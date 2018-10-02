«Рубин»: нет фан-сектора и игры, зато есть характер и победа в «волжском дерби»

Казанцы уже шестые

Противостояние «Рубина» и «Крыльев Советов» давно уже принципиально лишь для болельщиков этих команд. Да и то далеко не для всех. Руководству, игрокам и тренерам клубов сейчас не до этого. В Казани разгребают последствия очередной футбольной революции, а в Самаре озабочены еще более сложной задачей — не превратиться из крепкого середняка российских чемпионатов в классическую команду-лифт, исправно курсирующую по маршруту РПЛ — ФНЛ. Впрочем, личностных интриг перед этим матчем тоже хватало. Достаточно вспомнить, что в составе «Крыльев» играют Денис Ткачук, Сергей Корниленко, Тарас Бурлак, Рамиль Шейдаев, Максим Канунников, а главное — многолетний страж ворот казанского «Рубина», почти легенда — Сергей Рыжиков. «Умирающий» фан-сектор «Рубина» и самые слабые «Крылья» в истории российских чемпионатов — в материале «Реального времени».

«Крылья» — самый слабый клуб РПЛ по игре

Да, в Самаре никто не хочет вылетать в ФНЛ, но пока все к этому и идет. Пожалуй, на данный момент «Крылья Советов» — слабейший по игре клуб РПЛ, совсем не случайно располагавшийся до матча на 15-м месте. Такими слабыми в элитном дивизионе самарцев еще не видели. В последних двух матчах команда прославленного «красно-белого» Андрея Тихонова пропустила 4 мяча, и, не будь в воротах Рыжикова, пропустила бы, наверное, все 14. Экс-голкипера «Рубина» от скамейки запасных это, однако, не уберегло — наставник гостей решил дать очередной шанс 31-летнему Евгению Конюхову.

И вообще, экс-рубиновцев в основном составе оказалось совсем мало — а именно, один. Помимо Рыжикова, на скамейке запасных остались Ткачук, Корниленко и Шейдаев, а Бурлак пропускал игру из-за травмы. Таким образом, «казанская колония» в Самаре была представлена одним Канунниковым на острие атак «Крыльев Советов».

В свою очередь, Курбан Бердыев удивил, переформатировав тройку центральных защитников. Егор Сорокин остался в запасе, несмотря на то что с первых минут с «Химками» на Кубок России не играл. Его место в центре обороны вместе с Навасом и Уремовичем занял Владимир Гранат. Еще один центральный защитник «Рубина» испанец Чико Флорес на днях появился на публике в специальной маске, в которой можно играть, восстанавливаясь после перелома носа. Однако накануне игрока не оказалось даже на скамейке запасных. После игры Курбан Бердыев прокомментировал изменения в линии центральной обороны.

— Мы так играли на Кубок, там вместо Цезаря был Камболов. Скорее всего, это оптимальное сочетание. Кто у нас в недельном цикле выглядит лучше, тот и играет. Особой разницы нет между этими игроками, — удивил тренер.



Курбан Бердыев удивил, переформатировав тройку центральных защитников



Подберезкин вытеснил из основы Могилевца

Отметим также, что Вячеслав Подберезкин, похоже, вытеснил Павла Могилевца из основного треугольника центральных хавбеков, а вот резко сдавший в последних матчах Дмитрий Полоз остался тем не менее в основе и вышел на отчетный матч в паре с Сердаром Азмуном, который последний раз забивал 29 августа в стартовом матче сезона против «Краснодара».

Напомним, что по итогам крайнего матча чемпионата в Туле Курбан Бердыев раскритиковал действия своей команды, что в принципе несвойственно этому специалисту, а на субботней открытой тренировке «Рубина» подтвердил свои слова. «Да, начали играть только после того, как счет стал 0:2. Но мы разобрали ошибки», — заверил специалист. Вчера болельщики надеялись увидеть плоды этого «разбора». Что ж, игры не увидели, но победа есть.

Фан-клуб «Рубина» умирает

К слову о болельщиках. В Казани продолжает умирать фан-клуб «Рубина». Речь об организованных болельщиках. Из года в год фанатов на футбол ходит все меньше. Вчера было «пробито дно» — очередное. Фан-сектор терпящих бедствие «Крыльев» количественно не уступил хозяйскому. Понятно, что игра «Рубина» глаз в этом сезоне не радует, но все-таки футбол не балет, а результат у казанцев есть. Так, в случае победы во вчерашнем матче команда Бердыева поднималась уже на шестую строчку таблицы.

Конечно, после тяжелого старта календарь игр «Рубина» способствует прорыву в турнирной таблице, но очки с любым соперником еще нужно набрать. Так что столь низкой посещаемости «Рубин» никак не заслуживал. Да и в целом стадион вчера был почти пуст — редкие островки зрителей растворились в огромном 45-тысячнике. После матча Курбан Бердыев, будучи не только тренером, но и соучредителем клуба, признал, что вопрос посещаемости его беспокоит. «Беспокоит. Но все зависит от нас. Если мы будем вверху турнирной таблицы, и народ будет приходить», — уверен наставник.

Тема на самом деле спорная. Но завершая тему болельщиков, констатируем, что обе горстки так называемых «фан-секторов» поливали друг друга матерными «зарядами», цитировать которые мы, по понятным причинам, не будем.

Из года в год фанатов на футбол ходит все меньше



Трибуны засвистели и «Рубин» забил

Казанцы начали активно, и уже на 6-й минуте Полоз пробил в руки вратарю гостей из-за пределов штрафной. Но это был лишь эпизод. Гости, отзеркалив расстановку «Рубина» (5-3-2), быстро разобрались, и игра погрузилась в анабиоз.

Разочарованный таким развитием событий, стадион на 27-й минуте недовольно засвистел, заглушая оба фан-сектора, — и «Рубин» тут же разразился голевой атакой. Это Подберезкин катнул мяч в дальний угол — голкипер Конюхов свою команду явно не выручил. Сразу вспомнился Рыжиков на скамейке запасных «Крыльев». Между тем очередным голевым пасом отметился Сердар Азмун, хотя от нападающего все же ждут, в первую очередь, голов. Других острых моментов зрители от команд в первой половине матча не дождались. «Крылья» создали на казанском поле даже меньше, чем красноярский «Енисей».

Однако и «Рубин» в первом тайме на победу явно не наиграл, что нашло свое отражение на старте второй 45-минутки. Пока казанцы еще были мыслями в теплой раздевалке, самарцы устроили блицкриг. После навеса в штрафную мяч отскочил на угол к Чичерину, который бил по воротам, но получился прострел, который с метра замкнул Максим Канунников, напомнив о себе Бердыеву и казанским фанатам — 1:1.

«Мы еще не видели повтор. После игры тренер покажет и расскажет, кто где неправильно сыграл. Там разберем, кто виноват», — прокомментировал эпизод защитник «Рубина» Хорен Байрамян.



На 27-й минуте «Рубин» разразился голевой атакой



90 минут из жизни зрителей вхолостую

После этого наставник казанцев сделал интересный ход, убрав с поля автора единственного гола своей команды — Подберезкина. Так на поле вышел Павел Могилевец, а на 64-й минуте на поле появился Александр Бухаров вместо инертного уже который матч Полоза. Но на характере игры это не особо сказалось.

За весь матч «Рубин» создал один полумомент, который конвертировал в гол. Тем же ответили гости. А болельщики провели 90 минут вхолостую. Никто не удивится, если на следующей игре с «Уралом» под сводами «Казань Арены» окажется еще меньше болельщиков.

А вот компенсированное время прошло феерично. Казанцы пошли в навал и добились своего. Дважды ошибся на выходе Конюхов, и второй раз стал роковым. Сначала судья не назначил верный пенальти за игру в штрафной Конюхова, но буквально в следующей атаке Сердар Азмун буквально затолкал мяч в ворота, вырвав для Казани победу (2:1) и место в первой шестерке чемпионата.



— Я говорил до игры, что встречаются две равные команды. Предполагал, что будет минимум голевых моменты, потому что и «Крылья» умеют хорошо закрываться, и у нас, правда, есть проблемы, но тем не менее вскрыть оборону сложновато. Поэтому рад, что проявили характер, — выделил главное Курбан Бердыев.



«Рад, что проявили характер», — выделил главное Курбан Бердыев



«Надеемся попасть в Лигу Европы или ЛЧ»

Куда эмоциональнее после игры был защитник «Рубина» Филип Уремович. «Я счастлив. Когда вырываешь победу на последних секундах, эмоции невероятные. Мы показали характер. Надеемся продолжить хорошую серию», — сказал он.

— По моменту с пенальти все побежали к арбитру что-то доказывать. Был пенальти или нет в концовке матча?

— Мы пытались доказать, что это был пенальти. Но в результате на 94-й минуте все же опять забили.

— После гола Курбан Бекиевич был очень рад. Что он вам сказал?

— Курбан Бекиевич был очень счастлив, поздравил всю команду в раздевалке, сказал, что мы показали характер, отметил всю команду.

— Что можете сказать насчет положения команды в таблице после 9-го тура?

— Сейчас мы находимся в неплохой позиции, но в любом случае мы надеемся, что в дальнейшем мы окажемся в зоне Лиги Европы или даже Лиги чемпионов.

Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru