Фокус со шляпой. Сможет ли сборная России наконец стать чемпионом мира?

Шансы есть

Формально волейбольный чемпионат мира, проходящий раз в 4 года, уже стартовал — в выходные два вынесенных матча сыграли хозяева, Италия и Болгария. А сегодня игрой против Австралии турнир начинает сборная России. Чего ждать на нем от подопечных Сергея Шляпникова — в материале «Реального времени».

Последняя заноза

Волейбольный чемпионат мира традиционно проходит в один год с футбольным. Однако, в отличие от футбола, в волейболе это не главное соревнование. Как ни крути, победа в Олимпиаде здесь куда более значимое событие. По идее, так и должно быть в любом командном виде спорта, но олимпийский футбол (а теперь и хоккей) — это соревнование, в котором не участвуют все сильнейшие представители дисциплины. В баскетболе тоже не все так просто — команды вынуждены бороться за серебряные медали (первое место застолблено за сборной США). А вот волейбол в последние годы традиционно дарит новых чемпионов практически в любом турнире, на все крупные соревнования приезжают все сильнейшие игроки (за исключением, пожалуй, сборной Кубы, в которой до сих пор царит «спортивное рабство» и распространены дисквалификации сборников, уехавших играть за рубеж).

Так получилось, что именно чемпионат мира — это единственный турнир, который еще ни разу не выигрывала волейбольная сборная России (сборная СССР последний раз становилась чемпионом мира в 1982 году). Более того, за 20 лет россиянами была добыта лишь одна медаль — серебряная, в 2002 году. Тогда после затянувшегося всевластия итальянского волейбола набрали ход бразильцы, обыгравшие нашу сборную в финале на тай-брейке. Повторить свое достижение Бразилии удалось и в 2006-м, и в 2010-м. А действующими чемпионами мира являются поляки, которые триумфально выиграли домашний чемпионат-2014. Та победа была примечательна тем, что возглавлял поляков буквально вчерашний игрок и совсем неопытный тренер, француз Стефан Антига, а в атаке блистал диагональный Мариуш Влажлы, на котором многие уже поспешили поставить крест.

Причины, по которым сборная России выглядела неуверенно на чемпионатах мира, всегда были разные. Когда-то не удавалось собрать всех сильнейших на данный момент, в другой раз в сборной затянулась смена поколений, а где-то были и явные тренерские просчеты. Но одна закономерность в неудачах все же прослеживается — это довольно запутанный регламент турнира, под который нашей сборной не удавалось подстроиться. Чемпионат мира в волейболе традиционно проходит в три групповых этапа и короткую серию плей-офф. Всегда россияне уверенно начинали турнир с не самыми сильными соперниками, но одно-два поражения на следующих групповых этапах сказывались в итоге на попадание в матчи за медали.

«Бакалавриат» для Шляпникова

Именно вопрос с регламентом и подготовкой сборной к затяжному трехнедельному турниру и предстоит решить нынешнему главному тренеру Сергею Шляпникову. 57-летний специалист пришел на смену Владимиру Алекно (который сосредоточился на клубном гегемоне из Казани) под гул критики в прошлом году, но с ходу стал доказывать делом, что все претензии в его адрес необоснованны. Сергей Константинович долго и успешно работал с юниорскими и молодежными сборными, а когда многие из волейболистов тех созывов доросли до уровня главной команды страны, ему тоже дали шанс. Сходу сборная России при Шляпникове выиграла чемпионат Европы прошлого года и Лигу Наций этим летом.

Но петь дифирамбы тренеру и его привычным победным усам пока рановато. Достаточно вспомнить опыт предшественников. Есть пример того же Алекно, который в 2011 году выиграл сразу и Мировую лигу, и Кубок мира, а через год и Олимпиаду в Лондоне. Но есть и пример Андрея Воронкова, который начал еще успешнее — в 2013 году Россия в один год выиграла сразу два крупных турнира: Мировую лигу и чемпионат Европы. А вот чемпионат мира Андрей Геннадьевич провалил — к решающим матчам россияне подошли явно не в лучшей форме. А через год сборная России при Воронкове выдала ужасающий отрезок из десятка поражений подряд, после чего пришлось снова спешно возвращаться Алекно.

По какому пути пойдет Шляпников, сейчас однозначно сказать трудно, но важное отличие даже от турнира четырехлетней давности, безусловно, есть. Сборная России в ее нынешнем составе — это один из главных претендентов на общую победу. Летняя Лига наций показала, что если россияне в хорошей форме, то им совершенно все равно, с кем играть и кого обыгрывать. Поэтому главная задача Шляпникова — подвести сборную в идеальном состоянии именно к решающим матчам. Еще одним стимулом дать результат именно сейчас является возможное проведение следующего чемпионата мира в России. Решение окончательно еще не принято, но все идет к тому, что в 2022 году лучшие волейбольные сборные приедут именно в нашу страну. Учитывая, что в этом сезоне федерация наконец-то взялась за маркетинг и раскрутку российского волейбола, победа может дать неплохой толчок для популяризации вида спорта в широких массах. Будет шанс исправить свои же ошибки, допущенные после победы в Лондоне, когда вопрос с продвижением волейбола в стране явно провалился.

На казанском опыте и мотивации

Состав сборной России получился максимально мотивированным на данный момент. Здесь можно говорить о банальном сплаве опыта и молодости, который обязательно должен выдать свой максимум. Судите сами: на позиции либеро у нас два игрока 1982 года рождения — Алексей Вербов и Александр Соколов. Если Соколов в сборной оказался скорее из-за травм других игроков этого амплуа, то вот Вербов из казанского «Зенита» и в свои 36 продолжает стабильно оставаться одним из лучших либеро мирового волейбола. Алексей, в отличие от Александра, не становился олимпийским чемпионом, а вот шанс стать чемпионом мира у обоих точно будет последним. И вряд ли они собираются его упускать.

Дальше — связующие. Здесь также представлены опытные игроки, повидавшие многое в мировом волейболе, отыгравшие не один десяток топовых матчей — 33-летний Сергей Гранкин и 32-летний Александр Бутько. В последний момент от сборной был отцеплен связующий уфимского «Урала» Дмитрий Ковалев — для него это уже не первый раз в карьере, когда придется пропускать крупный турнир (так Алекно делал выбор в пользу Игоря Кобзаря перед Олимпиадой в Рио). В этом году ему это наверняка особенно обидно, так как Дмитрий очень уверенно отыграл решающие матчи Лиги наций летом. Но жертвовать проверенной и практически идеально дополняющей друг друга парой Гранкин — Бутько сейчас не время.

Самой молодой в сборной является линия блокирующих. Ильяс Куркаев и Илья Власов поборются за право быть третьим номером, а в решающих матчах практически наверняка мы увидим в стартовом составе Дмитрия Мусэрского и Артема Вольвича. Хотя именно в этой линии у Шляпникова есть максимально вариативные составы, каждый из которых силен по-своему. Так, Ильяс очень подвижен на блоке, Илья незаменим при съеме, Артем хорош в обоих этих компонентах, а Дмитрий в его оптимальной форме способен и вовсе выигрывать любые матчи в одиночку. Отметим, что «Малыш» Мусэрский этим летом сенсационно покинул «Белгорье» и теперь будет радовать поклонников волейбола в Японии, а вот Вольвич уже прочно осел в стартовом составе казанского «Зенита», и представить без него что клуб, что сборную уже нельзя.

В доигровке, пожалуй, с вариативностью будет не все так очевидно, так как есть деление на двух основных и двух страховщиков. Лямку основы будут тянуть 23-летние Егор Клюка и Дмитрий Волков. Их довольно рано начали подпускать к основной сборной и довольно рано они начали доверие оправдывать и полностью свои стартовые позиции заслуживают. Страховать их призван опытнейший олимпийский чемпион Юрий Бережко. Его в свое время также совсем молодым призывали в сборную, но травмы сыграли значительную роль в его карьере. Сейчас Бережко в состоянии как отвоевать место в стартовом составе по ходу турнира, так и здорово выходить на замену. Самой неочевидной кандидатурой в этой сборной является персона Алексея Родичева. Если бы Антон Карпухов не получил повреждение, то наверняка в Италию и Болгарию отправился бы именно он. Но шанс выпал доигровщику новосибирского «Локомотива», который по контрольным встречам оставил весьма неоднозначное впечатление.

Ну и напоследок о диагональных. Здесь тоже все очевидно — лучший действующий игрок мирового волейбола в этом амплуа из казанского «Зенита», Максим Михайлов уже давно застолбил за собой место в старте. А на подхвате у него, как в старые добрые казанские времена, Виктор Полетаев, которому уже, на всякий случай, 23 года. При здоровом Максе у него, разумеется, немного шансов стать основным в сборной прямо сейчас, но, судя по тому, что Виктор уже показывает на клубном уровне в кемеровском «Кузбассе», его потенциал в сборной России очень и очень велик. Главное, без травм.

Сюрпризы будут

Чемпионат мира в этом году пройдет для 24 сборных сразу в девяти городах: шести итальянских (Рим, Флоренция, Бари, Турин, Ассато, Казалеккьо-ди-Рено) и трех болгарских (София, Русе, Варна). На первом групповом этапе еще будут встречаться «сборные-фрики», вроде Камеруна или Доминиканской республики, и откровенно проходные матчи непременно состоятся. А вот начиная со второго группового этапа (в него попадают по четыре лучших сборных из четырех групп по шесть команд), количество зрелищных встреч возрастет. Третий групповой этап фактически станет серией плей-офф, но еще с правом на маленькие ошибки и шансом на удачу.

В фаворитах чемпионата, помимо россиян, традиционно итальянцы, бразильцы, французы и американцы. Италия будет играть дома, в ее составе есть Иван Зайцев и Османи Хуанторена. Бразильцы наверняка уязвлены летним доминированием сборной России и будут стабильно сильны в любом своем составе. То же самое можно сказать о французах, в составе которых будет блистать новичок «Зенита-Казань» Эрвин Нгапет (правда, не с первого матча, стартовую игру с Китаем он пропустит почти наверняка из-за повреждения). Американцев за собой поведет другой «зенитовец», Мэтью Андерсон. Есть основания ждать хорошего результата от поляков, сербов, болгар и сборной Ирана.

Отметим, что практически каждый чемпионат мира открывает сборные-сюрпризы. 4 года назад бронзовые медали сенсационно выиграли немцы, которые на нынешний турнир в итоге не попали, не сумев преодолеть сито квалификации. В этом году не стоит снисходительно относиться к Бельгии, которая прибавляет с каждым годом. Непонятно, на какие еще трюки способна Словения, сыгравшая в 2015 году в финале чемпионата Европы. Плюс наверняка удивит в матчах с фаворитами кто-то из азиатов. Япония и Китай своей кропотливой работой уже давно метят встать рядом хотя бы с Ираном.

Андрей Лопата