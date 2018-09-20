«Физика» и скорости: «Ак Барс» готовится к Нижнекамску в особом режиме
Очковый бонус Подъяпольского, восстановление Гарипова и тяжелая тренировка перед татарстанским дерби
Заехав на пару дней в Казань, «барсы» решили показаться на людях и устроили открытую тренировку для СМИ. Вот только тренеры в этот день подготовили для хоккеистов особую программу — минимум льда и долгий кросс вокруг «Татнефть Арены». Корреспондент «Реального времени» побывал на занятии и выяснил, кто вернулся в строй, какой в команде настрой на татарстанское дерби и как в ней впервые появилась конкуренция вратарей. Об этом и многом другом — в материале «Реального времени».
«Тяжело смотреть на игру партнеров со стороны. Поэтому во время игр я кушаю»
В то время как большая часть команды наматывала круги вокруг «Татнефть Арены», на лед явились три вратаря с тренерами Андреем Царевым и Александром Абрамовым — Гарипов, Подъяпольский и Шарыченков. И когда тренеры разминали первых двоих, Александр в одиночестве стоял у противоположных ворот и с некоторой грустью смотрел на тренировку конкурентов.
— Не могу сказать, что чем-то недоволен, все работают, — говорил после занятий Зинэтула Билялетдинов. — Очень доволен тремя вратарями, которые у нас сейчас есть. Тренеры хорошо с ними работают, меня радует, что они нашли общий язык.
— Как можете оценить игру Подъяпольского?
— Хорошо сыграл, надежно. Так же, как и Шарыченков.
— В чем секрет уверенности Подъяпольского? Он сразу вышел без мандража.
— Как достигается этот уровень? Надо работать, вкалывать каждую тренировку, — поделился нехитрым секретом наставник.
Эмиль Гарипов, пребывавший в хорошем настроении и даже в микст-зону к журналистам вышедший непривычно улыбчивым, кажется, уже готов вернуться на лед.
— Готовность стопроцентная, полностью восстановился. Жду, когда тренеры предоставят шанс. Пока не говорят, когда выпустят на лед, — сообщил Эмиль журналистам.
— Как тебе игра партнеров со стороны?
— Тяжело наблюдать, переживал. Мне вообще нелегко дается смотреть на игру со стороны. Присутствовал на матчах, был на аренах, но игры не смотрел. Так что не могу сказать. Выигрываем, и хорошо.
— Чем занимаешься во время матчей?
— Кушаю (улыбается).
— Дебют Подъяпольского удивил?
— Он же уже играл в КХЛ. Если человек может — он может.
— У Подъяпольского уже три очка. Нет у вас внутреннего соревнования среди вратарей?
— Да-да, точно (смеется). Мне голевые передачи на фиг не нужны. Может, у него бонус такой, голевой. У меня его нет, так что самое главное — не пропустить.
Сам же герой прошедших матчей Владислав Подъяпольский, набравший 3 (0+3) очка за результативность у чужих ворот, рассказал, что ему помогло сразу войти в игру на достойном уровне.
— Как сам оцениваешь свою игру?
— Да главное, что очки набирали, выигрывали.
— Какой из этих матчей дался тяжелее всего? С тем же «Торпедо» ты отразил почти 40 бросков .
— Да нет, в том матче было нормально. Тяжелее было в первом, против «Авангарда», когда за основу выходил.
— Выход в матче с «Авангардом» стал для тебя неожиданностью?
— Удивление, конечно, было. Что мне доверили. Но надо было выходить и помогать команде.
— Выйти без мандража помог опыт игры в КХЛ за «Кузню»? Или тренеры так хорошо работают психологически?
— И психологически работаем, и тот факт, что играл в КХЛ. Поэтому спокойно к этому относился.
— Твои личные очки — приятное дополнение или ты намеренно стремишься их набирать?
— Мне как-то все равно, есть они или нет, — скромно отчеканил Владислав.
Малыхин и Клинкхаммер — на отдых. Глухов — на лед?
Вряд ли такое распределение ролей как-то связано с последними результатами, однако вся эта ситуация (когда основная команда бегает «на земле» вместо раскатки) выглядела как наказание за то, что один вратарь Владислав Подьяпольский в выездной серии набрал едва ли не больше очков, чем нападающие. Так или иначе, полевые хоккеисты на льду появились с получасовой задержкой. Чуть раньше на площадку вышли разве что Владимир Ткачев в желтой сетке и Альберт Яруллин — в зеленой, которые и разминали вратарей. Почему от беговых занятий были освобождены именно эти хоккеисты, остается лишь догадываться.
Среди остальных можно было заметить улыбающегося Михаила Глухова в желтой майке четвертого звена. А Федор Малыхин почему-то занимался в белом джерси (для игроков, участие которых в ближайших матчах не планируется), как и Клинкхаммер с Воеводиным. Причем канадский форвард сначала вышел в желтой сетке четвертого сочетания, но во время тренировки переоделся в белую. Любопытные рокировки, учитывая, что в желтом готовится Глухов. Как и еще один «возвращенец» — Никита Лямкин.
— Михаил Глухов и Эмиль Гарипов занимались в общей группе — они могут сыграть завтра? — уточнили у Билла журналисты.
— Мы смотрим на Михаила. Желание поставить его есть, но еще день подумаем. По Гарипову то же самое: в принципе, он сейчас начал тренироваться в полную силу. Мы подберем игру, на которой он будет в составе, — несколько неопределенно ответил коуч.
В остальном же все довольно ожидаемо: легионеры занимались с Яруллиным и Марковым, пара защитников Педан и Постма — с Галиевым, Зариповым и Бурмистровым в «красном» звене, в желтых сетках тренировались Лямкин — Юдин, Глухов — Ткачев — Кара, в оранжевых: Абросимов — Батыршин, Потапов — Михеев — Лукоянов. В белом: Малыхин — Клинкхаммер — Воеводин.
Александр Бурмистров, который получил номинальное повышение во второе звено к Зарипову и Галиеву, в ответах корреспонденту «Реального времени» отдал должное партнерам.
— Как тебе играется с новыми партнерами?
— Отлично играется. Все прекрасно знают, что Данис и Стас очень хорошие игроки, одни из лучших в этой лиге. Так что очень приятно играть с ними.
— Ты показал отличную игру еще в Балашихе в паре с Лукояновым, потом тебя перевели во второе звено и пошли очки. Это ты прибавляешь или дело в новых партнерах?
— Я думаю, что набираю форму и начинаю лучше себя чувствовать. Я не могу сказать, что дело в звеньях. Просто сейчас получается набирать очки именно с этим звеном, — резюмировал 69-й номер «Ак Барса».
«С Нижнекамском никогда не было рядовых игр»
На льду команда в итоге провела не более двадцати минут. Быстро раскатались и тут же принялись нагонять скоростные комбинации по три человека. Стартовали с центра площадки с постоянными передачами и выходами на вратаря. Привычных перерывов, во время которых тренеры объясняли хоккеистам следующее упражнение, не было. Команда в быстром режиме отрабатывала в основном быстрый вход в чужую зону и завершение с «пятака».
— Почему вы призывали хоккеистов делать все быстро? — спросили журналисты после тренировки у Билялетдинова.
— Значит, так было нужно, — отрезал тренер.
Можно только представить, насколько тяжело бежать без перерыва на высоких скоростях, когда ты только что двадцать минут наматывал круги вокруг арены. Очевидно, что подготовка к традиционно силовому и дисциплинированному «Нефтехимику» идет с упором на выносливость и высокие скорости.
— «Нефтехимик» часто обыгрывает «Ак Барс». Его можно назвать неудобным соперником для вас?
— Мы об этом не думаем. У нас есть следующий соперник, к которому мы относимся с уважением. Готовимся к игре, — отвечал Билл традиционно сдержанно.
А вот Бурмистров был другого мнения о предстоящем дерби.
— Игра с «Нефтехимиком» рядовая или особенная?
— Игра с Нижнекамском никогда не бывает рядовой. Все прекрасно знают, как они настраиваются на нас и какими заряженными выходят. И мы против них играем особенно. Это будет татарстанское дерби.
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