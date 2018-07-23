Вопрос об уголовном преследовании судьи из Казани отложили до осени

Высшая квалифколлегия судей РФ отложила на сентябрь рассмотрение жалобы казанской мировой судьи Эльмиры Зиганшиной. Она оспорила решение ККС Татарстана о согласии на ее уголовное преследование, но, как выяснило «Реальное время», назначенное заседание ВККС пропустила по причине рождения ребенка.

Напомним, 16 мая 2018 года Квалификационная коллегия судей РТ удовлетворила представление главы Следкома РФ Александра Бастрыкина, дав согласие на возбуждение против мировой судьи участка №1 по Кировскому району Казани Зиганшиной уголовного дела по признакам таких преступлений, как покушение на посредничество во взяточничестве группой лиц или по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1) и посредничество во взяточничестве в крупном размере (7 эпизодов по п. «б» ч. 3 ст. 291.1).

30 мая региональная коллегия прекратила полномочия той же мировой судьи по ее желанию в связи с уходом в отставку. Отставная судья тем временем оспорила первое решение ККС РТ в надежде на защиту от уголовного преследования. На тот момент она уже ждала ребенка.

Рассмотрение жалобы Зиганшиной должно было состояться в Москве на минувшей неделе, однако, как утверждают источники «Реального времени», к тому моменту отставная судья успела родить и на заседание не приехала.

Члены ВККС сочли причину отсутствия уважительной и в отсутствие Зиганшиной рассматривать вопрос о согласии на ее уголовное преследование не стали. Таким образом, решение региональной коллегии сохранило статус не вступившего в силу.

Напомним, ранее Высшая квалифколлегия вернула мантию «уволенной» по представлению председателя Верховного суда РТ судье Ново-Савиновского райсуда Казани Марине Фирсовой.