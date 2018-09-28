«Такого адреналина я никогда не получала»: Алина Загитова открыла сезон новым мировым рекордом

«Татарскую принцессу» и Евгению Медведеву федерация фигурного катания «развела по углам»

Постолимпийский год в женском одиночном фигурном катании обещает стать весьма жарким. Впервые за многие десятилетия внимание поклонников этого вида приковано исключительно к российским спортсменкам. Драма их состоит в том, что и Евгения Медведева, и Алина Загитова — воспитанницы одного тренера Этери Тутберидзе, и первая из них нынешней весной попросту сбежала из России. Теперь она живет в Канаде и тренируется у Брайана Орсера, что разогрело и без того самый горячий сюжет современного фигурного катания. О том, как Загитова выиграла первую половину дебютного раунда противостояния с Медведевой — в материале «Реального времени».

Насыщенное лето и тень Медведевой

В минувшем сезоне Алина Загитова выиграла почти все — чемпионат России, Европы, финал Гран-при, Олимпиаду, и лишь мировое первенство не далось юной уроженке Татарстана. Серия падений, и Алина оказалась лишь пятой. Это был первый ее выход на лед после триумфа в Пхенчхане, и некоторые наблюдатели и болельщики с изрядной охотой принялись принижать успехи россиянки. Именно поэтому текущий сезон так важен для Загитовой — от нее ждут не столько повторения прошлогодних результатов, сколько подтверждения высочайшей планки, которую она сама же себе и установила.

Межсезонье у Алины получилось насыщенным, ее «таскали» всюду — и на инаугурацию Путина, и на чествование в Ижевске, и даже на Сабантуй, что прошел в Москве. А еще Загитовой подарили собаку по кличке Масару, она нянчилась с ней и дурачилась, заодно усиливая к себе и без того зашкаливающую любовь японских болельщиков. В Японии, в отличие от России, где СМИ как по указке почти не освещали жизнь спортсменки, — так вот, в Японии Алину превратили в поп-идола, снимая про нее целые передачи и постоянно приглашая на конкурсы и показательные выступления. Плюс Загитова стала официальным лицом нескольких японских брендов и начала учить язык страны самураев — настолько ей там понравилось.

Фигуристка сильно изменилась внешне, она выросла на пару сантиметров и из подростка превратилась в изящную девушку. Об этом она говорила и сама в интервью официальному сайту ISU.

Фигуристка сильно изменилась внешне, она выросла на пару сантиметров и из подростка превратилась в изящную девушку



«Я повзрослела и стала более серьезной, стала больше внимания уделять разным вещам — например, еде. Я замечаю это даже во время тренировок. Когда тренеры говорят мне сделать три прыжка, я не могу не послушаться, потому что знаю, что я должна их сделать. Я ко всему теперь отношусь более ответственно», — сказала Загитова.



Но избавиться от преследования «тени» Медведевой она все же не смогла. Все лето шло негласное соперничество между фигуристками, дружба которых, как оказалось, существовала ровно до поражения Евгении на Олимпиаде. После этого первая встреча спортсменок в нынешнем сезоне получилась напряженной — на контрольных прокатах в Москве обе спортсменки упали, смазали несколько элементов и не сказали друг другу ни слова.

Загитову и Медведеву развели по углам

На фоне того огромного давления, что оказывается в первые дни нового сезона на Загитову, выявилась одна положительная для фигуристки деталь. Судя по подготовленным ею короткой и произвольным программам, Алина может проиграть лишь самой себе, по крайней мере, в борьбе с Медведевой. У подопечной канадца Орсера получилась слишком простая комбинация элементов.

Между тем первый старт Загитовой в сезоне получился скомканным, но произошло это не на льду, а вне его. Фигуристке пришлось пропустить международный турнир «Ondrej Nepela Trophy» в Словакии. По сообщению федерации фигурного катании России (ФФКР), у спортсменки возникли проблемы с оформлением документов. После чего Загитову в срочном порядке заявили на соревнования Nebelhorn Trophy в немецком городе Оберстдорф.

Загитову в срочном порядке заявили на соревнования Nebelhorn Trophy в немецком городе Оберстдорф



Стоит отметить, что в ФФКР хорошо выполнили свою работу по сглаживанию углов и предотвращению острых вопросов. В федерации справедливо решили развести Загитову и Медведеву по разным этапам Гран-при, разделив между ними различные соревнования поровну. Так, Жене предстоит выступить в Канаде и Франции, а Алине достались старты в Финляндии и России. Вполне разумное решение с точки зрения погашения конфликтных ситуаций и крайне скучное в плане борьбы за золотые медали.

«Призрак оперы» и новый рекорд

Еще один немаловажный момент касается новых правил судейства. ISU кардинально пересмотрело систему начисления баллов, что привело к обнулению исторических рекордов в фигурном катании. Многие увидели в этом пересмотре желание не дать Загитовой «читерить» с элементами высокой ценности. Возможно, в таком решении действительно читается некий подтекст по отношению к Алине, но на самом деле оно вряд ли касается только российской спортсменки.

Однако, как не меняй правила, мастерство и упорную работу на тренировках так легко не одолеть. Болельщики с нетерпением ждали старта Загитовой в официальных соревнованиях, чтобы, наконец, увидеть свою любимицу в деле. Алина не подкачала и показала в Оберстдорфе именно то катание, какое и должна показывать олимпийская чемпионка. Она сумела справиться с мандражом и под музыку из мюзикла «Призрак оперы» чисто исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, а также серьезно прокачала сложность «выездов». Помарки, конечно же, остаются, в том числе некоторое непопадание в такт музыки, однако на данном этапе ими можно пренебречь.

Загитова обошла свою ближайшую преследовательницу бельгийку Луну Хендрикс более чем на 8 единиц и с показателем в 79,93 установила новый мировой рекорд для коротких программ. Неделю назад Медведева показала результат немногим больше 70 баллов, что довольно красноречиво с учетом отсутствия падений и крупных помарок со стороны обеих спортсменок.

Сама Загитова оценила свое выступление почти без эмоций. Закончив прокат, Алина уходила со льда с серьезным лицом и, кажется, уже там начала работу над своими ошибками. Правда, через некоторое время фигуристка списала все на нервы от дебютного выхода в сезоне.

«Я очень нервничала, но для первого раза это было нормально. Я скучала по соревнованиям, этого чувства адреналина я никогда не получала в жизни», — сказала Загитова.



Впрочем, как бы там ни было, сезон для Алины открыт. Остается лишь надеяться, что после такого убедительного старта ей полегчает, и, уже без оглядки на соперниц, она станет еще сильнее.