«Ни на какую окраску батарей и парт деньги с родителей в польской школе не собирают»

Польша — не заграница? Бывшая жительница Казани о жизни, социальной защите и образовании в Варшаве. Часть 1

Людмила Гуркович (Ананникова) переехала из Казани в Польшу в 17 лет. Сейчас ей 34, она вышла замуж за поляка, воспитывает 8-летнего сына, живет в Варшаве и работает журналистом в газете Wyborcza. Читателям «Реального времени» Людмила рассказывает о том, как устроена польская система образования. Как оказалось, она имеет много общего с российской, но подходы к решению некоторых проблем сильно отличаются.

«Яслей мало, а частные достаточно дорогие»

Я давно не была в России и о том, как изменилась система образования, знаю только со слов моей мамы, поэтому вряд ли смогу сравнить объективно.

В детский сад детей здесь принимают с трех лет, но набор в группы открывается только 1 сентября, поэтому если ребенку исполнилось три в феврале, никто ему место сразу не гарантирует. Но 1 сентября, можете быть уверены, в садик попадете. Такие правила были введены недавно, когда мой сын пошел в сад, этого еще не было, нам просто повезло, что для него нашли место.

Здесь, как и в России, есть ясли, но их мало, а частные достаточно дорогие, их не все могут себе позволить. Леон не ходил в ясли, потому что мы с Филиппом работали посменно — я днем, он вечером. Когда Леону исполнился год, я вышла на работу.

В Польше декретный отпуск длится год. Если родитель изначально решает, что будет сидеть с ребенком весь год, то получает 80 процентов от зарплаты в месяц. Если нет, то полгода получает 100%, а следующие полгода — по 60 процентов.

«В детский сад детей здесь принимают с трех лет, но набор в группы открывается только 1 сентября, поэтому если ребенку исполнилось три в феврале, никто ему место сразу не гарантирует. Но 1 сентября, можете быть уверены, в садик попадете». Фото olyapka.ru



Плата за детский сад зависит от того, сколько времени там проводит ребенок. До 13.00 — бесплатно, далее — 1 злотый за каждый час. Наш сын всегда сидел до вечера и получалось, что мы платили 100 злотых в месяц (1 злотый равен 0,23 евро). Плюс за питание — еще 160 злотых в месяц. По варшавским меркам это не много. Средняя зарплата здесь — 3—4 тыс. злотых в месяц на руки, в других крупных городах — 3 тыс., в городах поменьше — около 2 тыс.

«Если бы я родила сейчас, то до совершеннолетия ребенка получала бы по 500 злотых»

В садик, как и в школу, надо записываться через информационную систему на сайте города. Ты заполняешь анкету, тебе присваивают номер, выбираешь три заведения — основное и два запасных. Чем больше у тебя преимуществ в анкете, тем больше вероятность того, что получишь место в той школе, которую выбрал в качестве основной. Если ты живешь в округе этой школы, то место тебе обеспечено, но если хочешь попасть в школу другого округа, то имеет значение, насколько далеко ты живешь. Если в радиусе 3 км — это дополнительное преимущество, если работаешь и платишь налоги в Варшаве — еще одно преимущество. Здесь очень важно, работают ли родители в Варшаве, потому что если они платят здесь налоги, это значит, что они вкладываются в местную систему образования. Но тут, как правило, никто не ездит в школу в другой конец города, в каждом районе можно найти по душе.

Я слышала, что в Казани сейчас тоже действует похожая система записи в детские сады, но преимущества там имеют дети судей, полицейских или прокуроров. Тут ничего подобного нет, дополнительные преимущества есть у семей, которые относятся к категории малоимущих или многодетных, или если в семье есть инвалид. Считается, что им нужно помочь в первую очередь, потому что им в жизни и так тяжело.

Если речь зашла о социальной помощи, то упомяну о льготах для семей с детьми. Если доход в семье меньше 800 злотых на человека, то на первого ребенка выплачивают 500 злотых в месяц. На каждого второго и последующего ребенка, независимо от дохода, выплачивают по 500 злотых. Если бы я сейчас родила, то до того момента, как Леону исполнится 18 лет, получала бы по 500 злотых. Это хорошая помощь: можно оплатить дополнительные занятия, можно откладывать и поехать в отпуск — 6 тыс. злотых хватит на хорошие каникулы.

«Как поляки выбирают школу? Ежегодно публикуется рейтинг — в каких школах лучше сдали государственный экзамен, каждый родитель может его посмотреть». Фото eurostudent.org.ua



«Мы сдаем деньги на экскурсии, но ни на какую краску для батарей, окна и парты здесь не собирают»

Как поляки выбирают школу? Ежегодно публикуется рейтинг — в каких школах лучше сдали государственный экзамен, каждый родитель может его посмотреть. Но опять-таки непонятно — там действительно лучше учат или заставляют ходить к репетиторам? Как и в России, на ЕГЭ здесь сдают три обязательных экзамена — польский, математику и иностранный язык. Также есть предметы по выбору (третий обязательный экзамен — иностранный язык — в России вводится только в 2022 году, — прим. ред.).

Когда Леон пошел в первый класс, у власти была партия «Гражданская платформа», она ввела правило, по которому в школу принимают с 6 лет. «Гражданская платформа» объясняла это тем, что обучение в польских школах длится 12 лет, потом 5 лет института, и к тому времени, когда ты выходишь на работу, тебе почти 30. Они хотели, чтобы люди пораньше заканчивали школу и начинали самостоятельную жизнь — это должно было поправить экономику. Сейчас к власти пришли правые консерваторы — партия «Право и справедливость», и они вернули прием только с 7 лет.

Кроме того, партия «Гражданская платформа» ввела бесплатные учебники для начальных классов, нынешнее правительство это поддержало, и сейчас мы не только учебники, но и рабочие тетради получаем в школе бесплатно.

Учебный год здесь начинается 1 сентября, а заканчивается 21 июня. Удивительным для меня было то, что 1 сентября нет никаких линеек и никто не приносит цветы. Тебе просто дают план занятий на завтра, и ты идешь домой. Мы в первый раз одни пришли с букетом и поняли, что так делать не надо. Цветы здесь принято дарить на окончание учебного года, но не от каждого, а от класса, плюс маленький подарочек учителю — обычно это книжка, чай или сертификат в парфюмерный магазин. Но это не обязательно, родители сами решают.

«Школьная форма есть в дорогих частных международных школах. В государственных школах ее нет». Фото infopoland.by



Мы сдаем деньги на выезды, экскурсии, но ни на какую краску для батарей, окна и парты здесь не собирают. Есть школьный фонд, но это добровольно, нет фиксированной ставки и никто не спрашивает, сдал ты или нет. Можешь заплатить 20 злотых за полгода, можешь вообще не платить.

Школьная форма есть в дорогих частных международных школах. В государственных школах ее нет, обычно ходят в спортивных штанах и футболке — так удобнее. В школах есть столовые, стоимость комплексного обеда выходит чуть меньше 2 евро. В нашем классе 22 человека, максимально может быть 25, но обычно стараются сделать больше классов с меньшим количеством человек, чем меньше классов с большим. Во всех школах здесь пятидневка.

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Во второй части своего материала Людмила Гуркович расскажет о зарплате учителей, пропаганде рабочих профессий и о том, почему в Польше принимают в качестве рабочей силы чеченцев и украинцев, но не принимают сирийцев.