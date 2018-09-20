«Физика» и скорости: «Ак Барс» готовится к Нижнекамску в особом режиме

Очковый бонус Подъяпольского, восстановление Гарипова и тяжелая тренировка перед татарстанским дерби

Фото: Максим Платонов

Заехав на пару дней в Казань, «барсы» решили показаться на людях и устроили открытую тренировку для СМИ. Вот только тренеры в этот день подготовили для хоккеистов особую программу — минимум льда и долгий кросс вокруг «Татнефть Арены». Корреспондент «Реального времени» побывал на занятии и выяснил, кто вернулся в строй, какой в команде настрой на татарстанское дерби и как в ней впервые появилась конкуренция вратарей. Об этом и многом другом — в материале «Реального времени».

«Тяжело смотреть на игру партнеров со стороны. Поэтому во время игр я кушаю»

В то время как большая часть команды наматывала круги вокруг «Татнефть Арены», на лед явились три вратаря с тренерами Андреем Царевым и Александром Абрамовым — Гарипов, Подъяпольский и Шарыченков. И когда тренеры разминали первых двоих, Александр в одиночестве стоял у противоположных ворот и с некоторой грустью смотрел на тренировку конкурентов.

— Не могу сказать, что чем-то недоволен, все работают, — говорил после занятий Зинэтула Билялетдинов. — Очень доволен тремя вратарями, которые у нас сейчас есть. Тренеры хорошо с ними работают, меня радует, что они нашли общий язык.

— Как можете оценить игру Подъяпольского?

— Хорошо сыграл, надежно. Так же, как и Шарыченков.

— В чем секрет уверенности Подъяпольского? Он сразу вышел без мандража.

— Как достигается этот уровень? Надо работать, вкалывать каждую тренировку, — поделился нехитрым секретом наставник.

Эмиль Гарипов, пребывавший в хорошем настроении и даже в микст-зону к журналистам вышедший непривычно улыбчивым, кажется, уже готов вернуться на лед.

— Готовность стопроцентная, полностью восстановился. Жду, когда тренеры предоставят шанс. Пока не говорят, когда выпустят на лед, — сообщил Эмиль журналистам.

«Не могу сказать, что чем-то недоволен, все работают», — говорил после занятий Зинэтула Билялетдинов



— Как тебе игра партнеров со стороны?

— Тяжело наблюдать, переживал. Мне вообще нелегко дается смотреть на игру со стороны. Присутствовал на матчах, был на аренах, но игры не смотрел. Так что не могу сказать. Выигрываем, и хорошо.

— Чем занимаешься во время матчей?

— Кушаю (улыбается).

— Дебют Подъяпольского удивил?

— Он же уже играл в КХЛ. Если человек может — он может.

— У Подъяпольского уже три очка. Нет у вас внутреннего соревнования среди вратарей?

— Да-да, точно (смеется). Мне голевые передачи на фиг не нужны. Может, у него бонус такой, голевой. У меня его нет, так что самое главное — не пропустить.

Сам же герой прошедших матчей Владислав Подъяпольский, набравший 3 (0+3) очка за результативность у чужих ворот, рассказал, что ему помогло сразу войти в игру на достойном уровне.

— Как сам оцениваешь свою игру?

— Да главное, что очки набирали, выигрывали.

— Какой из этих матчей дался тяжелее всего? С тем же «Торпедо» ты отразил почти 40 бросков .

— Да нет, в том матче было нормально. Тяжелее было в первом, против «Авангарда», когда за основу выходил.

— Выход в матче с «Авангардом» стал для тебя неожиданностью?

— Удивление, конечно, было. Что мне доверили. Но надо было выходить и помогать команде.

— Выйти без мандража помог опыт игры в КХЛ за «Кузню»? Или тренеры так хорошо работают психологически?

— И психологически работаем, и тот факт, что играл в КХЛ. Поэтому спокойно к этому относился.

— Твои личные очки — приятное дополнение или ты намеренно стремишься их набирать?

— Мне как-то все равно, есть они или нет, — скромно отчеканил Владислав.

Владислав Подъяпольский набрал уже 3 (0+3) очка



Малыхин и Клинкхаммер — на отдых. Глухов — на лед?

Вряд ли такое распределение ролей как-то связано с последними результатами, однако вся эта ситуация (когда основная команда бегает «на земле» вместо раскатки) выглядела как наказание за то, что один вратарь Владислав Подьяпольский в выездной серии набрал едва ли не больше очков, чем нападающие. Так или иначе, полевые хоккеисты на льду появились с получасовой задержкой. Чуть раньше на площадку вышли разве что Владимир Ткачев в желтой сетке и Альберт Яруллин — в зеленой, которые и разминали вратарей. Почему от беговых занятий были освобождены именно эти хоккеисты, остается лишь догадываться.

Среди остальных можно было заметить улыбающегося Михаила Глухова в желтой майке четвертого звена. А Федор Малыхин почему-то занимался в белом джерси (для игроков, участие которых в ближайших матчах не планируется), как и Клинкхаммер с Воеводиным. Причем канадский форвард сначала вышел в желтой сетке четвертого сочетания, но во время тренировки переоделся в белую. Любопытные рокировки, учитывая, что в желтом готовится Глухов. Как и еще один «возвращенец» — Никита Лямкин.

— Михаил Глухов и Эмиль Гарипов занимались в общей группе — они могут сыграть завтра? — уточнили у Билла журналисты.

— Мы смотрим на Михаила. Желание поставить его есть, но еще день подумаем. По Гарипову то же самое: в принципе, он сейчас начал тренироваться в полную силу. Мы подберем игру, на которой он будет в составе, — несколько неопределенно ответил коуч.

В остальном же все довольно ожидаемо: легионеры занимались с Яруллиным и Марковым, пара защитников Педан и Постма — с Галиевым, Зариповым и Бурмистровым в «красном» звене, в желтых сетках тренировались Лямкин — Юдин, Глухов — Ткачев — Кара, в оранжевых: Абросимов — Батыршин, Потапов — Михеев — Лукоянов. В белом: Малыхин — Клинкхаммер — Воеводин.

Александр Бурмистров, который получил номинальное повышение во второе звено к Зарипову и Галиеву, в ответах корреспонденту «Реального времени» отдал должное партнерам.

Полевые хоккеисты на льду появились с получасовой задержкой



— Как тебе играется с новыми партнерами?

— Отлично играется. Все прекрасно знают, что Данис и Стас очень хорошие игроки, одни из лучших в этой лиге. Так что очень приятно играть с ними.

— Ты показал отличную игру еще в Балашихе в паре с Лукояновым, потом тебя перевели во второе звено и пошли очки. Это ты прибавляешь или дело в новых партнерах?

— Я думаю, что набираю форму и начинаю лучше себя чувствовать. Я не могу сказать, что дело в звеньях. Просто сейчас получается набирать очки именно с этим звеном, — резюмировал 69-й номер «Ак Барса».

«С Нижнекамском никогда не было рядовых игр»

На льду команда в итоге провела не более двадцати минут. Быстро раскатались и тут же принялись нагонять скоростные комбинации по три человека. Стартовали с центра площадки с постоянными передачами и выходами на вратаря. Привычных перерывов, во время которых тренеры объясняли хоккеистам следующее упражнение, не было. Команда в быстром режиме отрабатывала в основном быстрый вход в чужую зону и завершение с «пятака».

— Почему вы призывали хоккеистов делать все быстро? — спросили журналисты после тренировки у Билялетдинова.

— Значит, так было нужно, — отрезал тренер.

Можно только представить, насколько тяжело бежать без перерыва на высоких скоростях, когда ты только что двадцать минут наматывал круги вокруг арены. Очевидно, что подготовка к традиционно силовому и дисциплинированному «Нефтехимику» идет с упором на выносливость и высокие скорости.

— «Нефтехимик» часто обыгрывает «Ак Барс». Его можно назвать неудобным соперником для вас?

— Мы об этом не думаем. У нас есть следующий соперник, к которому мы относимся с уважением. Готовимся к игре, — отвечал Билл традиционно сдержанно.

А вот Бурмистров был другого мнения о предстоящем дерби.

— Игра с «Нефтехимиком» рядовая или особенная?

— Игра с Нижнекамском никогда не бывает рядовой. Все прекрасно знают, как они настраиваются на нас и какими заряженными выходят. И мы против них играем особенно. Это будет татарстанское дерби.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов