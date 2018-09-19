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Без чувств. Почему сборная России провалила первый групповой этап ЧМ

11:00, 19.09.2018

Виноваты не только игроки

Без чувств. Почему сборная России провалила первый групповой этап ЧМ Фото: italy-bulgaria2018.fivb.com

Волейбольный чемпионат мира растянется на три недели сентября, но уже после первого группового этапа становится понятно, что российская сборная не просто в плохом турнирном положении, а буквально на волоске от вылета. Как вышло, что россияне, потерпев два поражения от США (1:3) и Сербии (2:3), могут не выйти не только в плей-офф, но даже в очередной групповой этап, в материале «Реального времени».

Шляпников, прием

По ходу вчерашнего проигранного сербам матча было очень много моментов, буквально кричащих о том, что с нашей командой не все ладно. И это еще мягко говоря. На поверхности лежат сразу три эпизода, когда подопечные Шляпникова вели 4—5 очков, но легко упускали преимущество. Первый случился в стартовом сете, когда при счете 9:14 главный тренер сербов Никола Грбич, поигравший в свое время за «Зенит-Казань», взял тайм-аут и хорошенько встряхнул своих игроков, которые поначалу выглядели зажатыми. Партию Сербия в итоге выиграла, да еще и с большим преимуществом — 25:21. Во втором сете сценарий был примерно такой же (россияне вели 16:11, но позволили сербам догнать и даже выйти вперед), однако спорное судейское решение в концовке сыграло нам на руку — победу удалось вырвать на балансе, 26:24. Самым же показательным был эпизод на тай-брейке, когда Россия вела 6:2, 11:7, но умудрилась проиграть 12:15. Самое неприятное, что не из-за какого-то фактора удачи/неудачи, а по делу. Блок уже не работал, атака «до пола» не шла, а подача, прием и защита вообще не были нашими сильными сторонами в этом матче.

Но особенно пристальное внимание хотелось бы обратить вот на какой момент. Идет вторая партия, сербы устремились в очередную погоню. Сергей Шляпников берет тайм-аут, который традиционно начинает со слов про столь необходимый прием, а затем много выговаривает блокирующему Ильясу Куркаеву за неудачные действия на блоке. В этой же партии Шляпников берет еще один перерыв, говорит про прием, но его уже никто внимательно не слушает. Как только Сергей Константинович заканчивает свой нудный монолог, сплочением и подбадриванием команды начинает заниматься Дмитрий Мусэрский! И его слушают, и огонек в глазах начинает мелькать…

Этой сборной России на чемпионате мира пока не хватает эмоций

Очевидно, что этой сборной России на чемпионате мира пока не хватает эмоций. Сербы и их тренер буквально жили игрой, каждым ее эпизодом. Игроки поднимали сумасшедшие мячи в защите, а у нас тренер устало хлопал в ладоши, снова и снова говорил про прием, по ходу дела обращая внимание на какие-то технические элементы. Если в Лиге наций этого хватало, то теперь становится ясно, что некоторая эмоциональная ограниченность Шляпникова порой идет команде во вред. Да, когда сборная России настраивается и прет физической мощью и классной силовой подачей, ей не страшен никакой соперник. Но когда настраивается уже почти любой соперник и выжимает из себя все, «плана Б» как такового у нашего тренерского штаба не обнаруживается.

Что случилось с казанцами?

Это удивительно, но пока что самой большой критики в сборной России заслуживают волейболисты казанского «Зенита». Пожалуй, кроме Алексея Вербова и отчасти Артема Вольвича.

Вербов — молодец. Для своих 36 лет он показывает недюжинные физические способности на своей позиции либеро: пластается в защите, держит прием плюс дает команде те самые необходимые эмоции. Но есть одно «но», и оно, как выясняется, перевешивает все плюсы. Почему-то в решающие моменты матча (те самые один-два судьбоносных эпизода) Алексей не выручает. Например, вчера при счете 12:14 на тай-брейке он ошибся в приеме на совсем не космической подаче Александра Атанасьевича. В игре против США он несколько раз не успевал помочь в защите, как умеет. Да, вопросов к нему меньше всех в этой сборной. Но в решающие моменты работать за себя и за тех парней у Вербова получается далеко не всегда.

Что касается Вольвича, то в игре с Сербией Артем угодил в запас. Вряд ли это было связанно с каким-то повреждением. Видимо, это просто диктовалось логикой игры, в которой основным связующим был Сергей Гранкин, наигрывающийся на тренировках с Ильясом Куркаевым, как раз заменившим Вольвича. Ильяс провел неплохой матч, но не выдающийся. Возможно, в этой игре в большинстве розыгрышей не хватало уверенности Артема на блоке, но и Шляпникова можно понять — в предыдущих матчах Вольвич не сказать чтобы убедил в своей абсолютной незаменимости.

Пока что самой большой критики в сборной России заслуживают волейболисты казанского «Зенита»

Теперь о главных неприятных сюрпризах — игре Александра Бутько и Максима Михайлова. Первый выступает на позиции связующего, которую в психологическом плане можно сравнить с позицией вратаря в хоккее. Ответственность — высочайшая, зависимость партнеров от твоей игры — максимальная. Бутько совсем не провалился (особенно на фоне вчерашней не самой уверенной игры Гранкина), но и не сыграл даже на своем привычно высоком «зенитовском» уровне. Большинство передач в ключевые моменты матчей попросту не находили адресатов. И вопрос даже не в технике или физической готовности, а в какой-то эмоциональной опустошенности игрока. Создается впечатление, что Бутько и Михайлов с мая по сентябрь ни недели не отдыхали, а каждые выходные играли Финал четырех в Казани с «Мачератой», «Перуджей» и «Заксой» и попросту устали от волейбола.

С Максом вообще отдельная история. За три сезона в Казани он явно сыгрался с Бутько и очень редко давал сбои. Мы вообще уже стали забывать о нестабильном в атаке Михайлове, который часто давал о себе знать в начале карьеры супердиагонального в сборной России. Что случилось с ним в решающих матчах первого группового этапа? Возможно, он сам высоко поднял планку своей замечательной игрой в прошедшем сезоне, но факты тоже никуда не денешь: количество ошибок в играх с Сербией и США у игрока зашкаливало, процент выигранных мячей в атаке не превышал 50, а подача откровенно не шла. Сербы и вовсе к пятому сету умудрялись поднимать одной рукой его привычные пушечные удары, которые обычно оставляют глубокие следы на терафлексе.

Создается впечатление, что наши опытные игроки, нет, не снизили требования к себе, но в то же время думали пройти первый групповой этап на привычной стабильности и страхе соперников перед ними. Выжать из себя максимум в ключевые эпизоды решающих игр не смог почти никто. Но если с Волкова и Клюки спрос пока еще, как ни крути, не может быть полноценным, выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады по заказу они попросту не умеют и только учатся быть волшебниками в свои 23 года, то за повидавших многое Мусэрского, Бутько, Михайлова и остальных несут ответственность либо они сами, либо тренерский штаб, который дал повод для их расслабленности. Либо просто не достучался до игроков и не забил тревогу, что сербы-то выйдут не играть, а умирать за победу.

Теперь шансы россиян на попадание даже в очередной групповой этап невысоки

Формула турнира не виновата

Перед стартом чемпионата мира мы уже делали акцент на непростой формуле турнира, которая делает его абсолютно непредсказуемым. Понятно, что и в сборной России акцент делался на подготовке к решающим играм третьего группового этапа и плей-офф. Но вот незадача, теперь шансы россиян на попадание даже в очередной групповой этап невысоки. Но такую формулу турнира хочется не винить, а даже защитить. Она каждый раз преподносит сюрпризы и открывает нам новые сборные.

Если 4 года назад шуму наделали немцы, то нынче на коне голландцы. Только самый отчаянный прогнозист перед стартом чемпионата мира мог предсказать их победу в первом групповом этапе над Бразилией и Францией. И это после вчистую проигранного стартового матча (Канаде 0:3). Нашей сборной на втором групповом этапе придется играть как раз с Голландией. А еще с финнами и хозяевами чемпионата итальянцами (матчи будут играться каждый день с 21 по 23 сентября, календарь станет известен сегодня чуть позднее).

О том, что нас ждет именно такая группа в случае поражения от сербов, было понятно еще до матча с ними. И проигрывать было нельзя ни в коем случае. В случае победы мы бы отправились в более сложную группу с Францией, Польшей и Аргентиной (плюс пришлось бы переезжать из Италии в Болгарию), но имели бы всего одно поражение в активе. Важно это потому, что результаты первого раунда учитываются на втором. А вот в третий групповой этап выходят уже только победители четырех групп и две лучшие сборные среди занявших второе место.

Сергей Шляпников после одного из матчей сказал, что подсчетами в сборной России не занимаются и никаких выгодных комбинаций подбирать не будут

Теоретически россияне могут выйти из группы, даже проиграв итальянцам (на третьем этапе, правда, достанется максимально убойная группа, но там проходных соперников не будет уже в принципе). В идеале же наш шанс остается в трех победах подряд и потере очков, например, Бельгией и Словенией, Францией и Сербией в своих группах. Сергей Шляпников после одного из матчей сказал, что подсчетами в сборной России не занимаются и никаких выгодных комбинаций подбирать не будут. Но теперь заниматься арифметикой и высчитывать наиболее благоприятные расклады придется в любом случае. От одной только нашей сборной уже ничего не зависит.

Андрей Лопата, фото italy-bulgaria2018.fivb.com
СпортВолейбол
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