Деньги под матрас: в августе россияне уносили из банков и доллары, и рубли

За месяц физические лица забрали 88 млрд рублей, а валютные вклады сократились на $1,1 млрд

В августе россияне забирали деньги из банков. Отток средств с валютных вкладов составил $1,1 млрд, а вклады в рублях впервые с начала года сократились на 88 млрд. Эксперты, которых опросило «Реальное время», связывают это в основном со скачками курсов валют, а также со страхом санкций. При этом выведенные со счетов деньги люди не направили в потребление, вероятно, положив их «под подушку».

Ни в рублях, ни в валюте

В августе впервые за последние 6 месяцев население сократило вклады в национальной валюте — на 88 млрд рублей, или на 0,4% по отношению к июлю, следует из ежемесячной статистики Банка России. Вклады в иностранной валюте снизились еще больше — на 1,3% за месяц ($1,1 млрд). При этом общий объем вкладов россиян в рублевом выражении увеличился с 27,1 до 27,4 трлн за счет валютной переоценки (доллар и евро в августе подорожали примерно на 7%).

Отток вкладов в инвалюте — процесс неновый, он продолжается много месяцев за редкими исключениями (так, в июле валютные вклады выросли на $0,8 млрд). Напротив, рублевые вклады увеличивались весь 2018-й и почти весь прошлый год — не считая традиционного краткосрочного сокращения в январе.

Рублевые накопления граждане забирали на фоне ослабления рубля — он падал в августе и начале сентября и начал восстанавливаться только две недели назад. Не исключено, что из-за курсовых скачков отдельные вкладчики снимали средства в рублях, чтобы купить на них валюту, и при этом хранили ее дома, говорит управляющий директор «Национального рейтингового агентства» Павел Самиев. Впрочем, добавляет он, вряд ли это приобрело массовый характер.

Что касается валютных вкладов, то главной причиной их сокращения, возможно, был Сбербанк: на днях агентство Bloomberg сообщило, что в августе физические лица забрали оттуда $1,2 млрд, опасаясь санкций. Полтора месяца назад стало известно, что США могут ввести санкции в отношении семи российских госбанков, серьезно осложнив их долларовые операции. Это потянуло за собой слухи о принудительной конвертации долларовых вкладов.



Ажиотаж усилился после заявления главы ВТБ Андрея Костина, который не исключил такого исхода, хотя и пообещал, что все обязательства перед клиентами будут исполнены. Как отмечали аналитики «Райффайзенбанка», это могло форсировать отток с долларовых счетов. Однако позднее слухи опровергла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, такая мера, как принудительная конвертация, только навредила бы финансовому рынку.

Конечно, потенциальные санкции и все связанные с ними слухи могли посеять недоверие среди части вкладчиков, особенно среди крупных, говорит Самиев.

По словам Людмилы Кожекиной из рейтингового агентства «Эксперт РА», девальвация рубля, произошедшая под страхом санкций, могла спровоцировать население забирать из банков валюту, чтобы обменять ее по выгодному курсу и совершить дорогостоящие покупки на фоне ожидания роста цен. Однако к оттоку валюты могла привести и другая, более прозаическая причина. «Во время сезона отпусков у населения возрастает потребность в иностранной валюте, что, вероятно, и было одной из основных причина сокращения валютных вкладов физических лиц в августе», — считает Кожекина.

Из-за оттока валюты банки начали повышать ставки соответствующих вкладов. Сбербанк на днях увеличил доходность всей линейки вкладов в долларах. А базовый уровень доходности долларовых вкладов (его рассчитывает ЦБ) сроком более 1 года вырос с 3,4% в сентябре до 3,56% на октябрь.

Забрать, но не тратить

Валюту из банков забирало не только население. Так, с депозитов юридических лиц в августе ушло $2,6 млрд. В то же время по рублевым вкладам был прирост — плюс 763 млрд.

Несмотря на то, что с точки зрения депозитов август считается традиционно слабым месяцем, факт их сокращения можно считать фактом негативным, писали аналитики «Альфа-Банка». Например, объем рублевых депозитов в соответствующем месяце не снижался на протяжении последних 10 лет: «Мы считаем, что снижение депозитов в августе отражает опасения населения по поводу нестабильности обменного курса и того, что доллар может стать проблемным активом в условиях ужесточения санкций».

При этом сокращение депозитов не обязательно означает сокращение сбережений в целом, считают в «Альфа-Банке»: «В последнюю неделю наблюдались серьезные дискуссии о том, куда были перенаправлены эти деньги — на потребление или в другие активы. Мы не исключаем, что деньги с депозитов были или инвестированы в недвижимость или переведены в наличные».

По данным исследовательского холдинга «РОМИР», средний чек российского потребителя падает пятый месяц подряд. Фото Дамиры Хайруллиной

На то, что выведенные из банков деньги не пошли в потребление, говорят и другие факторы. Так, по данным исследовательского холдинга «РОМИР», средний чек российского потребителя падает пятый месяц подряд. В августе он снизился еще на 0,2% и составил 495 рублей, хотя годовая инфляция в прошлом месяце была максимальной в этом году.