранее экс главный тренер молодежки «Динамо» Николай Ковардаев уже сообщал о странном поведении Широкова. «Роман был недоволен тем, какие замены я делаю. На его взгляд, не те футболисты играют, хотя это не в его компетенции. Думаю, что он ведет какую-то игру против Хохлова», — предупреждал Ковардаев еще в августе. При первых же неудачах его слова нашли подтверждение. В случае поражения от «Крыльев Советов» Дмитрий Хохлов с высокой долей вероятности будет отправлен Широковым в отставку. И предотвратить этот произвол фанаты «Динамо» вряд ли будут в состоянии.

Прогноз: «Динамо» не проиграет в Самаре, но уж слишком велико желание Широкова избавиться от Хохлова. Рано или поздно (скорее всего рано) это случится. Жаль, поскольку Дмитрий Валерьевич своей работой увольнения не заслуживает абсолютно!

Не обошлось без скандала. В одном из эпизодов защитник «Локомотива» Брайан Идову сыграл рукой в своей штрафной, но ожидаемого пенальти не последовало. Фото fclm.ru



«Наверное, арбитр в момент игры рукой протирал глаз». Судейский скандал в Черкизово

На старте нынешней РПЛ как никогда много команд, находящихся во взрывоопасном положении. Еще неделю назад ситуация в «Локомотиве» была именно такой: поговаривали, что в случае поражений от «Балтики» и «Ахмата» Юрий Семин лишится своего поста. В Калининграде «Локо» проигрывал до 89-й минуты. Счастье «железнодорожников», что они в последний момент решили выкупить Эдера у «Лилля» — и тот забил очередной спасительный гол.

Игра с «Ахматом» складывалась не менее сложно, более того, грозненцы неоднократно могли выйти вперед. «Что поделать – отчасти сами виноваты. Сегодня игра нам давалась, нам надо было просто хладнокровнее реализовывать голевые шансы», — заявил капитан «Ахмата» Олег Иванов.

Увы, не обошлось без скандала. В одном из эпизодов защитник «Локомотива» Брайан Идову сыграл рукой в своей штрафной, но ожидаемого пенальти не последовало. Этот эпизод не остался без внимания грозненцев. «Не люблю обсуждать такие моменты и судейство в целом, но сегодня было много спорных моментов не в нашу пользу. Только что в повторе я увидел игру рукой Идову. Если говорить баскетбольными терминами, с кольца сняли мяч. Наверное, арбитр глаз протирал или не видел… Такая ситуация меня сильно удивила, но что поделать. Так же, как в том моменте, когда наш вратарь получил в живот», — посетовал главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов. Его точку зрения полностью разделяет Олег Иванов, подметивший, что «кому-то такие пенальти ставят, кому-то — нет».

Победы над «Балтикой» и «Ахматом» получились вымученными, добытыми в тяжелом труде и битве на различных участках поля. Однако необходимый импульс перед матчем ЛЧ с «Шальке» получен. Гельзенкирхенцы только в домашней игре с «Майнцем» набрали первые очки в Бундеслиге, при этом во втором тайме «карнавальные» по игре были заметно лучше. Если «Локо» сумеет обыграть такой «Шальке», путей выхода из кризиса станет еще больше.

Прогноз: противостояние кризисных «Локо» и «Шальке» получится для москвичей гораздо более упорным и оптимистичным, чем с «Галатасараем». Однако команды Юрия Семина еле-еле хватает на внутренние турниры. К ЛЧ «Локо» в нынешнем состоянии, увы, совсем не готов.

Именно Махачкала нанесла первое поражение «Зениту» в РПЛ (2:1). Фото Вячеслава Евдокимова / fc-zenit.ru

Главное не деньги, главное — душа!

Выступление «Анжи» на старте показывает: дагестанцы — самые настоящие русские! Еще несколько недель назад все были уверены, что команда не доиграет чемпионат: о победных результатах и очках даже не заикались. Подъем пришел, когда его совсем не ждали. На «Арене Химки» было обыграно крепкое московское «Динамо» — благодаря невероятной силе воли в обороне и сейвам Юрия Дюпина. Страж ворот «Анжи» поймал долгосрочный кураж и позавчера буквально вытянул для дагестанцев еще один матч, да какой! Именно Махачкала нанесла первое поражение «Зениту» в РПЛ (2:1).

«Конечно, финансовые проблемы доставляют серьезные неудобства, но ситуация не смертельна. Я рад, что играю за «Анжи» и могу напрямую общаться с президентом клуба. Когда выхожу на поле, все проблемы отходят на второй план. У нас сформировался потрясающе дружный коллектив, во всех начинаниях поддерживаем друг друга. Меня, например, в команде называют Пеле. Говорят, мое лицо похоже сильно на его в детстве», — признался Гаэль Ондуа. Тренерскому штабу «Анжи» во главе с Магомедом Адиевым удалось главное: сформировать команду, где каждый стоит друг за друга. Именно это единство позволило махачкалинцам устоять в матчах с «Динамо» и «Зенитом».

После победы над питерцами «Анжи» набрал уже 9 очков и покинул зону вылета! В ней, кстати, начинает обживаться куда более благополучный тульский «Арсенал», да и у «Уфы» с финансами проблем нет. «У нас нет финансирования, но не деньги ведь в футбол играют!» — лучше, чем Осман Кадиев, в данной ситуации и не скажешь. Браво, Магомед Адиев! Браво, «Анжи»!

Прогноз: Следующая игра у «Анжи» — дерби с «Ахматом». С учетом последних результатов махачкалинцев, грозненцы настроятся на соперника максимально. Третья победа подряд маловероятна.

Матч «Спартака» и «Ростова» многими рассматривался как последний шанс Массимо Карреры уцелеть на своем посту. Фото spartak.com

«Спартак» плохо играет? А что тут удивительного?» Каррера-2018 = Черчесов-2008

«Валерий Георгиевич, удивительный результат, конечно…» — «В смысле?» — «Ну как, «Спартак» плохо играет» — «А что тут удивительного?» — послематчевый диалог журналиста с Валерием Карпиным стал одним из ярчайших моментов вечера на «Открытие Арене». Матч «Спартака» и «Ростова» многими рассматривался как последний шанс Массимо Карреры уцелеть на своем посту.

В середине недели его команда одержала тяжелейшую кубковую победу в Новороссийске (1:0), в то время как ростовчане еще в первом тайме решили исход матча с «Сызранью». Но причина очередной серой игры «Спартака», понятное дело, не в усталости. Точнее, в усталости психологической, усталости от этих бесконечных интриг. И, возможно, от Карреры.

«На стадионе — 30 с лишним, а у экранов — сотни тысяч /// И снова — ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь? /// Тех 30, что на стадионе? Или всех тех, кто у экранов? /// А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?» — очередное стихотворение гениального актера Дмитрия Назарова снова в топе по количеству лайков и просмотров. Его коллега Тимур Еремиев, еще недавно защищавший Карреру в стихах, пока молчит. Ему и защищающим Массимо болельщикам ответить Назарову пока нечем: за весь матч с «Ростовом» «красно-белые» создали один жалкий момент!

«Массимо, скажите честно, у вас есть понимание, как выбираться из этой ямы?» — прозвучал вопрос на пресс-конференции. «Работать. Работать, искать выходы из ситуации и находить их. Бывают поражения, бывают победы — это футбол», — в этот вечер в уроках философии Каррере не было равных. Итальянец будто бы не понимает, в какую катастрофу угодил его «Спартак».

Все может измениться в четверг: по неофициальной информации, в этот день пройдет совет директоров клуба, на котором будет присутствовать и Леонид Федун. Каррере на нем либо будет дан последний шанс — на матче Лиги Европы с «Вильярреалом», либо итальянец будет уволен. Вероятность последнего очень высока, поскольку поддерживавший Карреру Федун утрачивает к нему доверие.

Прогноз: Каррера-2018 = Черчесов-2008. И кончится примерно так же. Но здесь есть и плюс: возможно, в 2028 году Массимо выиграет со сборной Италии чемпионат Европы. Станислав Саламович показал, что за 10 лет такие скачки в судьбе любого тренера возможны.