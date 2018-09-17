«Салават Юлаев» загрызли нижнекамские «волки» Назарова

«Куницы» проиграли «в движении и борьбе»

После казанских «барсов» уфимскому «Салавату Юлаеву» предстояла охота на нижнекамских «волков». В первом случае уфимцы по-хозяйски расправлялись с чемпионом, но наступили на старые (уже образца текущего сезона) «грабли» и довольствовались очком, заодно сделав Казань героем с умопомрачительным «камбэком». «Нефтехимик» же добавил эффективности и злости в последних матчах, тем более что сыграны они были в гостях. Так что очная встреча «Салавата» с младшим братом «Ак Барса» обещала быть нескучной. Как башкирские «куницы» проиграли (1:3) еще одному представителю соседнего Татарстана — в репортаже «Реального времени» из Уфы.



Беда третьего периода



300-е очко Линуса Умарка и шестой гол Антона Бурдасова, на табло уверенные 4:1. Но что-то пошло не так в третьем периоде. Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин назвал поражение от «Ак Барса» обидным, но необходимым уроком. Непонятно, почему после предыдущего матча с «Торпедо», где «юлаевцы» так же растранжирили преимущество с 1:4 до обжигающих 3:4, домашняя работа проделана не была.

Интересно, что эта тенденция вроде бы удачно начатого сезона началась еще до старта оного, в Кубке Республики Башкортостан, и как раз в матче с вчерашним соперником «Салавата» — «Нефтехимиком». Правда, справедливости ради скажем, что тренерский штаб уфимцев выставил тогда против «волков» Назарова «Салават-молодежный», который за неполный третий период растерял преимущество 3:0 подчистую — 3:3. В общем, было уже два с половиной примера, пора было заткнуть эту дыру, в которую могут утекать очки.

«Нефтехимик» выиграл два встречи подряд в волевом стиле, одолев «Барыс» в Астане (5:4 ОТ) и «Сибирь» в Новосибирске (4:3). Фото hcnh.ru



Противоядие от «волков»



Та же «болезнь» преследовала «Нефтехимик» четыре матча кряду с начала официального сезона. Все третьи периоды дома «Витязю», «Барысу» и минскому «Динамо», а также гостевой «Авангарду» нижнекамцы проиграли. При этом набрано было всего 2 очка за победу с Минском — 2:1. Но с перемещением на Восток у «волков», что называется, «поперло» — климат, что ли, здешний обязывает выживать.

«Нефтехимик» выиграл два встречи подряд в волевом стиле, одолев «Барыс» в Астане (5:4 ОТ) и «Сибирь» в Новосибирске (4:3). Кстати, после поединка в Новосибирске с поста вождя «снеговиков» был смещен Владимир Юрзинов-младший — не заладилось у него и в этом клубе, как когда-то в «Салавате». Первая отставка 11-го сезона КХЛ.

Наше имя — легион?



В последних матчах «Нефтехимика» поймал кураж нападающий Юусо Пуустинен, оформивший хет-трик в Новосибирске и продливший результативную серию до пяти матчей (5+2). Не отстает и другой легионер Микаэль Руохомаа (1+4).

Сказать, что легионеры «Салавата» рвут и мечут, нельзя (зря грозный «барс» Артем Лукоянов говорил, что лишь одно звено играет в Уфе). Да, может быть, к ним повышенное внимание соперников, но шайбы все-таки залетают от игроков других звеньев «юлаевцев». Солодухин, Ткачев, Кугрышев, Кадейкин, Бурдасов — вот кто набирает очки в последних матчах в составе «бело-зеленых».

Реальный шанс открыть счет в середине периода был у Кемппайнена с Хартикайненом, выкатывавшихся по центру зоны, но бросок давно не забивавшего Теему пришелся в Ежова



Воскресная идиллия

В воскресный вечер зритель (арена была далеко не полна) предпочел оторваться за городом на дачах и шашлыках, благо погода стояла практически летняя. На льду же «Уфа-Арены» не могли появиться в этот день Метсола, Панин и Арзмасцев — по-прежнему по причине травм. К ним присоединился получивший повреждение в схватке с «барсами» Кадейкин. Не поставил на игру Николай Цулыгин и защитника Сергея Терещенко и форварда Артема Федорова. В первое звено к Ларсену в пару вышел оборонец Назаревич, а опытный Семенов укрепил защиту третьего звена. Ежов у гостей и Кареев у хозяев вышли защищать ворота.

На 5-й минуте соперники обменялись удалениями — на льду стало посвободнее. Но это никак не потревожило нули на табло, хотя моменты были. Реальный шанс открыть счет в середине периода был у Кемппайнена с Хартикайненом, выкатывавшихся по центру зоны, но бросок давно не забивавшего Теему пришелся в Ежова.

Не клеилось в атаке и у гостей — удаление Семенова осталось безобидной шалостью ветерана. Последняя минута периода ознаменовалась небольшой опасностью у ворот Кареева да ответной попыткой Бурдасова пробиться сквозь частокол ног «волков».

Элементарная эффективность гостей

Интересно хозяева использовали удаление в начале второго периода — полторы минуты входили в зону «Нефтехимика» и добились своего лишь падения Основина на пятачке. Ответ гостей был куда вразумительнее: Йоонас Няттинен пробил Кареева броском от синей линии — 0:1.

Еще одно большинство Уфы, последовавшее сразу же, ситуацию не изменило. Ничего не получилось у хозяев и позже, когда команды снова играли в формате «четыре на четыре». И все же за 3 с небольшим минуты до перерыва уфимцы выстрадали гол. Удаление Павла Порядина — и ассисты Хартикайнена и Умарка позволили Кугрышеву расстрелять ворота, 1:1. Но прошла минута, и Кареев рукой отправил шайбу в свои ворота после коварного броска под острым углом другого Павла — Куликова. Владея игровым преимуществом, «Салават» ушел в раздевалку проигрывающим.

Ответный выпад гостей оказался смертельным — тот же Няттинен насквозь пробил Кареева, 1:3



Атакующий вариант защиты Назарова

Третий период «волки» начали остервенело, будто проигрывали они, а не «куницы». Шайба в эти 3—4 минуты то и дело свистела рядом с Кареевым, как шальная пуля. Но едва хозяева поднажали и начали «каруселить» у ворот Ежова, как Назаров взял тайм-аут. Немного удивительно. Впрочем, видимо, Андрей Викторович дал подопечным установку не отпускать хватку и «обороняться» в зоне «бело-зеленых».

За 4 минуты до конца Ежова наказали за задержку игры. Но 2 минуты отчаянного штурма не принесли успеха. Зато ответный выпад гостей оказался смертельным — тот же Йоонас Няттинен насквозь пробил Кареева, 1:3. Это стало концом интриги, хотя Цулыгин и взял напоследок тайм-аут.

Защитник уфимцев Артем Сергеев попробовал найти после матча причины поражения:

— Мы сегодня с самого начала играли не так, как должны были, отсюда все и пошло. Я считаю, что дело в нас, а не в сопернике. Недостаточно владели шайбой, поэтому у нас и возникали проблемы.

Вячеслав Солодухин согласился с партнером, что вышли не с тем настроем:

— Обидно, проиграли, что тут еще скажешь. Должны были выигрывать борьбу, это и стало основным фактором поражения.

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвел итог поединку:



— Получилась тяжелая игра, тем более мы на выезде проводим четвертую встречу. Мы знали, что будет очень тяжело. Хорошо, что выстояли, рад победе и спасибо игрокам.



Наставник уфимцев Николай Цулыгин тоже был краток.



— Поздравляю соперника с заслуженной победой. Сегодня проиграли в движении и борьбе. Пересмотрим матч, обсудим и сделаем выводы. Силовая борьба никогда не была сильной стороной нашей команды.

Дмитрий Слезин, фото hcsalavat.ru