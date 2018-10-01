«Жить не хуже, чем другие»: большинство россиян не могут и не хотят повышать свой доход

Как аспирантка из ВШЭ обнаружила удручающие факты о работающем населении России

Фото: Роман Хасаев

Больше половины работающих россиян можно отнести к группе людей с низким экономическим статусом, а у трети граждан этот статус равен нулю. Доходы таких людей не превышают 13—20 тыс. рублей в месяц. Основная часть занятого населения не стремится повышать свой уровень жизни, исходя из установки «жить не хуже, чем другие». К таким удручающим выводам пришла научная сотрудница из ВШЭ. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Потолок» в 20 тысяч

Аспирант департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Нина Коленникова провела исследование об экономическом статусе занятого населения России и его социальных установках. И пришла к нелицеприятным выводам: больше половины работающих россиян живут на одну зарплату, не могут покупать недвижимость или откладывать деньги и, как правило, не способны и не стремятся повысить качество жизни за счет своих знаний и навыков.

Базой для исследования послужили опросы 5 230 человек, проведенные в октябре 2015 — январе 2016 годов Высшей школой экономики и ООО «Демоскоп» при участии центра народонаселения Университета Северной Каролины и Института социологии РАН. Коленникова обобщила ответы респондентов об уровне личного дохода, наличии недвижимости и сбережений. На основе этих данных участники опросов были разделены на четыре категории.

В первую вошли люди, обладающие нулевым экономическим статусом. Больше половины респондентов, попавших в эту группу, имеют ежемесячный доход в диапазоне от 0 до 0,75 медианного дохода в их регионах. В деньгах это 7—15 тыс. рублей (а без учета жителей Москвы — до 13 тыс. рублей).

Вторая категория — это люди с экономическим статусом, равным единице. Их доходы составляют от 0,76 до 2 региональных медиан, или 15—30 тыс. рублей (без учета москвичей — до 20 тыс.).

К третьей категории отнесли россиян, которые набрали 2 балла. Большинство двубалльников имеет доход, превышающий 2 региональные медианы — до 33 тыс. рублей (до 32 тыс. не учитывая Москву).

Наконец, самый высокий экономический статус присвоен респондентам, набравшим 3—4 балла. Интересно, что доходы в этой группе ниже, чем у двубалльников: верхняя планка составляет 28 тыс. рублей (не считая москвичей — 24 тыс.). В то же время люди, вошедшие в эту категорию, чаще владеют дополнительным жильем и откладывают сбережения.

По итогам анализа всех данных в группе с низшим экономическим статусом оказалось 29,9% участников опросов. Большая же часть (51,9%) попала в категорию однобалльников. Еще 15,3% опрошенных получили по 2 балла, а к высшей категории было отнесено 2,9% респондентов.

Распределение работающего населения России по шкале экономического статуса

Отличительные черты

В основном людей с разным экономическим статусом отличает наличие сбережений и дополнительной недвижимости, однако исследование показало, что есть и другие различия — в уровне образования, характере работы и даже в частоте задержек зарплаты и жизненных устремлениях.

Так, среди людей с доходами ниже двух медиан сбережения в 2015 году откладывали 3,4%, второе жилье имели 1,4%, а у 3,1% таких респондентов была дача или садовый домик. В группе двубалльников сбережения были у 21,5%, второе жилье — у 10,5%, дача — у 26,1%. Чаще других дополнительным имуществом обладали респонденты с высшим экономическим статусом. Среди них сбережения имели 65%, второе жилье — 42%, дачу или садовый домик — 77,6%. В эти цифры не включены жители Москвы, поскольку среди них доля людей, которые имеют дополнительное имущество, меньше.

Доходы в группах с разными показателями по шкале экономического статуса

Тот факт, что респонденты из высшей группы имеют не самые высокие доходы, но в то же время чаще обладают имуществом, говорит, что наличие дополнительной недвижимости создает ощущение запаса прочности и не мотивирует работников к повышению текущего дохода. Особенно в Москве, где недвижимость может быть источником существенного дохода, сопоставимого с зарплатой.

Результаты опросов свидетельствуют, что работникам с самым низким экономическим статусом чаще, чем другим, задерживают зарплату: в группе нулевиков с этим сталкиваются 46,9% респондентов, тогда как в высшей группе — всего 1,9%. Кроме того, самые малообеспеченные граждане больше боятся потерять работу. Об этом, хотя и в меньшей степени, часто переживают и представители второй группы (однобалльники).

Распределение работающего населения России по шкале и индикаторам экономического статуса

Четкая «норма»

В развитых странах экономический статус человека определяется его образованием и местом в производственных отношениях, на что указывает популярность концепции человеческого капитала; в современной России роль человеческого капитала невелика, приходит к выводу Коленникова.

С одной стороны, по мере перехода от самой малообеспеченной к самой высокообеспеченной группе растет доля работников с высшим образованием (в первом случае она составляет 23,7%, в последнем — 38%). Тем не менее в абсолютных цифрах большинство людей с высшим образованием сосредоточено именно в группах нулевиков и однобалльников. При этом в высшей группе довольно много работников (26%) имеют среднее образование.

Большая часть респондентов с самым низким экономическим статусом относятся к профессиональной группе работников торговли и сферы услуг (23,8%). Свыше 18% входят в группу полупрофессионалов, еще 14% — это неквалифицированные работники всех отраслей. Люди из наивысшей группы чаще относятся к профгруппе профессионалов (24,8%) и полупрофессионалов (более 20%).

Образовательный уровень групп с различными показателями экономического статуса

То, что большинству населения присущ один и тот же показатель экономического статуса в 1 балл, позволяет сделать выводы о существовании в российском обществе четко выраженной «нормы», отмечает Коленникова: «У большей части занятого населения России доминируют социальные установки, которые описал еще в 1949 году Джеймс Дьюзенберри — «жить не хуже, чем другие» и «жить не хуже, чем раньше». При таких установках индивид не просто не может, но и не нацелен на откладывание сбережений и приобретение дополнительных экономических ресурсов. Главным для него становится реализация привычных потребительских паттернов, характерных для того социального слоя, к которому он принадлежит».

Артем Малютин