В топ-500 компаний России попали только 4 представителя Башкирии

В 500 крупнейших компаний России по выручке попали всего четыре зарегистрированных в Башкирии организации. Лидером является Научно-исследовательский институт нефти и газа «Петон» (НИПИ НГ «Петон»).

Институт закрепился на 197-й строчке рейтинга. Его прибыль выросла в три раза, до 60 млрд рублей по итогам 2017 года. При этом прибыль выросла на 132%, до 2,12 млрд рублей.

На 215-е место опустилась Башкирская содовая компания (БСК). Выручка компании выросла на 2%, до 52 млрд рублей. Прибыль снизилась на 9%, до 9,78 млрд рублей.

Выручка компании «Уфаойл» упала на 26%, до 19 млрд рублей. Поэтому она опустилась на 483-е место. При этом прибыль компании выросла на 15%, до 102 млн рублей.

Уфимская стройкомпания «Востокнефтезаводмонтаж» попала в рейтинг впервые. Ее выручка выросла на 23%, до 19 млрд рублей. Прибыль выросла на 13%, достигнув показателя в 143 млн рублей. Компания заняла 485-ю строчку.

Стоит отметить также банк «Уралсиб» (бывший «Башкредитбанк»), зарегистрированный в Москве. Он занял 220-ю строчку. Также на 454-м месте оказалась компания «Кроношпан», зарегистрированная в подмосковном Егорьевске. Открытое под Уфой производство компании вызвало немало протестов со стороны экологов.