Сколько продержится Семин, почему Карпин маринует Калачева на лавке и дежавю в «газпромовском» дерби

Обзор 7-го тура РПЛ

Игры сборной России с Турцией и Чехией позволили немного отвлечься от скучных будней регулярного чемпионата страны. Однако возвращаться в РПЛ после уверенных побед национальной команды все-таки пришлось — и получилось это возвращение довольно интересным. О буксующем «Локомотиве» Семина, подарках Бердыеву от «Енисея» и странном решении Карпина не выпускать Калачева — в материале «Реального времени».

Сколько продержится Семин? Усиленный «Локомотив» хуже молодого ЦСКА

Чемпион начал сезон намного хуже, чем ожидалось. Летом в «Локомотив» пришли дорогостоящие (по зарплате) Хеведес и Крыховяк, крепкий по меркам РПЛ Идову и чересчур амбициозный по финансовым запросам Жемалетдинов, но игры у москвичей пока не появилось. И можно сколько угодно рассуждать о «заговоре» со стороны президента Ильи Геркуса — результат демонстрирует все-таки табло. Прошлый сезон на эмоциях получилось додавить до «золотого» финиша, а когда пришло время защищать титул, Семин и компания сдулись.

Причем сложно сказать, за счет чего «Локомотив» может добавить при нынешнем тренерском составе. Да, Палыч непререкаемый авторитет для болельщиков и некоторых акционеров клуба — вот только как бы эта «священная корова» не стала причиной глобальных бед. И мы не про Лигу чемпионов, там-то как раз может сработать семинская мотивация игроков. За семь первых туров по сумме хG (ожидаемых голов) «Локомотив» превзошел лишь «Оренбург» (проиграв 1:0), и «Крылья». С «Уфой», «Краснодаром» (без учета пенальти), «Спартаком», «Анжи» и «Динамо» максимумом команды Семина была ничья, так что говорить о незаслуженности занимаемого в середине таблицы места не приходится.

Такое ощущение, что «Локомотиву» во внутреннем первенстве уже не интересно, и когда будет наоборот, пока сказать сложно. Тут еще с «Динамо» удаление схватил Крыховяк, безусловный лидер команды в последние несколько туров. Для и без того выхолощенного «Локомотива» это может стать катализатором революций в клубе. В особенности если функционеры обратят внимание на работу Гончаренко в обескровленном ЦСКА и результаты армейцев. Сравнение явно будет не в пользу чемпионов страны, к тому же новички достались Гинеру куда дешевле, чем «Локомотиву».

«Зенит» после смены главного тренера показал на старте чемпионата почти стопроцентный результат. Фото fc-zenit.ru



«Газпромовское» дерби вновь осталось за более богатым «Зенитом»

Третье в истории «газпромовское» дерби обещало быть интереснее двух предыдущих, но в результате превратилось в повторение матчей 2017 года. «Оренбург» начал нынешний сезон очень хорошо, взлетев в пятерку лидеров РПЛ, и, казалось, матч против «Зенита» сможет удивить — хотя бы окончательным счетом. Но чуда не произошло, питерцы вновь забили до 20-й минуты (вратарь оренбуржцев постарался) и довели игру до победного итога — 2:1.

Как бы там ни было, «Зенит» после смены главного тренера показал на старте чемпионата почти стопроцентный результат. Подопечные Семака каждый раз оказывались чуть сильнее соперника и набрали 19 очков в семи матчах. Правда, нельзя не отметить, что серьезных противников было два — «Спартак» (ничья) и «Рубин» (минимальная победа в гостях). Календарь у питерцев действительно сверстан очень хорошо, два подряд сложных матча предстоит сыграть лишь в ноябре, когда в соперниках будут ЦСКА и «Ростов». В остальном график для Семака вполне удобоваримый, так что, вполне возможно, к концу года «Зенит» оторвется от конкурентов на достаточно внушительное расстояние.

«Енисей» подарил Казани три очка и книгу-альбом Бердыеву

Красноярский клуб в этом сезоне только знакомится с Премьер-лигой. Новички РПЛ еще не знают, что здесь принято носить мрачный вид и минимизировать активность вне поля. Благодаря этому каждой команде после игры достается мини-подарок, каким-либо образом связанный с Красноярском. В Казань «Енисей» также привез сувениры. Сразу после окончания пресс-конференции Бердыеву был вручена книга-альбом с картинами великого русского художника Василия Сурикова (он родом из Красноярска). Коуч сдержанно улыбнулся, сказал «спасибо» и обыденно ушел восвояси.

«Рубин» вышел из привычной роли середняка турнирной таблицы. Фото rubin-kazan.ru



Наверняка Курбан Бекиевич поблагодарил красноярцев и по ходу матча. Ошибка защитников «Енисея» на 7-й минуте игры стала результативной и принесла заветные 3 очка в копилку казанцев. Если бы не она, а также уверенная игра вчерашнего дебютанта лиги вратаря Коновалова, то гарантировать победу «Рубина» никто бы не рискнул. Забитый Полозом гол позволил хозяевам поля спокойно отойти к своим воротам, засушив игру с 10-й минуты первого тайма. Но — 3 очка не пахнут, и благодаря им «Рубин» вышел из привычной роли середняка турнирной таблицы.

Защитники «Спартака» забивают и без Терри, но очков это не приносит

Отрезок между шестым и седьмым турами «красно-белые» провели в поисках замены своему основному защитнику Жиго. Бельгиец получил тяжелую травму и выбыл вплоть до следующего года, так что «Спартаку» срочно потребовался еще один опытный игрок в оборону. Выбор селекционеров клуба неожиданно пал на англичанина Джона Терри, находящегося в статусе свободного агента. Стороны практически подтвердили подписание контракта, но в самый последний момент сделка сорвалась. Сам игрок объяснил свой отказ пожеланием жены, которая просто не захотела переезжать в Россию. Таким образом, «Спартак» остался без защитника и публично отказался от идеи доукомплектации состава.

В такой ситуации гол Джикии в игре с «Ахматом» выглядит как таблетка успокоительного. Впрочем, проблем в обороне это не отменило, и грозненцы ответили двумя мячами, увезя из Москвы 3 очка. Гости приехали с новым-старым тренером — на пост главного вновь заступил Рашид Рахимов, которого, по слухам, уговаривали вернуться довольно серьезные люди. Возвращение получилось триумфальным — «Ахмат» одержал победу, немного поднялся в турнирной таблице, а руководство клуба, воспользовавшись моментом, подарило этот успех… чеченкам (в северокавказской республике в прошлое воскресенье отмечался День чеченской женщины).

Гол Джикии в игре с «Ахматом» выглядит как таблетка успокоительного. Фото spartak.com

«Крылья» разгромлены, но Рыжиков — красавчик

Тульский «Арсенал» у себя дома не оставил камня на камне от «Крыльев Советов». Команда Олега Кононова отлично поработала во время перерыва на матчи сборных, и результат не заставил себя ждать. Туляки взялись за дело с первых минут и к 50-й минуте встречи уже вели со счетом 2:0. Серьезным подспорьем для хозяев поля послужили массовые ошибки самарцев, которые то ли сильно нервничали, то ли просто не готовы пока показывать стабильный футбол.

Подопечные Тихонова в этом сезоне привыкают к РПЛ с трудом, чередуя кошмарные матчи с качественными. Игра с «Арсеналом» подтвердила тенденцию, а итоговый счет (4:0) позволил болельщикам клуба заговорить о смене тренера. Сложно сказать, насколько эти разговоры оправданы, учитывая, что «Крыльям» в любом случае пришлось бы бороться за сохранение прописки в РПЛ. Ждать взлета не приходилось и ранее, так что вряд ли функционеры самарцев вообще рассматривают подобный вариант улучшения обстановки в команде.

После игры неприятно удивили казанские любители футбола. Некоторые горячие головы, увидев итоговый счет встречи, принялись смаковать игру экс-голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова со знаком «минус». Очевидно, такие болельщики просто не видели матч, ведь у тех, кто смотрел трансляцию, даже мысли такой не могло возникнуть. Рыжиков провел образцовый матч и спас самарцев от рекордно унизительного поражения. Но, увы, поддержать порыв Сергея оказалось некому.

Рыжиков провел образцовый матч и спас самарцев от рекордно унизительного поражения. Фото arsenaltula.ru

«Ростов» играет вничью, а Карпин игнорирует Калачева

Все самое интересное в этом матче произошло в начале второго тайма. Ростовчане проморгали интенсивный старт «Урала» после перерыва и практически не мешали Арояну вколотить мяч в сетку ворот Абаева. Забив гол, хозяева успокоились, чем сразу же воспользовались игроки «Ростова». Гулиев беспрепятственно вошел в штрафную площадь, отдал в центр, откуда Ионов забил свой очередной гол. После этого телевизор можно было выключать или укладываться спать перед ним — простой лайфхак для ускоренного засыпания.

В этой игре нужно остановиться на двух игроках «Ростова». Ионов, кажется, взялся за ум и становится новым лидером ростовчан на поле. Очередной гол после возвращения из сборной говорит о серьезном подходе к делу со стороны Алексея, так что можно ожидать дальнейшего роста немолодого уже (29 лет) игрока. А вот Тимофей Калачев, по всей видимости, окончательно присел на скамейку запасных. Ветеран ростовского футбола вновь остался в запасе и не вышел на поле даже в конце игры, когда «Ростову» нужно было забивать еще. Странное решение от Карпина, если, конечно, он хотел выиграть.