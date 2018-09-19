Без чувств. Почему сборная России провалила первый групповой этап ЧМ

Виноваты не только игроки

Волейбольный чемпионат мира растянется на три недели сентября, но уже после первого группового этапа становится понятно, что российская сборная не просто в плохом турнирном положении, а буквально на волоске от вылета. Как вышло, что россияне, потерпев два поражения от США (1:3) и Сербии (2:3), могут не выйти не только в плей-офф, но даже в очередной групповой этап, в материале «Реального времени».

Шляпников, прием

По ходу вчерашнего проигранного сербам матча было очень много моментов, буквально кричащих о том, что с нашей командой не все ладно. И это еще мягко говоря. На поверхности лежат сразу три эпизода, когда подопечные Шляпникова вели 4—5 очков, но легко упускали преимущество. Первый случился в стартовом сете, когда при счете 9:14 главный тренер сербов Никола Грбич, поигравший в свое время за «Зенит-Казань», взял тайм-аут и хорошенько встряхнул своих игроков, которые поначалу выглядели зажатыми. Партию Сербия в итоге выиграла, да еще и с большим преимуществом — 25:21. Во втором сете сценарий был примерно такой же (россияне вели 16:11, но позволили сербам догнать и даже выйти вперед), однако спорное судейское решение в концовке сыграло нам на руку — победу удалось вырвать на балансе, 26:24. Самым же показательным был эпизод на тай-брейке, когда Россия вела 6:2, 11:7, но умудрилась проиграть 12:15. Самое неприятное, что не из-за какого-то фактора удачи/неудачи, а по делу. Блок уже не работал, атака «до пола» не шла, а подача, прием и защита вообще не были нашими сильными сторонами в этом матче.

Но особенно пристальное внимание хотелось бы обратить вот на какой момент. Идет вторая партия, сербы устремились в очередную погоню. Сергей Шляпников берет тайм-аут, который традиционно начинает со слов про столь необходимый прием, а затем много выговаривает блокирующему Ильясу Куркаеву за неудачные действия на блоке. В этой же партии Шляпников берет еще один перерыв, говорит про прием, но его уже никто внимательно не слушает. Как только Сергей Константинович заканчивает свой нудный монолог, сплочением и подбадриванием команды начинает заниматься Дмитрий Мусэрский! И его слушают, и огонек в глазах начинает мелькать…

Этой сборной России на чемпионате мира пока не хватает эмоций



Очевидно, что этой сборной России на чемпионате мира пока не хватает эмоций. Сербы и их тренер буквально жили игрой, каждым ее эпизодом. Игроки поднимали сумасшедшие мячи в защите, а у нас тренер устало хлопал в ладоши, снова и снова говорил про прием, по ходу дела обращая внимание на какие-то технические элементы. Если в Лиге наций этого хватало, то теперь становится ясно, что некоторая эмоциональная ограниченность Шляпникова порой идет команде во вред. Да, когда сборная России настраивается и прет физической мощью и классной силовой подачей, ей не страшен никакой соперник. Но когда настраивается уже почти любой соперник и выжимает из себя все, «плана Б» как такового у нашего тренерского штаба не обнаруживается.

Что случилось с казанцами?

Это удивительно, но пока что самой большой критики в сборной России заслуживают волейболисты казанского «Зенита». Пожалуй, кроме Алексея Вербова и отчасти Артема Вольвича.

Вербов — молодец. Для своих 36 лет он показывает недюжинные физические способности на своей позиции либеро: пластается в защите, держит прием плюс дает команде те самые необходимые эмоции. Но есть одно «но», и оно, как выясняется, перевешивает все плюсы. Почему-то в решающие моменты матча (те самые один-два судьбоносных эпизода) Алексей не выручает. Например, вчера при счете 12:14 на тай-брейке он ошибся в приеме на совсем не космической подаче Александра Атанасьевича. В игре против США он несколько раз не успевал помочь в защите, как умеет. Да, вопросов к нему меньше всех в этой сборной. Но в решающие моменты работать за себя и за тех парней у Вербова получается далеко не всегда.

Что касается Вольвича, то в игре с Сербией Артем угодил в запас. Вряд ли это было связанно с каким-то повреждением. Видимо, это просто диктовалось логикой игры, в которой основным связующим был Сергей Гранкин, наигрывающийся на тренировках с Ильясом Куркаевым, как раз заменившим Вольвича. Ильяс провел неплохой матч, но не выдающийся. Возможно, в этой игре в большинстве розыгрышей не хватало уверенности Артема на блоке, но и Шляпникова можно понять — в предыдущих матчах Вольвич не сказать чтобы убедил в своей абсолютной незаменимости.

Пока что самой большой критики в сборной России заслуживают волейболисты казанского «Зенита»

Теперь о главных неприятных сюрпризах — игре Александра Бутько и Максима Михайлова. Первый выступает на позиции связующего, которую в психологическом плане можно сравнить с позицией вратаря в хоккее. Ответственность — высочайшая, зависимость партнеров от твоей игры — максимальная. Бутько совсем не провалился (особенно на фоне вчерашней не самой уверенной игры Гранкина), но и не сыграл даже на своем привычно высоком «зенитовском» уровне. Большинство передач в ключевые моменты матчей попросту не находили адресатов. И вопрос даже не в технике или физической готовности, а в какой-то эмоциональной опустошенности игрока. Создается впечатление, что Бутько и Михайлов с мая по сентябрь ни недели не отдыхали, а каждые выходные играли Финал четырех в Казани с «Мачератой», «Перуджей» и «Заксой» и попросту устали от волейбола.

С Максом вообще отдельная история. За три сезона в Казани он явно сыгрался с Бутько и очень редко давал сбои. Мы вообще уже стали забывать о нестабильном в атаке Михайлове, который часто давал о себе знать в начале карьеры супердиагонального в сборной России. Что случилось с ним в решающих матчах первого группового этапа? Возможно, он сам высоко поднял планку своей замечательной игрой в прошедшем сезоне, но факты тоже никуда не денешь: количество ошибок в играх с Сербией и США у игрока зашкаливало, процент выигранных мячей в атаке не превышал 50, а подача откровенно не шла. Сербы и вовсе к пятому сету умудрялись поднимать одной рукой его привычные пушечные удары, которые обычно оставляют глубокие следы на терафлексе.

Создается впечатление, что наши опытные игроки, нет, не снизили требования к себе, но в то же время думали пройти первый групповой этап на привычной стабильности и страхе соперников перед ними. Выжать из себя максимум в ключевые эпизоды решающих игр не смог почти никто. Но если с Волкова и Клюки спрос пока еще, как ни крути, не может быть полноценным, выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады по заказу они попросту не умеют и только учатся быть волшебниками в свои 23 года, то за повидавших многое Мусэрского, Бутько, Михайлова и остальных несут ответственность либо они сами, либо тренерский штаб, который дал повод для их расслабленности. Либо просто не достучался до игроков и не забил тревогу, что сербы-то выйдут не играть, а умирать за победу.

Теперь шансы россиян на попадание даже в очередной групповой этап невысоки



Формула турнира не виновата

Перед стартом чемпионата мира мы уже делали акцент на непростой формуле турнира, которая делает его абсолютно непредсказуемым. Понятно, что и в сборной России акцент делался на подготовке к решающим играм третьего группового этапа и плей-офф. Но вот незадача, теперь шансы россиян на попадание даже в очередной групповой этап невысоки. Но такую формулу турнира хочется не винить, а даже защитить. Она каждый раз преподносит сюрпризы и открывает нам новые сборные.

Если 4 года назад шуму наделали немцы, то нынче на коне голландцы. Только самый отчаянный прогнозист перед стартом чемпионата мира мог предсказать их победу в первом групповом этапе над Бразилией и Францией. И это после вчистую проигранного стартового матча (Канаде 0:3). Нашей сборной на втором групповом этапе придется играть как раз с Голландией. А еще с финнами и хозяевами чемпионата итальянцами (матчи будут играться каждый день с 21 по 23 сентября, календарь станет известен сегодня чуть позднее).

О том, что нас ждет именно такая группа в случае поражения от сербов, было понятно еще до матча с ними. И проигрывать было нельзя ни в коем случае. В случае победы мы бы отправились в более сложную группу с Францией, Польшей и Аргентиной (плюс пришлось бы переезжать из Италии в Болгарию), но имели бы всего одно поражение в активе. Важно это потому, что результаты первого раунда учитываются на втором. А вот в третий групповой этап выходят уже только победители четырех групп и две лучшие сборные среди занявших второе место.

Сергей Шляпников после одного из матчей сказал, что подсчетами в сборной России не занимаются и никаких выгодных комбинаций подбирать не будут

Теоретически россияне могут выйти из группы, даже проиграв итальянцам (на третьем этапе, правда, достанется максимально убойная группа, но там проходных соперников не будет уже в принципе). В идеале же наш шанс остается в трех победах подряд и потере очков, например, Бельгией и Словенией, Францией и Сербией в своих группах. Сергей Шляпников после одного из матчей сказал, что подсчетами в сборной России не занимаются и никаких выгодных комбинаций подбирать не будут. Но теперь заниматься арифметикой и высчитывать наиболее благоприятные расклады придется в любом случае. От одной только нашей сборной уже ничего не зависит.