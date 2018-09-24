Ренат Харис: «В «Сююмбике» бушуют шекспировские страсти»

Автор либретто оперы «Сююмбике», премьера которой состоится через два дня на сцене ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, рассказал «Реальному времени», почему был выбран сюжет именно о казанской царице, за кого каждый раз выходила замуж Сююмбике, и кто, по его версии, завоевал Казань.

«Сююмбике, пожалуй, единственная женщина-правительница у мусульманских народов»

— Ренат Максумович, как родился замысел новой оперы и почему героиней стала именно наша царица Сююмбике?

— У Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля есть очень хорошая традиция, театр ориентируется на высокие темы и высокие образы. Балет «Сказание об Йусуфе», об Иосифе Прекрасном, — это мировой сюжет. Тукай, о нем опера «Любовь поэта», для татарского народа, да и не только — это абсолютная величина. Балет «Золотая орда» — о самом могущественном государстве средневековья. И когда было решено создавать для нашего театра новую оперу, стали искать и личность, и тему. Я предложил несколько сюжетов, и театр выбрал сюжет именно про Сююмбике. Она у мусульманских народов практически единственная женщина-правительница, до нее в Казанском ханстве было несколько женщин у власти, но они не были регентами, не были столь яркими, как Сююмбике. Она в самое трудное время для своей страны взошла на престол и правила. И самое главное, она жертвует собой ради спасения Отечества, ради спасения народа и города. Таких сюжетов в мировой литературе не очень много. Поэтому директор оперного театра Рауфаль Мухаметзянов остановился на образе Сююмбике.

— Вы наверняка изучали исторические материалы, работая над либретто?

— Эта тема у любого татарина в сердце, все мы знаем, что там тогда происходило, что было. Особенно много информации открылось в последние двадцать пять лет, когда правда начала выходить наружу. Мы узнали об очень многих интересных событиях, которые происходили в этот период. Я, конечно, все читал, не читая, не изучая открытия ученых-историков, невозможно браться за такую тему, за такое серьезное произведение. Очень много источников изучила и автор музыки к этой опере Резеда Ахиярова. Когда либретто было готово, я читал его в театре, и оно сразу же было принято, и мы начали работу.

Я предложил несколько сюжетов, и театр выбрал сюжет именно про Сююмбике. Она у мусульманских народов практически единственная женщина-правительница



«Пришлось пройти по острию ножа»

— Время последних лет существования Казанского ханства сложное, его до сих пор трактуют неоднозначно. Как вам удалось найти, а я в этом уверена, центристский ход?

— Вы задали абсолютно правильный вопрос, да, это действительно был самый сложный период и в истории нашего народа, и в истории России, и в биографии Сююмбике, и Ивана Грозного тоже. И для того, чтобы найти в этом сложном времени нечто гуманистическое, надо было пройти по острию ножа. Между Сциллой и Харибдой. У нас есть такое понятие — перейти через мост Сират: под ним огонь, адское пламя, если пройдешь, останешься жив, не пройдешь — сгоришь. Я взял период с 1551 по 1552 годы, до взятия Казани. Взятие Казани — это батальные сцены, это другая история.

— И Сююмбике в это время уже не было в городе.

— Да, ее уже не было. Период, который я взял, он характерен тем, что часть правителей думает о сохранении государства, часть — о его разрушении, и проанализировать это интересно и для сегодняшнего дня. Меня всегда в истории интересовала одна вещь. Для того, чтобы осчастливить свой народ и страну, некоторые правители прибегали к помощи других государств, чужеземцев. В Золотой Орде, например, Едигей для того, чтобы взойти на трон и, как он полагает, осчастливить свою страну, он приглашает войска Тамерлана. Тамерлан приходит, якобы помогает, а по сути завоевывает и разрушает всю Золотую Орду. Здесь то же самое. Шах Али пользуется помощью войск Ивана Грозного, тот завоевывает Казань, и оттуда начинается разрушение Казанского ханства. Ивану Грозному в 1552 году был всего 21 год, он был еще мальчик.

— Но уже много чего успел наворотить.

— Это другое дело. Шах Али в это время был взрослый мужчина, вояка, полководец, именно он сделал все, чтобы завоевать Казань. Он и тайные ходы знал, будучи два раза ханом Казани. По сути, и это моя версия, Казань завоевал Шах Али при помощи войск Ивана Грозного.

— Имя Шах Али у нас в народе стало нарицательным — как имя предателя.

— Да, именно так.

Я не буду сейчас рассказывать фабулу, но поверьте, в этой опере бушуют шекспировские страсти



«Она жертвует собой ради Родины»

— То есть, как я понимаю, в опере два антипода — Сююмбике и Шах Али?

— Да, она патриотка, ради благополучия своей страны и народа отдает себя с сыном в полон в Московское царство. А другой — наоборот, пользуется силами войск Москвы, чтобы взойти на трон.

— Конфликт в опере между Сююмбике и Шахом Али?

— Именно так, я не буду сейчас рассказывать фабулу, но поверьте, в этой опере бушуют шекспировские страсти. Настолько острые там столкновения. Не случайно, после чтения либретто театр сразу же взялся за работу над этой оперой.

— Существует несколько вариантов биографии Сююмбике и Утямыша, думаю, самый правильный знаете вы…

— Самый правильный никто не знает. Публика прочтет перед началом буклет, там все будет написано. Конечно, Иван Грозный принял Сююмбике как царицу, но выдал замуж за ненавистного Шаха Али. Судьба ее была такова. Конечно, она сопротивлялась, но безуспешно. Ее сын Утямыш Гирей, пятилетний мальчик, был крещен с именем Александр, он получил русское воспитание, он владел одним из русских городов, но умер рано — в 17 лет.

Если идет трагедия, и в глазах публики нет слез, это плохо. В опере очень трагичное столкновение судеб, и это вызывает слезы



«В этой опере трагическое столкновение судеб»

— Смерть самой Сююмбике была естественной или насильственной?

— Никто этого не знает.

— Ну хотя бы на правах версии…

— Если бы было доподлинно известно, как она умерла, легенда о погибели Сююмбике после прыжка с башни народом не была бы придумана. Это наша казанская легенда, значит, людей волновала эта тайна. Может быть, уход ее был насильственный, может быть, сердце не выдержало от тоски по сыну и по родине. Сына нет, она сама уже никто, Казань в 1552 году пала. Все это обрушилось на хрупкое женское сердце.

— Как вы прошли еще между одной Сциллой и Харибдой: с одной стороны, Сююмбике — стопроцентная женщина, с другой — государственный деятель?

— Я нашел одну формулу, у Сююмбике в одной из арий будет такой текст: «Я много раз выходила замуж, но каждый раз не за мужчину, а за трон». Она действительно выходила замуж за трон. Она женщина, но она вынужденный государственный деятель. При этом она красивая, страстная женщина. Но женского счастья в свои 32 года — самый расцвет для женщины — она не знала, она осталась без любви.

— Как вы думаете, публика будет плакать на спектакле?

— Не знаю, но если идет трагедия, и в глазах публики нет слез, это плохо. В опере очень трагичное столкновение судеб, и это вызывает слезы.