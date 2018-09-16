Сепская жизнь: как небольшая деревня в Удмуртии становится культурным центром

Рядом с уникальным Музеем исчезнувших деревень возвели культурный квартал

Фото: Михаил Красильников

Открытый год назад в Удмуртии уникальный Народный музей исчезнувших деревень обзавелся культурным кварталом. Он, конечно, имеет четко прослеживаемую сельскую специфику, при этом претендует стать одним из крупных центров притяжения туристов. Иностранные гости для небольшой деревеньки под названием Сеп уже перестали быть чем-то диковинным. О том, как деревне в 100 км от столицы Удмуртии удалось стать культурным центром и что можно увидеть в культурном квартале и Музее исчезнувших деревень, — в репортаже «Реального времени».

«Сейчас от деревни уже ничего не осталось»

— Наши родители жили в деревне Новой, которой уже нет. Они переехали в Игру, когда деревня уже стала расползаться. Перевезли туда свой дом, я родился уже там, но родители часто и сами ездили в деревню, и нас возили. Рыбачили там. Сейчас от деревни уже ничего не осталось, даже домов. Просто чистое поле, а места там красивые, — рассказывает 60-летний Алексей Якин, которого я встретил в уникальном Музее исчезнувших деревень в деревне Сеп Игринского района Удмуртии.

В музей он приехал специально уже во второй раз. Привез всю свою семью, в том числе сына и внуков, чтобы показать подрастающему поколению его корни. На следующий день собирался привезти сюда другого сына и внуков. Сам он уже давно живет в Ижевске, дорога из столицы Удмуртии в эту небольшую деревню занимает около двух часов, в основном по главной трассе, соединяющей юг и север республики, а затем от районного центра, поселка Игры, до деревни идет дорога похуже.

В музее рассказывают о семи уже не существующих деревнях, когда-то располагавшихся поблизости от Сепа



Разглядывая фотографии на полке и на выдвижных стендах, края которых похожи на кору толстой сосны, Алексей указывает на некоторых людей и рассказывает своим родным о тех, кого сам помнит.

Всего в этом музее рассказывают о семи уже не существующих деревнях, когда-то располагавшихся поблизости от Сепа. На полках — старинная утварь и предметы сельского интерьера, фотографии, однако воспоминания о тех временах передаются не только через вещи и иллюстрации, но и непосредственно от самих людей, живших когда-то в этих деревнях, — видеозаписи интервью с ними можно посмотреть на экранах, надев наушники. Рассказы на удмуртском языке сопровождаются русскими субтитрами.

«Такой хорошей активности местного сообщества не встречали нигде»

Народный музей исчезнувших деревень открылся в Сепе, где проживают около 450 человек, год назад в здании, где до этого располагалась сельская библиотека. Собственно, полки с книгами там и остались, но большую часть помещения занял музей.

«Мы об истории своей-то деревни почти не знали, пока музей не открыли», — говорит Елена Лекомцева



— К нам приезжают из разных мест. В этом году приезжали гости из Румынии, Германии, Свердловской области, — рассказывает одетая в удмуртское национальное платье заведующая Сепской сельской библиотекой, а теперь и на постоянной основе экскурсовод по музею Елена Лекомцева. — Много бывает тех, кто когда-то жил в этих деревнях, а сейчас живет где-то далеко. Мы об истории своей-то деревни почти не знали, пока музей не открыли, а сейчас исследуем, изучаем, во многом жители помогают, рассказывают, экспонаты привозят. Конечно, жалко, что много деревень исчезает, потому что молодежи там мало остается. Происходит это и когда колхозы разваливаются, а когда нет работы, и люди уезжают.

Народный музей исчезнувших деревень стал уникальным совместным проектом активного местного населения и АНО «Творческое объединение «Рыба-морзе — Кама-рекордз». Реализовать его удалось благодаря грантам фонда Потанина.

— Мы приезжали в Сеп на различные мероприятия, они нас очень хорошо принимали. Более того, они нас не забывали, а наоборот, проявляли инициативу, стремились, чтобы вот эти культурные явления себе не только оставить, но и развить, — рассказывает исполнительный директор творческого объединения Александр Юминов. — Нам приходилось сотрудничать с разными муниципальными образованиями и сельскими поселениями, но такой хорошей активности местного сообщества не встречали нигде. Потому что если местное сообщество захочет участвовать в подобных проектах и проявит активность, оно сможет предлагать уникальные идеи и получать под них грантовую поддержку.

Александр Юминов: «Нам приходилось сотрудничать с разными муниципальными образованиями и сельскими поселениями, но такой хорошей активности местного сообщества не встречали нигде»



«Давайте сделаем побольше, чтобы люди могли приезжать сюда и отдыхать»

Жизнь сельчан всегда была насыщенной и полной разнообразных идей и инициатив. В Сепе и ближайших населенных пунктах много различных творческих коллективов, разнообразные мероприятия с участием гостей со всей республики и из-за ее пределов здесь проводятся давно. При этом появление музея стало отправной точкой для новых планов по созданию в деревне настоящего культурного квартала. Его открыли 14 сентября.

— Население само инициативу проявило оставить какой-то след своей деятельности. Воплощая их идеи, мы открыли Музей исчезнувших деревень, но они сказали, что есть еще другие направления, давайте сделаем побольше, чтобы люди могли приезжать сюда и отдыхать. Культурный квартал — это такое продолжение, — говорит глава муниципального образования «Сепское» Павел Перевощиков.

Проект культурного квартала реализуется с использованием гранта Фонда президентских грантов. Пока это подвешенные на специальных конструкциях с подсветкой телега, сани и плуг, а также разнообразная утварь и предметы быта. Однако в планах есть создание набережной местной речки, остановочного павильона, различных арт-объектов, а также «сепоскопа» — сельской обсерватории с телескопом. Говорят, что Сеп — одно из лучших мест в Удмуртии для наблюдения за звездами, так что «сепоскоп», как ожидают, привлечет в эту деревню и многих любителей астрономии.

Проект культурного квартала реализуется с использованием гранта Фонда президентских грантов



Открытие культурного квартала сопровождалось выступлениями местных творческих коллективов, вместо пафосного перерезания красной ленточки — перепиливание бревна пилой. Гостей потчевали традиционной кашей и табанями — пышными удмуртскими блинами, выпекаемыми в печи, учили работе на гончарном круге и изготовлению миниатюрных сувенирных валенок.

— Конечно, внимания к нашей деревне стало очень много после открытия музея, — рассказывает Екатерина Романова, пока мнет в руках кусок овечьей шерсти, придавая форму валенкам. — Мы стали визитной карточкой района. Музей — это очень важно, уважение к старожилам, и люди начинают гордиться, что они родились именно в деревне. Мы можем показать на своем примере, что деревня может не только выживать, но живет насыщенной жизнью. И показать свои умения, ремесла, которые передавались из поколения в поколение. У нас идет это издавна, и традиции, и обычаи мы сохраняем.

Очевидно, интерес к деревенской жизни как теперь уже к чему-то диковинному среди городских жителей растет, а потому так называемый сельский туризм становится настоящим трендом. Местные жители при поддержке общественников и архитекторов свой культурный квартал теперь будут расширять, а благодаря новому выигранному гранту фонда Потанина смогут получить небольшую студию звукозаписи для творческих коллективов. Возможно, подобные проекты помогут уменьшить поток уезжающей из сельской местности молодежи, чтобы деревня все же жила. Отметим, что подобных проектов становится все больше. Достаточно вспомнить фестиваль в марийской деревне Сардаял.

1 / 22 Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников