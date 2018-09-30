Видео недели: избиение ребенка-инвалида в Казани, провальный старт продаж iPhone и герой из Астаны

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В Казани экс-спецназовец избил ребенка-инвалида

В пятницу Московский суд Казани арестовал на месяц подозреваемого в избиении подростка-инвалида. Напомним, мальчик вышел не на своей остановке и искал помощи у прохожих, а в ответ незнакомый мужчина жестоко избил его. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 43-летний бывший спецназовец Рустем Газизуллин уверяет, что мальчик якобы первым на него напал. В Сети появилось видео нападения.

Провальный старт продаж новых моделей iPhone



В пятницу в России стартовали продажи новой линейки iPhone. Первым в московский магазин Apple зашел мужчина, который заранее купил себе место в очереди за 150 тыс. рублей, чтобы потом его перепродать. Однако место никто не выкупил, так что у него не хватило денег на покупку нового айфона. Поэтому он просто зашел и вышел.

Тюлень избил каякера осьминогом



Команда каякеров отправилась в заплыв возле Южного острова Новой Зеландии. Во время путешествия группа заметила в воде драку тюленя с осьминогом. Друзья остановились и стали наблюдать за противостоянием, и в один момент одному из членов группы прилетело по лицу от агрессивного тюленя. Прилетело, естественно, осьминогом.

Самолет после посадки выкатился в море



Пассажирский самолет авиакомпании Air Niugini при посадке в аэропорту штата Чуук Микронезии в пятницу выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Все 36 пассажиров и 11 членов экипажа доставлены в больницу для обследования, серьезных травм никто не получил.

Фанаты поддержали прыгающую крысу во время бейсбольного матча



В США фанаты отвлеклись от бейсбольного матча, чтобы поддержать крысу, которая отчаянно пыталась запрыгнуть с сетки на стену. В конце концов ей удалось достичь цели. Видимо, сработала горячая поддержка зрителей.

Парень поймал ребенка, сорвавшегося с 10-го этажа



В Астане ребенок выпал с балкона десятого этажа. Его поймал сосед, живущий этажом ниже. С мальчиком все в порядке.

Капитан Америка в гостях у «Отрядов Путина»



На этой неделе патриотическая организация «Отряды Путина» выложила в Сеть видеоролик, на котором в их штаб врывается провокатор. В роли «инородного элемента» выступил молодой человек в костюме героя американских комиксов — Капитана Америки.

В ООН посмеялись над Трампом



На этой неделе президент США Дональд Трамп выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Он начал речь с того, что перечислил успехи своей администрации с 2016 года. Выступление Трампа вызвало несколько смешков у политиков, присутствовавших в зале. Президент США отреагировал на раздавшийся смех улыбкой и отметил, что «не ожидал такой реакции».

Борьба с «мэнспредингом» в метро



Петербургская студентка провела акцию против мужчин, широко раздвигающих ноги в общественном транспорте, облив их водой.

Прыжок в Большой каньон



Известный актер Уилл Смит («Люди в черном», «Я — легенда» и др.) решил отпраздновать свое 50-летие прыжком с вертолета в Большой каньон. Он был без парашюта, вместо этого актер воспользовался резиновым тросом. За прыжком наблюдала вся его семья.