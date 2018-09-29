Опрос предпринимателей: какие домашние животные живут в казанских офисах

У этой идеи есть плюсы и минусы. Если использовать ее разумно, она станет хорошей мотивацией и поддержкой лояльности к компании. Если бы у меня был домашний питомец, я предпочла бы работать в той компании, в которую можно его приводить. Но при этом в офисе должны быть созданы условия для содержания питомцев, чтобы они не отвлекали коллектив от работы. Дисциплина и производительность труда не должны страдать. Если животное неприятно пахнет, лает, мяукает, оставляет шерсть, или у сотрудников началась аллергия, то приводить его в офис не надо.



Чтобы выбрать способы повышения эффективности работы сотрудников, надо провести опрос, узнать, что объединяет коллектив. Возможно, в какой-то организации люди борются за выживание всего живого, и для них приводить питомцев на работу актуально. В компании, где в основном работают мамочки, лучше сделать комнату для ребенка или нанять круглосуточную няню. Надо разговаривать с сотрудниками, чтобы узнать, что принесет им наибольшую пользу и что они будут ценить.

