«Их нравы»: Шекер Ахмет Паша — первый турецкий живописец «европейского» образца

Османский бригадный генерал с кистью в руках

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен Шекеру Ахмету Паше — первому художнику-реалисту в Османской империи.

От миниатюры к реализму



Бросая беглый взгляд на экспонаты Стамбульского музея живописи и скульптуры, основанного Ататюрком 20 сентября 1937 года, можно невооруженным глазом заметить большие зигзаги в развитии турецкой живописи. Порой складывается впечатление, что мастеров различных эпох отделяет друг от друга непреодолимая пропасть. Если в истории европейской живописи мы видим плавный переход от одной эпохи к другой и преемственность различных поколений живописцев, то в турецкой и османской живописи обнаружить такое практически невозможно. Конец XVIII, весь XIX и XX века можно охарактеризовать как стремление к модернизации практически во всех областях жизнедеятельности турецкого общества. А историю турецкой живописи можно условно поделить на три периода. Своеобразным водоразделом, то есть отдельным периодом между «до» и «после», здесь как раз-таки и выступают работы Шекера Ахмета Паши. Если до него основным жанром изобразительного искусства была миниатюра, то вместе с ним и уже в более поздние периоды, особенно после эпохи Мешрутиета, акценты были смещены в сторону натюрморта, пейзажа и маринистики. В целом период творчества Шекера Ахмета Паши, а это без малого около сорока лет, можно охарактеризовать как эпоху становления и укоренения реализма в османской живописи. Именно его работы являются лучшими примерами реалистического видения окружающей действительности. Своей чистотой и волнительной манерой исполнения он смог избавиться от посредственности и, выйдя далеко за рамки простого копирования природы, дал возможность зрителям насладиться настоящим вкусом искусства.

Период творчества Шекера Ахмета Паши можно охарактеризовать как эпоху становления и укоренения реализма в османской живописи



Семь лет в Париже

Современник таких маститых импрессионистов, как Дега, Мане, Моне, Писсарро, Сислей и других, Ахмет Али Паша родился в стамбульском Ускюдаре в 1841 году (в один год с Ренуаром). В пятилетнем возрасте отец Ахмета Али эфенди отвел его в ближайшую школу. Через девять лет, в 1855 году, успешно сдав вступительные экзамены, юный Ахмет поступает в Стамбульское медицинское училище. Он был прилежным учеником, и сложные предметы давались ему с легкостью. Особенно больших успехов он добился в рисовании, в коем проявил недюжинный талант, и в восемнадцатилетнем возрасте, будучи еще студентом, был назначен на должность помощника преподавателя рисования Стамбульского медицинского училища. Стоит отметить, что данный предмет был обязательным не только в медицинском, но и в военном училище Стамбула, куда впоследствии и перевелся Ахмет Али. Истоки обязательности обучения основам живописи в двух основных учебных заведениях Стамбула «Тыббийе» (медицинском) и «Харбийе» (военном) лежат в реформах, начатых султаном Селимом III и продолженных султаном Махмудом II. Эти реформы, касающиеся многих аспектов как государственного устройства, так и частной жизни жителей османской Турции, ознаменовали собой решительный поворот в сторону модернизации.

За время своего обучения и преподавательской деятельности юное дарование было замечено султаном Абдул-Азизом, тонким ценителем изящных искусств, который был первым султаном Османской империи, совершившим зарубежную поездку в Европу (естественно, во Францию). Абдул-Азиз увидел в юном Ахмете не только талант к рисованию, но и в целом большой потенциал, который требовал дополнительного раскрытия и развития. По этой причине в 1864 году он направляет его в парижскую Школу изящных искусств для совершенствования навыков. Там Ахмет обучается сначала у Гюстава Буланже, любимого художника-ориенталиста императора Наполеона III. Примечателен тот факт, что кисти Буланже принадлежит роспись стен парижского дворца императора в «помпеянском» стиле и роспись парижской оперы Гарнье. Далее Ахмет Али обучается у другого французского мастера Жан-Леона Жерома, состоявшего в оппозиции к зарождающемуся движению импрессионистов. Конечно же, Жерому, как представителю академизма, было трудно примириться с новыми веяниями, которые зарождались и набирали оборот в тот период у него на родине. В особенности это касалось импрессионизма и кубизма, которому только-только предстояло завоевать умы и кисти европейских живописцев. Отучившись семь лет в Париже, молодой Ахмет Али в качестве вознаграждения за прилежную учебу направляется на три месяца в Рим на стажировку, после чего в 1871 году возвращается на родину и здесь, уже в звании капитана, назначается преподавателем рисования в Стамбульское медицинское училище.

Шекер Ахмет Пашасохранил приверженность мусульманским принципам и идеалам ислама



Художник — бригадный генерал

Кроме медицинского училища, он преподавал рисование и в других учебных заведениях столицы Османской империи, таких как Школа Баязида, Школа Зейрек, Школа капитана Ибрагима Паши и Школа искусств Султанахмета. В 1872 году вместе со своими учениками Ахмет Али открывает первую в истории османской Турции выставку картин, где среди прочего также был выставлен портрет султана Абдул-Азиза, выполненный карандашом. Будучи человеком религиозным и глубоко верующим, Ахмет Али, следуя нормам ислама, старался избегать портретной живописи и в своем творчестве уделял особое внимание таким жанрам, как натюрморт и пейзаж. На данный момент известно лишь о двух портретах, принадлежащих карандашу и кисти Шекера Ахмета Паши. Это уже упомянутый портрет Абдул-Азиза и автопортрет. Так или иначе, первая выставка картин имела успех. За ней в 1873 году последовала вторая выставка, которая была организована в здании Дарулфюнуна (Стамбульского университета) и встречена просвещенной частью османского общества с одобрением. Другой известный османский живописец Сами Йетик писал об этом следующее: «Самое прекрасное в искусстве Шекера Ахмета Паши — это выставка, которую он организовал в Стамбуле в 1874 году и которая оставила сладостное послевкусие в наших умах и душах». Несмотря на то что большая часть тогдашнего общества была далека от этих новых подвижек, выставка была по достоинству оценена Абдул-Азизом, и Ахмет Али, с повышением в звании, был сразу же назначен личным помощником султана. Работая во дворце, Ахмет Паша убеждает султана в необходимости приобретать картины европейских мастеров. Получив одобрение, он вступает в переписку со своим учителем Жеромом. Таким образом во дворце османских повелителей появляются картины европейских живописцев, в основном французов, таких как Буланже, Жером, Арпиньи, Добиньи и других.

Своей чистотой и волнительной манерой исполнения он смог избавиться от посредственности и дал возможность зрителям насладиться настоящим вкусом искусства



Военная карьера Ахмет Паши идет вверх, каждые три года он получает очередное звание, в 1894 году становится бригадным генералом, а потом получает звание генерал-майора. Все эти годы и даже после того, как он стал работать в протокольном отделе по приему иностранных делегаций, Ахмет Паша продолжает оттачивать свое мастерство. Конечно же, в связи с работой времени на пленэры не остается, и он сосредотачивается на жанре натюрморта и весьма преуспевает в этом деле. Примечателен тот факт, что звания и чины он получал не на полях сражений, а за борьбу с невежеством и отсталостью.

Сладкий псевдоним

Друзья описывали Ахмета Али Пашу как сердечного, тонко чувствующего, благонравного и приятного человека. За эти качества он получил прозвище «Шекер» (сахар), которое в последствии стало его творческим псевдонимом.

Немецкий живописец эпохи Ренессанса Альбрехт Дюрер говорил: «Нет возможности сделать прекраснее того, что создал Бог. Художник должен работать, желая передать подлинную картину природы»… Картины Шекера Ахмета Паши в полной мере передают истинность данного высказывания. Кроме того, при детальном рассмотрении можно заметить, сколько кропотливого труда, сил и умения было вложено в эти работы. А это в свою очередь подходит под описание его современника Ренуара, который говорил следующее: «Когда вы смотрите на произведения старых мастеров, действительно, там нет хитрости. В первую очередь эти люди были необычайными трудягами. Они знали свое искусство. В этом вся суть. Искусство живописи — это не продукт воображения. В первую очередь это рукотворное искусство, которое необходимо выполнять как рабочему»… Именно такая бесхитростная реалистичность характерна для произведений Шекера Ахмета Паши.

Бесхитростная реалистичность характерна для произведений Шекера Ахмета Паши



Первопроходец и реформатор, поделивший историю османской живописи на периоды до него и после него, автор первых реалистических картин и организатор первой выставки в Османской империи Шекер Ахмет Паша, несмотря на становление в рамках западной, по большей части французской, школы живописи, сохранил приверженность мусульманским принципам и идеалам ислама. Конечно, он испытал большое влияние французской школы, за что на родине многие его критиковали. Однако, благодаря его стараниям, следующее поколение турецких живописцев смогло развивать свое искусство в рамках реализма, не противоречащего нормам ислама.

Жизненный путь Шекера Ахмета Паши завершился в 1906 году в Стамбуле. Он был похоронен в мавзолее Соколлу Мехмеда Паши, в районе Эйюп.