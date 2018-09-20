Загитова пропустит турнир в Словакии, ее не выпустили из страны

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пропустит международный турнир «Ondrej Nepela Trophy» в Словакии. По сообщению федерации фигурного катании России (ФФКР), у спортсменки возникли проблемы с оформлением документов.

«Алина Загитова не смогла сегодня вылететь в Братиславу, так как у нее неправильно было оформлено согласие на выезд. Неточность была выявлена в аэропорту.

Поскольку необходимый документ не представляется возможным оформить быстро, а соревнования в короткой программе начнутся уже завтра в 13.00, спортсменка не успевает к старту и не сможет принять участие в турнире», — говорится в заявлении ФФКР.

Выступление в Словакии должно было стать первым официальным стартом в сезоне для Загитовой. Ожидается, что теперь стартовым соревнованием для Алины станет турнир Nebelhorn Trophy в Германии, который пройдет с 26 по 29 сентября в Оберстдорфе.