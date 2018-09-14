Артем Лукоянов: «Умарк? С такими долго церемониться не надо»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги победного матча с «Салаватом Юлаевым» (5:4б).

«У «Салавата» только одно звено есть, импортные в нем играют. Вышли не совсем собранные, непонятно, почему все нам залетает, а сопернику забить не можем. Это вообще самая чумовая победа в этом сезоне. Эта победа доказывает, что у нашей команды есть характер.



Умарк ничего не сделал? Как это, он ткнул вратаря. Неправильно они себя ведут, подъезжают сзади, душат наших игроков. С такими долго церемониться не надо»,- — сказал Лукоянов корреспонденту «Реального времени».



