До первой «Звезды» нельзя: не потопят ли «Каракурты» госхолдинг Ивана Егорова?

Оперативный штаб Министерства обороны РФ приказал зеленодольцам ждать до «последнего патрона»

Фото: Роман Хасаев

Зеленодольский завод им. Горького как минимум на год откладывает сдачу первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт», которые должны были быть переданы ВМФ РФ в конце этого года. Перенос на длительный срок произошел из-за срыва поставок дизельных двигателей питерским предприятием «Звезда», поставившим зеленодольских корабелов в хвост очереди за силовыми установками. В руководстве «Судостроительной корпорации «Ак Барс», входящей в холдинг «Ак Барс», подтвердили «уход на год», но подчеркнули, что не считают задержку критичной для финансового положения предприятия. Между тем независимые эксперты уверены, что компании наносится очевидный ущерб хотя бы в виде недополученной выручки в 14-15 млрд рублей. А если под их постройку брались кредиты, то черные «Каракурты» могут и «подтопить».

Уходим на один год «вправо»

«Зеленодольский завод им. Горького» вслед за питерским судостроительным заводом «Пелла» оказался сдавленным в тенетах цепочки поставщиков корабельного оборудования. Последние сорвали отгрузку дизелей для строящегося на его верфях семейства малых ракетных кораблей «Каракурт» (заказчик — ВМФ РФ). По замыслу военных, модернизированные «Каракурты» должны усилить флот ракетных кораблей «Буян-М» за счет более высоких мореходных характеристик. Напомним, последние отличились при нанесении ракетных ударов с Каспийского моря по группировкам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.

Петербургский двигателестроительный завод «Звезда», чьим дизельным двигателем М507 и генератором ДГАС-315о оснащаются корабли для ближней береговой охраны ВМФ РФ, официально уведомил зеленодольских корабелов о невозможности их поставки в этом году. Об этом «Реальному времени» рассказали сразу несколько источников в татарстанском судостроении. «Срыв вызван тем, что у завода «Звезда» возник большой объем заказов на поставку судовых двигателей для ВМФ РФ, — рассказал нам один из руководителей проекта «Каракурт» на зеленодольском предприятии. — Как мы понимаем, «Звезда» не была готова к их наплыву ни технически, ни материально. Конвейер просто не справляется с обрушившимися на них военными заказами. А в штатном режиме они спокойно выпускали надежные двигатели».

«Из-за этого сначала «остановилась» ленинградская «Пелла», которая заложила первую серию «Каракуртов», но успела спустить на воду только головной корабль. А дальше по цепной реакции уведомление с отказом поставлять двигатели в назначенные сроки получил и наш завод», — поделились наши источники. Фото nevskii-bastion.ru



Внезапный производственный коллапс на «Звезде» немедленно отозвался проблемами в отечественном судостроении. «Из-за этого сначала «остановилась» ленинградская «Пелла», которая заложила первую серию «Каракуртов», но успела спустить на воду только головной корабль. А дальше по цепной реакции уведомление с отказом поставлять двигатели в назначенные сроки получил и наш завод», — поделились наши источники.

По неофициальным данным, задержка с поставками двигателей составляет около года. Будет ли она прогрессировать, пока неизвестно. Согласно договоренностям, «Звезда» обещает отгрузить двигатели для первого малого ракетоносца под условным названием «Муссон» в июне 2019 года, а для второго, «Пассата», — в декабре 2019 года. Если эти сроки будут выдержаны, Зеленодольск сможет сдать корабли в 2020—2021 годах, утверждают источники.

Глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов подтвердил «Реальному времени» факт внеплановой отсрочки при исполнении гособоронзаказа-2018. По его словам, процесс согласования новых сроков поставки дизелей с руководством «Звезды» завершился и ожидает утверждения у заказчика.

— Наше предприятие направило в Министерство обороны РФ проект дополнительного соглашения к госконтракту, который предусматривает перенос сроков сдачи МРК «Каракурт» на 2019—2021 годы, — сообщил Мистахов. — Мы уходим на один год «вправо».

Программа строительства модернизированных ракетных кораблей «Каракурт» была подготовлена при прежнем заместителе министра обороны РФ Юрии Борисове (на фото в центре). фото prav.tatar.ru

Как «Каракурты» уползли частникам в обход ОСК

Программа строительства модернизированных ракетных кораблей «Каракурт» была подготовлена при прежнем заместителе министра обороны РФ Юрии Борисове (ныне — вице-премьер РФ). Особенность программы в том, что ее полностью разобрали частные корабелы, утащившие заказы прямо из-под носа государственной «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). Первый контракт Минобороны РФ на семь кораблей выиграла ленинградская «Пелла», второй достался Зеленодольскому заводу им. Горького. По оценкам экспертов, стоимость одного МРК «Каракурт» может варьироваться от 7 до 10 млрд рублей. Считается, что тогда на него всерьез претендовали несколько российских заводов из структуры ОСК, которые лишились заветной подпитки. Зато сейчас они могут вдохнуть с облегчением: «стихийное бедствие» обошло их стороной.

Между тем зеленодольский завод капитально вложился в закладку и постройку «Каракуртов». Как следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности предприятия за 2017 год, оно авансировало строительство трех из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 (им были присвоены заводские порядковые номера 801,802, 803). Так, полностью сформирован корпус корабля № 801 («Муссон»), выполнены окраска цистерн, установка иллюминаторов, произведен монтаж оборудования (насосы, компрессора), арматуры. На стапелях сформирован корпус второго МРК, сданы монтажные стыки. «В блоках 1, 2, 3, 4 выполняется установка приварного насыщения и фундаментов, монтаж надстройки планируется на середину марта 2018 года», — говорится в пояснении к отчету. На третьем МРК «идет формирование прочного корпуса на стапеле» и «параллельно ведутся работы по формированию надстройки. Ведется установка фундаментов и элементов приварного насыщения». Заключены договоры и авансирована поставка основного оборудования сразу для трех МРК.

Точная сумма выплаченных авансов не указана. Но известно, что Минобороны РФ перечисляет генподрядчику строительства в этих целях не более 10 процентов от стоимости госконтракта. Не исключено, что завод мог прибегнуть к банковским заимствованиям, поскольку генерирует маленькую прибыль от сдачи боевых кораблей. По итогам 2017 года выручка завода составила 32,2 млрд рублей, а чистая прибыль — всего 90,5 млн рублей.

По оценкам экспертов, стоимость одного МРК «Каракурт» может варьироваться от 7 до 10 млрд рублей. Фото twitter.com

Ждать и терпеть!

Коллапс на «Звезде» возник после того, как германский производитель высокооборотных корабельных двигателей MTU прекратил поставки в Россию в 2017 году, спустя пару лет после введенных Евросоюзом санкций. «Мы много раз ставили вопросы перед Минпромторгом РФ, пока у нас были нормальные отношения с зарубежными поставщиками, — заявил один из руководителей проекта «Каракурт». — Но все надеялись на «Звезду» и думали, что заграница всегда нам будет помогать. А теперь несем большие потери».

Для выхода из затруднительного положения разработчики проекта предложили Минобороны «китайскую альтернативу» — установку на кораблях дизельных двигателей производства КНР, сообщало издание Mil.Press FlotProm со ссылкой на источники в судостроительной отрасли. По данным ресурса, соответствующее предложение в адрес верфей было направлено компанией-поставщиком судового оборудования «Морские пропульсивные системы» (МПС)». Однако руководство Минобороны РФ отклонило эту инициативу, хотя вынуждено было созвать оперативный штаб для разрешения ситуации с поставками двигателей.

— Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению, вице-адмирал Виктор Бурсук каждый месяц проводит рабочие совещания с руководством «Звезды», на которую взгромоздили заказы на выпуск редукторов, двигателей, дизель-генераторов и много чего еще, — рассказал нам один из членов оперативного штаба. — Было проработано много вариантов, в том числе газотурбинные установки с электрическим движением и без него. Но все это на оказалось порядок дороже — cтоимость возрастает до 2 млрд рублей! Изначально предлагали «Пелле», потому что они шли впереди по очереди. Но генеральный директор вынужден был отказаться от этой идеи, потому что выходит дороже и временные затраты те же. Реальным вариантом могли быть китайские двигатели, но с ними скорость снижается чуть ли не в два раза! Военных это, естественно, не устраивает. На последнем совещании у Бурсука последовала команда: никуда не метаться, китайцев звать на помощь не станем. Будем терпеть и ждать «Звезду» — приказал он всем присутствующим судостроителям.

Глава СК «Ак Барс» Ренат Мистахов между тем с пониманием относится к задержке. По его словам, она связана со сменой приоритетов Министерства обороны. «Сейчас выбрана стратегия дальнего флота, то есть в приоритетном порядке загружаются корабли, плавающие в Средиземноморье. А МРК — это корабли береговой зоны, поэтому им придется ждать», — сообщил он.

Запрос «Реального времени» в пресс-службу «Звезды» остался без ответа.

Ренат Мистахов между тем с пониманием относится к задержке. По его словам, она связана со сменой приоритетов Министерства обороны. Фото Максима Платонова

«Ак Барс» откусит кусочек «Звезды»

Тем временем «Звезда», перешедшая весной этого года под контроль ГК «Синара», уже начала раскидывать заказы партнерам. По словам собеседника «Реального времени», техническая документация на производство двигателей передана Кингисеппскому машиностроительному заводу (входит в концерн «Калашников»). О своей заинтересованности в переносе отдельных комплектующих для российских дизелей высказался и глава судостроительной компании «Ак Барс». Ренат Мистахов подтвердил «Реальному времени», что к концу году корпорация определится с номенклатурой выпуска комплектующих изделий. «После согласования технического задания пройдет защита бизнес-проекта и выбор банков для привлечения заемного финансирования», — сообщил он.

И все-таки остается главный вопрос: какими потерями обернется для завода перенос сроков сдачи «Каракуртов» хотя бы на год?

— Очевидно, что после заключения допсоглашений с Минобороны по данным кораблям, возможно, будет изменен график платежей. Для завода это очевидный ущерб, вряд ли там можно что-то компенсировать. Но конкретные цифры за пределами завода вряд ли кто сможет назвать, — заявил «Реальному времени» научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов. С ним соглашается эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов. «Возможно, действительно «Каракурты» сейчас не в приоритете. Потери могут случиться, если для финансирования строительства кораблей были взяты банковские кредиты. Ведь деньги за заказ они получат не в 2018 году, а только в 2020-м. Обслуживать кредиты придется за счет выручки по другим контрактам, не говоря уже о том, что военная приемка вообще не компенсирует расходы по кредитам. Если это так, то это однозначные потери для зеленодольцев», — полагает он.