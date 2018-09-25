Пенсионерам заморозили прожиточный минимум, а мигрантам — подняли цены на патенты

На заседании Госсовета Татарстана рассказали о проекте центра велнес-туризма в Верхнеуслонском районе

Депутаты Госсовета РТ на первом же заседании после парламентских каникул приняли несколько важных для населения решений. Так, прожиточный минимум для пенсионеров в Татарстане снова не подрос, оставшись на уровне 2017 года. Не коснулись изменения, но уже в положительном плане, людей предпенсионного возраста — следом за другими регионами в республике оставили льготы для женщин 55 лет и мужчин 60 лет. Вместе с тем чиновники посчитали, что мигранты недостаточно платят за патент на работу, поэтому предложили депутатам, а те согласились, поднять региональный коэффициент. Подробности с 41-го заседания Госсовета — в материале «Реального времени».

Лишние доходы помогут социалке и сельскому хозяйству

Одним из первых вопросов стало изменение бюджета РТ на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов. Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин рассказал, что налоговый доход они предлагают увеличить на 19,6 млрд рублей. Плановое значение налога на прибыль увеличивают на 13,9 млрд рублей за счет нефтедобывающих компаний. Прогнозы по налогу на доход физических лиц предложили увеличить на 259 млн рублей — все за счет ожидания роста средней зарплаты в Татарстане. Еще 1,9 млрд рублей появились за счет роста субсидий из федерального бюджета. Благодаря всему этому доходы Татарстана на 2018 предложили уточнить на 22,2 млрд рублей до 261,1 млрд рублей.

Расходы же Татарстана решили увеличить преимущественно в пользу социальных проектов — деньги направят на капитальное строительство и ремонт объектов в социально-культурной сфере, инфраструктуру дорог, софинансирование федеральных целевых программ, на сельское хозяйство и так далее. Таким образом, расходную часть бюджета предложили уточнить на 17,4 млрд рублей до 246,2 млрд рублей. В результате этого дефицит бюджета уменьшился на 3,8 млрд рублей до 14,9 млрд рублей. Впрочем, эту сумму полностью покроет остаток на начало 2019 года, говорит министр финансов.

Предполагается, что в 2019 году доходы составят 209,37 млрд рублей, расходы — 213,86 млрд рублей, дефицит — 4 млрд 484 млн рублей, а в 2020 доходы планируются в объеме 215,46 млрд рублей, расходы — 221,44 млрд рублей, дефицит — почти 6 млрд рублей. Изменения депутаты решили принять сразу в трех чтениях.

По словам Эльмиры Зариповой, в прошлом году авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц иностранных граждан, работающих по патенту, поступило в бюджет Татарстана на 584 млн рублей

Мигрантам подняли ставку

Следом за этим депутаты согласились с увеличением патента на право работать мигрантам в Татарстане. Региональный коэффициент предложили повысить на 0,2 до 1,83. В следствие этого цена патента с 1 января 2019 года вырастет с 3 662 до 3 847 рублей. По словам министра труда, занятости и социальной защиты Эльмиры Зариповой, в прошлом году авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц иностранных граждан, работающих по патенту, поступило в бюджет Татарстана на 584 млн рублей. В новом году благодаря росту коэффициента сумму можно увеличить.

Озвученное министром предложение взволновало Хафиза Миргалимова.

— Какие последствия могут быть? Не приведет ли это к оттоку тех рабочих сил, которые к нам приезжают из Средней Азии и так далее? Это первое. И второе — не повлияет ли это на патентование? — обратился коммунист к Зариповой.

— При расчете коэффициента учитывается анализ ситуации в соседних регионах. По сравнению с Приволжским федеральным округом, например, в Удмуртской республике 1,8 — это уже в 2018 году, 1,9 в Мордовии, 1,85 Республика Марий Эл, — прокомментировала министр, заметив, что в Татарстане он полностью отражает ситуацию и способствует развитию рынка. Заместитель председателя комитета по бюджету Ильдус Касымов добавил, что, по его мнению, опасаться оттока мигрантов не стоит. Депутатам идея с повышением коэффициента понравилась, и она тоже получила их одобрение в трех чтениях.

Министр уточнил, что фактическая величина прожиточного минимума пенсионеров в Татарстане составляет 8 583 рубля, в России — 7 177 рублей

Прожиточный минимум пенсионеров не разморозили

В связи с предстоящим повышением пенсионного возраста в Татарстане также в трех чтениях утвердили возраст для льгот, которые раньше можно было получить при выходе на пенсию. С 1 января 2019 года транспортные льготы, льготы при оплате ЖКХ, капремонта квартир, покупке лекарств смогут получать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Документ направили на подпись президенту Татарстана.

А вот пенсионеров на Госсовете ждали не очень приятные новости — прожиточный минимум в 2019 году в итоге оставили на уровне 2017 и 2018 годов — в размере 8 232 рублей. И то в верхних кругах посчитали, что это больше чем нужно.

— По прогнозу, устанавливаемому законом, величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год будет опережать прогнозируемую величину прожиточного минимума пенсионера на 10,8%, — рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Федеральное минэкономики прогнозирует величину прожиточного минимума для пенсионеров в 2019 году в 8 586 рублей. Разницу между российской и региональной цифрой компенсируют федеральными доплатами. Но не всем — по словам Абдулганиева, это касается пенсионеров, которые раньше держали ИП, работали в сельской местности, утратили сведения о ранее выплаченных отчислениях, инвалиды третьей группы, те, кто получал зарплату в конвертах. Всего в Татарстане 73 тысячи таких людей или 6—7% от всех пенсионеров в республике.

Отвечая на вопрос депутата Руслана Юсупова, министр уточнил, что фактическая величина прожиточного минимума пенсионеров в Татарстане составляет 8 583 рубля, в России — 7 177 рублей.

— На территории более 30 га планируется строительство туристического центра, — рассказал Марат Зиатдинов



«Пяти ветрам» согласовали землю

В ходе первого после парламентских каникул заседания Госсовета затрагивались не только социально важные темы. Например, для создания центра велнес-туризма в Верхнеуслонском районе депутаты в первом чтении и в целом утвердили изменение границ «Вахитовского сельского поселения» и «Шеланговского сельского поселения». В рамках проекта «Пять ветров» рядом с деревней Нариман построят новый центр притяжения, о котором говорят уже не один год.

— На территории более 30 га планируется строительство туристического центра, гостиничный комплекс, туристическую ферму, спортивно-технический центр, яхт-клуб, оздоровительный центр, — рассказал глава Верхнеуслонского муниципального района Марат Зиатдинов.