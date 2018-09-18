От зубодробительного «зеленого дерби» до железной воли Вольски и безнадежной «Сибири»

Видеообзор недели КХЛ

Вторая неделя сезона КХЛ не просто показала, что отечественный чемпионат еще способен дать жару, но и по-настоящему дала повод порассуждать о возвращении лучших времен лиги — конкурентных и ярких. «Зеленое дерби» как по-прежнему главный бренд КХЛ, фейлы «Сибири» как наглядное пособие на тему «провальная селекция», рвущий всех финский легион нижнекамских «волков» и «никогда не сдавайся» по-уральски. Об этом — в видеообзоре недели КХЛ от «Реального времени».

Главное дерби страны подтвердило свой статус

Невероятно драматическим и вместе с тем зубодробительным сюжетом отметилось главное дерби страны. Уфимцы и казанцы выдали лучший матч нового, и без того горячего сезона (по сравнению с последними тремя). «Барсы» провели провальные два периода, уступали 0:3 и 1:4. Тренерский штаб «Ак Барса» решился на смену голкипера по ходу матча, полевые игроки активизировались и выдали настоящий триллер со счастливым для Казани концом — 5:4.

Решающий буллит реализовал Александр Бурмистров, который был переведен во второе звено за отличную игру в Балашихе.

Ну а главным героем героем встречи, несомненно, стал 23-летний вратарь Владислав Подъяпольский, который не пропустил с игры ни одной шайбы и выиграл серию буллитов.

Рига — главная сенсация старта сезона

Главное открытие нового сезона объявилось отнюдь не на перегруженном звездами и крутыми коллективами Востоке. От рижского «Динамо» в последние годы уже никто ничего выдающегося не ждет. Латвийская команда из года в года не попадает в зону плей-офф, а последние пару сезонов и вовсе плелась в самом подвале Западной конференции.

Но в этом году Рига словно переродилась. Причем не только в игровом плане. Да, понятно, что Уэйн Гретцки — это главное оружие «Куньлуня» (в августе он стал глобальным послом китайского клуба), зато рижане получили сполна от присутствия легенды мирового хоккея на очном матче.

В Шанхае канадец сделал стартовое вбрасывание на «Фэйян Арене», а рижане этот матч выиграли — 2:4. Это уже четвертая их победа на старте при двух поражениях. Так что впервые за последние 4 года латыши идут в тройке лидеров Западной конференции. Чем не маленькая сенсация в КХЛ?

Причем играют динамовцы весело и живо, что не может не подкупать. Например, в той же игре с китайцами главный герой матча итальяно-канадский защитник Мэтью Майоне набрал 3 (1+2) очка, а нападающий Матиас Мюттюнен оформил дубль. У рижских болельщиков наконец-то появились такие долгожданные любимцы и герои.

Финский волчий легион и один Ежов

В Нижнекамске тоже есть свои герои с иностранными паспортами. Финский легион, который в стартовых двух матчах не радовал, наконец заиграл в тот хоккей, который от него ждали. И даже чуточку лучше. Например, в двух последних поединках победы «волкам» принесли именно финны. Сначала Юусо Пуустинен своим хет-триком отправил в отставку главного тренера «Сибири» Владимира Юрзинова-младшего.

А в гостевой игре против «Салавата Юлаева» шикарным свиданием с Кареевым под конец матча поставил точку в игре Йоонас Няттинен. Так унизительно молодой голкипер Уфы в этом сезоне еще не пропускал.

В свою очередь вратарь нижнекамцев Ежов на «Уфа-Арене» в этот день по-настоящему «божил» и здорово раздражал Бурдасова и Ко.

Тэйлор как показатель безнадежности нынешней «Сибири»

Безоговорочно, главный неудачник нового сезона — новосибирская «Сибирь». «Снежинки» отметились и первой тренерской отставкой сезона, и безнадежной серией из семи поражений на старте. А в последнем матче против нижегородского «Торпедо» — еще и просто катастрофичной ошибкой нового голкипера команды, канадца Дэнни Тэйлора, приведшей к решающему голу. Пожалуй, все это можно заносить в методичку на тему «Как не нужно проводить летнюю селекцию».

После таких моментов становится ясно, что не в Юрзинове было дело и, кажется, Фастовский поспешил с освобождением его от должности главного тренера.

«Никогда не сдавайся» по-магнитогорски

А вот в дерби Челябинской области невероятным характером отметились игроки как «Трактора», так и «Металлурга». Первые проявили его в самый нужный момент и дотерпели-таки в суперрезультативной игре (6:5). А составе других оказался настоящий боец, продемонстрировавший на собственном примере, что значат слова «сделай все, что в твоих силах». Это Войтек Вольски, который в падении дотянулся до шайбы и исхитрился выдать, пожалуй, лучшую голевую передачу сезона 2018/2019 на данный момент. Смотрим и аплодируем стоя! Но можно и лежа, в стиле польско-канадского хоккеиста.