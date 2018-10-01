Строй, ПФО!

«Реальное время» совместно с девелоперской компанией «КамаСтройИнвест» рассказывает, каким вопросам уделяется особое внимание при застройках, что такое и для чего нужна BIM-технология и как реализуется проект «Ипотека и арендное жилье» в ПФО.

Строительная отрасль обеспечивает порядка 6—7% ВВП. По сравнению с 2017 годом ситуация на рынке Приволжского федерального округа практически не изменилась. Сложное положение дел в отрасли вызвано недостатком инвестиций, медленным вводом нового жилья и сокращением бюджетов на реализацию этих целей. Положительным фактором можно отметить снижение ставки рефинансирования до 7,75% на сегодняшний день.



По данным Росстата за I полугодие 2018 г., в округе зафиксировано снижение объема ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее значительно — в Республике Марий Эл (на 73,8%). Рост зафиксирован в 9 регионах, лидер роста — Республика Мордовия (180,7%).

Новые законы стройки

Успех любой девелоперской компании заключается в комплексном подходе к строительству. Сейчас в Приволжском федеральном округе все больше внимания при строительстве уделяется вопросам снижения себестоимости и экологичности материалов. Эти два фактора — признанная многими компаниями необходимость.

С внедрением новых законов регулирования строительные компании переключили свое внимание на новые технологии, которые позволяют добиться результата быстро, четко, а главное соответствуют всем современным стандартам.

Снижение расходов на энергоносители — прямой результат применения инноваций в строительстве. С 1 июля 2018 года вступил в силу первый этап приказа Минстроя №1550/пр о требованиях к энергоэффективности. Все вновь строящиеся здания, не прошедшие экспертизу, должны показывать 20% повышения энергоэффективности. В Татарстане, кстати, даже жилью стандартного класса присваивается достаточно высокий класс энергоэффективности.

Еще одно новшество, призванное облегчить жизнь: в 2017 году был реализован проект Единой информационной системы строительного комплекса. Строительные компании теперь могут получить разрешения на строительство в электронном виде.

IT и стройка теперь неотделимы

Новые технологии применяются не только в строительстве, но и активно используются при проектировании. На вооружении строителей и архитекторов есть интересная технология информационного моделирования Building information modeling (BIM). Она позволяет отслеживать жизнь сооружения с его закладки до сноса.

Генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест» Делюс Сиразетдинов



Вот как прокомментировал ситуацию в сфере строительства наш эксперт, генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест» Делюс Сиразетдинов:

— Конкурентоспособность компаний на рынке первичной недвижимости Казани складывается из многих компонентов. И эффективное снижение себестоимости строительства, за счет современных технологий в строительстве, безусловно, является одним из главных факторов успешности застройщика.

Сейчас начинает применяться BIM-технология. Она позволяет создать многомерную модель будущего дома, которая будет содержать в себе всю информацию. BIM-технология дает возможность уйти от всевозможных переделок в проектировании, сократив как срок производства, так и количество ошибок, оптимизируя стоимость строительства и экономя время. Применение застройщиком BIM-технологии при строительстве жилого дома, позволяет сэкономить до 15% затрат на строительство объекта в целом. Мы рассматриваем возможность перехода на BIM-проектирование уже в ближайшее время. Также ежегодно растет количество внедряемых на объектах энергоэффективных технологий. Мы уже строим жилой дом по «зеленым» стандартам, за что он получил золотой сертификат экологичности и энергоэффективности «Green Zoom». При таком подходе к строительству учитываются организация транспортного обеспечения и расположение застраиваемой территории, ее экологическая устойчивость, водо- и энергоэффективность, уровень вредных выбросов в атмосферу. Тщательно прорабатывается структура самого здания: из каких материалов будет строиться, внутренняя экология. Внедряются инновации, которые могут снизить вред от строительства для окружающей среды. Бережливое строительство: эти технологии используются при точечной застройке. Применяя концепцию бережливого строительства, можно снизить затраты на проведение строительных работ на 30—40% без серьезных структурных преобразований.

Где и как строят

При всем многообразии технологий, применяемых в округе, в каждом городе есть свои особенности, которые необходимо учитывать при строительстве.

Так, под столицей Татарстана лежат карстовые породы и грунтовые воды. Не везде, конечно, но они сильно усложняют застройку. Тут часто применяется технология уплотнения грунта. Интересна застройка Уфы — города на холмах. Сложный рельеф постоянно подкидывает новые головоломки проектировщикам. В Самаре дали добро на застройку центра многоэтажными домами, но не продумали коммуникации — старые проводка и водопровод не выдерживают современного ритма жизни…

Новые технологии, в частности BIM, помогают решать большинство затруднений, с которыми сталкиваются проектировщики и застройщики. Тут есть один неоспоримый плюс — управление данными. Модель содержит каталоги спецификации, с помощью которых определяются трудозатраты на создание проекта. Сметная стоимость проекта определяется сразу после внесения изменений в него. Внедрение BIM-технологии в проектирование позволит снизить финансовые расходы и существенно сократить срок ввода объекта в эксплуатацию. А значит, на конечном этапе и квадратный метр в квартире будет дешевле и доступнее для покупателя.

В ПФО также активно помогают людям, попавшим в беду. В регионе действует приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье», по которому федеральный бюджет софинансирует проекты массового жилищного строительства в части обеспечения социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. По результатам заявочной кампании федеральный бюджет выделит регионам Поволжья в 2018 году 4,7 млрд рублей (в 2017 году — 6,3 млрд рублей).

При застройке нужно применять комплексные меры и инновационные технологии, не забывая обо всех сферах и инфраструктуре. Так, на территории Чувашской Республики будет продолжено строительство коммунальной инфраструктуры для обеспечения комплексной застройки района (Чебоксары).

В Перми продолжится реконструкция Чусовских очистных сооружений для обеспечения города водой в достаточном количестве. Продолжится реализация проекта «Симбирское кольцо», включающая в себя комплексную жилую застройку микрорайона в Ульяновске.

В Самарской области продолжится реализация проекта «Жилой район «Волгарь». Он предполагает массовое строительство жилья экономкласса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности со всей социальной и транспортной инфраструктурой.

В Кировской области реализовывается проект застройки жилого района «Чистые пруды» в Кирове, а также строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Ожидается, что применяемый комплекс мер приведет к следующим результатам в Приволжском федеральном округе:

— увеличение использования новых энергоэффективных технологий и энергосберегающих строительных материалов для постройки жилья;

— снижение себестоимости и материалоемкости строительных материалов;

— снижение сроков оформления градостроительных документов и земельных участков под строительство;

— снижение среднего уровня износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

— увеличение объема выдаваемых ипотечных кредитов;

— создание развитой коммунальной инфраструктуры.

Планируется, что к 2020 году ввод жилья в Приволжском федеральном округе, как и в целом по Российской Федерации, достигнет 1 кв. метра на человека в год.