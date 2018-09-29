Опрос предпринимателей: какие домашние животные живут в казанских офисах
Бизнесмены о плюсах и минусах содержания четвероногих на работе
В американских и европейских офисах нередко можно встретить домашних животных. Это считается бонусом вакансии в глазах соискателя, к такому работодателю он пойдет охотнее. Да и производительность труда в таких компаниях повышается, считают психологи. В России тренд pet friendly office также получает распространение. Некоторые предприниматели признаются, что разрешают приводить с собой на работу собак и кошек — главное условие, чтобы они не отвлекали от служебных задач. В каких компаниях лояльно относятся к домашним любимцам — об этом в бизнес-задачнике «Реального времени».
Готовы ли вы разрешить своим сотрудникам приводить животных в офис? И рассматриваете ли вы другие необычные способы повышения эффективности работы своего коллектива?
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Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница»
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Первое, что необходимо, — это создать условия для содержания домашних животных. Если они будут сидеть у рабочего места или бегать по коридору, то хозяин и сотрудники, пришедшие без питомцев, будут отвлекаться от работы. Создание условий для домашних животных потребует дополнительных расходов со стороны компании. Кроме того, надо будет решить вопрос гигиены, работнику придется принести справку о состоянии животного. Я согласен на присутствие в офисе только рыбок и попугаев. Рыбки бесшумны, снимают стресс, раздражительность. К собакам и кошкам отношусь нейтрально, но считаю, что они должны быть вне работы. Нонсенс приводить крупных животных на работу.
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Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»
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Если это канарейка или рыбки, то я не против. Зависит от того, какое домашнее животное. У нас в компании живут попугаи, есть два аквариума с рыбками. Я думаю, что если сотрудники будут приводить на работу домашних питомцев, то на них все будут отвлекаться, первое время снизится производительность труда. Кошки, собаки будут бегать друг за другом — по-моему, это полный бред. Рыбку или птичку еще можно завести. Есть разумные границы, которые не надо переходить.
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Ефим Климов генеральный директор «Эттон»
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Если офис позволяет, то я не против присутствия на работе животных. Особенно если это не бизнес-центр, где офисы снимают несколько компаний. Им соседство с домашними животными может не понравиться. Если организация находится в обособленном здании и лояльно к этому относится, то приводить домашних питомцев можно. Думаю, что помещение нашего офиса для этих целей не подходит. В наших IT-компаниях есть комнаты отдыха, где сотрудники могут поиграть в приставки, настольный теннис, аэрохоккей. Для большинства консервативных компаний в Татарстане это необычное решение.
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Камиль Вильданов генеральный директор Rise 24.RU, сооснователь Sapron
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Я за то, чтобы сотрудники приходили на работу с домашними животными — кошками, собаками, хомяками — если те не будут грызть провода, ломать технику и если сотрудник возьмет под свою ответственность их поведение. У нас какое-то время жил кот работника, он приносил его с собой. Чтобы увеличить эффективность работы сотрудников, мы создали спортивный уголок: установили турник, брусья, собираемся вешать боксерскую грушу. У многих коллег стоит плейстейшн с телевизором. У нас был проектор для просмотра фильмов. В нашей сфере мы поддерживаем необычные решения для отдыха.
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Антон Куховаренко технический директор компании «Автодория»
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А что, обычные способы увеличить эффективность коллектива перестали работать? Я был бы против того, чтобы в офис приходили с животными. Не думаю, что это поспособствует повышению производительности труда. Грязи точно станет больше, у животного должен быть свой угол, лоток. Мне сложно все это представить. Другое дело привести ребенка — наверное, его можно чем-то занять, но опять же это отвлекающий фактор. Я считаю, что настоящий стимул — хорошие взрывные задачи, которые тебя будоражат изнутри. А животные только отвлекают снаружи.
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Наталья Кукушкина учредитель и генеральный директор компании «Улица строителей»
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У этой идеи есть плюсы и минусы. Если использовать ее разумно, она станет хорошей мотивацией и поддержкой лояльности к компании. Если бы у меня был домашний питомец, я предпочла бы работать в той компании, в которую можно его приводить. Но при этом в офисе должны быть созданы условия для содержания питомцев, чтобы они не отвлекали коллектив от работы. Дисциплина и производительность труда не должны страдать. Если животное неприятно пахнет, лает, мяукает, оставляет шерсть, или у сотрудников началась аллергия, то приводить его в офис не надо.
Чтобы выбрать способы повышения эффективности работы сотрудников, надо провести опрос, узнать, что объединяет коллектив. Возможно, в какой-то организации люди борются за выживание всего живого, и для них приводить питомцев на работу актуально. В компании, где в основном работают мамочки, лучше сделать комнату для ребенка или нанять круглосуточную няню. Надо разговаривать с сотрудниками, чтобы узнать, что принесет им наибольшую пользу и что они будут ценить.
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Шамиль Ибрагимов cовладелец продюсерской компании OzonePro
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Первое впечатление от такой инициативы — она не нужна. У других сотрудников может быть аллергия на животное. Питомец может неприятно пахнуть. Я не психолог, поэтому не знаю, как домашнее животное делает людей спокойнее, увереннее в себе. Это вопрос не только руководителя, он не может категорично запретить. Впервые слышу о том, что такое используют на Западе. Надо сначала почитать об этом. А вдруг кто-то захочет с удавом прийти или с тараканами? У всех вкусы разные. Я не могу однозначно ответить, не привык рубить с плеча. Надо все взвесить, посмотреть опыт, провести эксперимент. Для начала стоит поговорить с коллективом — вдруг кто-то скажет, что ему с бабушкой спокойнее приходить или детей на работу брать? Тут уже многое можно выдумать.
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Айрат Галиуллин глава IT-компании Futureinapps
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Мы не запрещаем сотрудникам приводить домашних животных. Некоторые и детей брали на работу. Причем те, кто приходил в офис с детьми, показывали высокую продуктивность. Дети сидели спокойно и не мешали родителям. В офис приводили собак, приносили ящериц. Как-то раз у нас жили богомолы в аквариуме, их кормили свежим мясом. В центральном офисе для животных отведено специальное место. У нас рекомендованное время выполнения задачи 45 минут, во время 10-15-минутного отдыха человек может выгулять свою собаку. В основном сотрудники приводили собак, когда их не с кем было оставить. Особенно это касалось лаек, требующих к себе повышенного внимания. Конечно, в таком случае можно работать удаленно, но это подходит не для всех специальностей.
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