«Их нравы»: Шекер Ахмет Паша — первый турецкий живописец «европейского» образца
Османский бригадный генерал с кистью в руках
Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен Шекеру Ахмету Паше — первому художнику-реалисту в Османской империи.
От миниатюры к реализму
Бросая беглый взгляд на экспонаты Стамбульского музея живописи и скульптуры, основанного Ататюрком 20 сентября 1937 года, можно невооруженным глазом заметить большие зигзаги в развитии турецкой живописи. Порой складывается впечатление, что мастеров различных эпох отделяет друг от друга непреодолимая пропасть. Если в истории европейской живописи мы видим плавный переход от одной эпохи к другой и преемственность различных поколений живописцев, то в турецкой и османской живописи обнаружить такое практически невозможно. Конец XVIII, весь XIX и XX века можно охарактеризовать как стремление к модернизации практически во всех областях жизнедеятельности турецкого общества. А историю турецкой живописи можно условно поделить на три периода. Своеобразным водоразделом, то есть отдельным периодом между «до» и «после», здесь как раз-таки и выступают работы Шекера Ахмета Паши. Если до него основным жанром изобразительного искусства была миниатюра, то вместе с ним и уже в более поздние периоды, особенно после эпохи Мешрутиета, акценты были смещены в сторону натюрморта, пейзажа и маринистики. В целом период творчества Шекера Ахмета Паши, а это без малого около сорока лет, можно охарактеризовать как эпоху становления и укоренения реализма в османской живописи. Именно его работы являются лучшими примерами реалистического видения окружающей действительности. Своей чистотой и волнительной манерой исполнения он смог избавиться от посредственности и, выйдя далеко за рамки простого копирования природы, дал возможность зрителям насладиться настоящим вкусом искусства.
Семь лет в Париже
Современник таких маститых импрессионистов, как Дега, Мане, Моне, Писсарро, Сислей и других, Ахмет Али Паша родился в стамбульском Ускюдаре в 1841 году (в один год с Ренуаром). В пятилетнем возрасте отец Ахмета Али эфенди отвел его в ближайшую школу. Через девять лет, в 1855 году, успешно сдав вступительные экзамены, юный Ахмет поступает в Стамбульское медицинское училище. Он был прилежным учеником, и сложные предметы давались ему с легкостью. Особенно больших успехов он добился в рисовании, в коем проявил недюжинный талант, и в восемнадцатилетнем возрасте, будучи еще студентом, был назначен на должность помощника преподавателя рисования Стамбульского медицинского училища. Стоит отметить, что данный предмет был обязательным не только в медицинском, но и в военном училище Стамбула, куда впоследствии и перевелся Ахмет Али. Истоки обязательности обучения основам живописи в двух основных учебных заведениях Стамбула «Тыббийе» (медицинском) и «Харбийе» (военном) лежат в реформах, начатых султаном Селимом III и продолженных султаном Махмудом II. Эти реформы, касающиеся многих аспектов как государственного устройства, так и частной жизни жителей османской Турции, ознаменовали собой решительный поворот в сторону модернизации.
За время своего обучения и преподавательской деятельности юное дарование было замечено султаном Абдул-Азизом, тонким ценителем изящных искусств, который был первым султаном Османской империи, совершившим зарубежную поездку в Европу (естественно, во Францию). Абдул-Азиз увидел в юном Ахмете не только талант к рисованию, но и в целом большой потенциал, который требовал дополнительного раскрытия и развития. По этой причине в 1864 году он направляет его в парижскую Школу изящных искусств для совершенствования навыков. Там Ахмет обучается сначала у Гюстава Буланже, любимого художника-ориенталиста императора Наполеона III. Примечателен тот факт, что кисти Буланже принадлежит роспись стен парижского дворца императора в «помпеянском» стиле и роспись парижской оперы Гарнье. Далее Ахмет Али обучается у другого французского мастера Жан-Леона Жерома, состоявшего в оппозиции к зарождающемуся движению импрессионистов. Конечно же, Жерому, как представителю академизма, было трудно примириться с новыми веяниями, которые зарождались и набирали оборот в тот период у него на родине. В особенности это касалось импрессионизма и кубизма, которому только-только предстояло завоевать умы и кисти европейских живописцев. Отучившись семь лет в Париже, молодой Ахмет Али в качестве вознаграждения за прилежную учебу направляется на три месяца в Рим на стажировку, после чего в 1871 году возвращается на родину и здесь, уже в звании капитана, назначается преподавателем рисования в Стамбульское медицинское училище.
Художник — бригадный генерал
Кроме медицинского училища, он преподавал рисование и в других учебных заведениях столицы Османской империи, таких как Школа Баязида, Школа Зейрек, Школа капитана Ибрагима Паши и Школа искусств Султанахмета. В 1872 году вместе со своими учениками Ахмет Али открывает первую в истории османской Турции выставку картин, где среди прочего также был выставлен портрет султана Абдул-Азиза, выполненный карандашом. Будучи человеком религиозным и глубоко верующим, Ахмет Али, следуя нормам ислама, старался избегать портретной живописи и в своем творчестве уделял особое внимание таким жанрам, как натюрморт и пейзаж. На данный момент известно лишь о двух портретах, принадлежащих карандашу и кисти Шекера Ахмета Паши. Это уже упомянутый портрет Абдул-Азиза и автопортрет. Так или иначе, первая выставка картин имела успех. За ней в 1873 году последовала вторая выставка, которая была организована в здании Дарулфюнуна (Стамбульского университета) и встречена просвещенной частью османского общества с одобрением. Другой известный османский живописец Сами Йетик писал об этом следующее: «Самое прекрасное в искусстве Шекера Ахмета Паши — это выставка, которую он организовал в Стамбуле в 1874 году и которая оставила сладостное послевкусие в наших умах и душах». Несмотря на то что большая часть тогдашнего общества была далека от этих новых подвижек, выставка была по достоинству оценена Абдул-Азизом, и Ахмет Али, с повышением в звании, был сразу же назначен личным помощником султана. Работая во дворце, Ахмет Паша убеждает султана в необходимости приобретать картины европейских мастеров. Получив одобрение, он вступает в переписку со своим учителем Жеромом. Таким образом во дворце османских повелителей появляются картины европейских живописцев, в основном французов, таких как Буланже, Жером, Арпиньи, Добиньи и других.
Военная карьера Ахмет Паши идет вверх, каждые три года он получает очередное звание, в 1894 году становится бригадным генералом, а потом получает звание генерал-майора. Все эти годы и даже после того, как он стал работать в протокольном отделе по приему иностранных делегаций, Ахмет Паша продолжает оттачивать свое мастерство. Конечно же, в связи с работой времени на пленэры не остается, и он сосредотачивается на жанре натюрморта и весьма преуспевает в этом деле. Примечателен тот факт, что звания и чины он получал не на полях сражений, а за борьбу с невежеством и отсталостью.
Сладкий псевдоним
Друзья описывали Ахмета Али Пашу как сердечного, тонко чувствующего, благонравного и приятного человека. За эти качества он получил прозвище «Шекер» (сахар), которое в последствии стало его творческим псевдонимом.
Немецкий живописец эпохи Ренессанса Альбрехт Дюрер говорил: «Нет возможности сделать прекраснее того, что создал Бог. Художник должен работать, желая передать подлинную картину природы»… Картины Шекера Ахмета Паши в полной мере передают истинность данного высказывания. Кроме того, при детальном рассмотрении можно заметить, сколько кропотливого труда, сил и умения было вложено в эти работы. А это в свою очередь подходит под описание его современника Ренуара, который говорил следующее: «Когда вы смотрите на произведения старых мастеров, действительно, там нет хитрости. В первую очередь эти люди были необычайными трудягами. Они знали свое искусство. В этом вся суть. Искусство живописи — это не продукт воображения. В первую очередь это рукотворное искусство, которое необходимо выполнять как рабочему»… Именно такая бесхитростная реалистичность характерна для произведений Шекера Ахмета Паши.
Первопроходец и реформатор, поделивший историю османской живописи на периоды до него и после него, автор первых реалистических картин и организатор первой выставки в Османской империи Шекер Ахмет Паша, несмотря на становление в рамках западной, по большей части французской, школы живописи, сохранил приверженность мусульманским принципам и идеалам ислама. Конечно, он испытал большое влияние французской школы, за что на родине многие его критиковали. Однако, благодаря его стараниям, следующее поколение турецких живописцев смогло развивать свое искусство в рамках реализма, не противоречащего нормам ислама.
Жизненный путь Шекера Ахмета Паши завершился в 1906 году в Стамбуле. Он был похоронен в мавзолее Соколлу Мехмеда Паши, в районе Эйюп.
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