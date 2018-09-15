«В Золотой Орде достаточно четко прослеживается Анатолийский след»

Колонка историка Ильнура Миргалеева об отношениях Золотой Орды с Анатолией

«Реальное время» продолжает публиковать исторические статьи руководителя Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Ильнура Миргалеева. На сей раз историк рассказывает об отношениях Золотой Орды и Анатолии.

«В Золотую Орду из Анатолии переселились ученые и религиозные деятели»



Анатолию и Дешти-Кыпчак (одно из названий территории Золотой Орды, — прим. ред.) издревле связывали тесные культурные, религиозные и политические связи. Так было и в татарский период. Джучиды считали, что по завещанию Чингисхана все земли на западе от Центральной Азии должны были принадлежать Улусу Джучи. Конечно же, среди этих земель они рассматривали и Анатолию. В период соправительства Бату и Менгу кагана именно Бату управлял этими землями и установил тесные связи с сельджуками. Его брат, Берке, один из первых мусульман из семьи Чингиз-хана был женат на сельджукской принцессе.



Примечательно, что правитель Крыма Тотлуг Тимур был турком-сельджуком, т. е. из Анатолии. Он был из тех, кто активно участвовал в исламизации Золотой Орды, и был среди сторонников Узбек-хана. Об этом сообщается в «Каландар-наме»: «Тот амир руководящий по корням был сельджуком». То есть уже ранние джучиды привлекали выходцев из Анатолии, связанных с сельджукской элитой, к административной работе, а в период ханов Узбека и Джанибека они стали опорой власти. Безусловно, такое явление было связно с установившимися родственными связями между джучидами и сельджуками, а также с политикой укрепления центральной власти в Золотой Орде, с распространением ислама. Данные «Каландар-наме» отчетливо показывают, что среди активных распространителей ислама в Золотой Орде были выходцы и из Анатолии.

Представители анатолийского тариката каландаров были рядом с ханом Узбеком и Джанибеком. Возможно, их предшественники были уже среди хана Берке. Анатолийские шейхи и беи находились среди последних сельджукских принцев, которые были спасены из византийского плена Берке-ханом. В Золотую Орду из Анатолии переселились ученые и религиозные деятели. Также часть жителей новых построенных золотоордынских городов были выходцами из Анатолии. Известно, что Берке-хан отдал мусульманским миссионерам из Анатолии Крым и Причерноморье, включая Добруджу, современную территорию Молдовы и Румынии.

Эти связи не прекращались и после того, как Хулагу создал новое государство, в состав которого, несмотря на противостояние джучидов, вошла и Анатолия. Илл. wikipedia.org



«Татарские ханы к османам относились уважительно и состояли с ними в хороших отношениях»



Введение в научный оборот обширного богословского сочинения «Каландар-наме» Абу Бакра Каландара Руми Аксарайи позволило по-новому взглянуть на многие аспекты религиозной жизни в Золотой Орде и неожиданно раскрыло перед исследователями насколько тесными были связи с Анатолией.

С сельджукскими бейликами, в том числе с постепенно начавшим набирать силу бейликом осман, правящий род которых в османских исторических сочинениях считался татарским, Золотая Орда установила тесные связи. Эти связи не прекращались и после того, как Хулагу создал новое государство, в состав которого несмотря на противостояние джучидов, вошла и Анатолия. Как известно, с хулагуидами Золотая Орда очень часто воевала. Поэтому тесные контакты происходили в непростых военно-политических обстоятельствах.

Но связи, которые были заложены во времена Бату и Берке, безусловно продолжились и в последующем, но с образованием отдельного улуса Хулагу из политических они перешли в культурно-религиозные.

Анатолийский след в Золотой Орде прослеживается достаточно четко в архитектуре, где влияние ахлатской школы мы можем увидеть среди сохранившихся памятников золотоордынского периода не только в Крыму, но и в Среднем Поволжье, в золотоордынском Болгаре. Судя по сохранившимся памятникам золотоордынские города, особенно западной части правого крыла, были построены под сильным влиянием сельджукского стиля. Без мастеров из Анатолии он не мог распространяться так далеко на север. И это было характерно именно в период Золотой Орды. Кроме архитектуры и в торевтике, и в искусстве достаточно сильно чувствуется анатолийское влияние, по этому направлению можно назвать десятки работ известного археолога из Государственного Эрмитажа Марка Крамаровского, в которых рассматриваются эти влияния на конкретных примерах достаточно подробно.

В конце XIV века, когда османы превратились в ведущую силу в Анатолии, у этих государств появился общий враг в лице эмира Тимура. Илл. wikipedia.org



В XIII веке джучиды установили тесные контакты с поздними сельджуками на высоком политическом уровне, что давало возможность привлечь возможности Анатолии, богатой традициями в архитектуре, управлении и искусстве для устройства новых золотоордынских городов. В дальнейшем же, в XIV веке, особенно во времена исламизации Золотой Орды, потребовавшей в большом количестве ученых, проповедников и богословов, на первый план вышли контакты по религиозной линии. Исламизация также должна была усилить влияние Анатолии в архитектуре культовых сооружений, организации научной жизни, упорядочении исламских тарикатов и их взаимосвязей с правящей элитой в Золотой Орде.

Начиная с середины XIV века, события в Золотой Орде начали развиваться быстрыми темпами, происходили политические смуты, потери сфер влияния. Золотая Орда постепенно начала ослабевать. В то же время один из бейликов в западной Анатолии — османы — в это время расширял свою территорию в Анатолии и на Балканах и добился создания мощного государства, которое очень быстро оказало военное сопротивление власти ильханов и вышло из ее подчинения. У османов была своя идеология, которая заключалась в газавате — священной войне против европейских государств, у которых в свою очередь была идеология «освобождения» ближневосточных земель от мусульман.

По письмам золотоордынских ханов султанам Османской империи мы видим, что татарские ханы к османам относились уважительно и состояли с ними в хороших отношениях. Причина всего этого безусловно кроется именно в идеологии газавата, которую формировали суфийские круги, которые были тесно связаны между собой. Например, дети приближенных хана уходили в ученики к анатолийским шейхам, шейх каландаров Абу Бакр из Анатолии преподавал в Крыму. Поэтому идеологически уважение к газавату османов в Золотой Орде вполне объяснимо. Начиная с хана Джанибека, ханские отпрыски были воспитаны аталыками-пирами, имеющими отношение к суфиям.

Несомненно, мусульманская элита обоих регионов была связана между собой, среди османских газиев было много выходцев из Дешти-Кыпчака. В конце XIV века, когда уже османы превратились в ведущую силу в Анатолии, у этих государств появился общий враг в лице эмира Тимура. Золотая Орда и османы решили противостоять вместе против общей угрозы. Была создана антитимуровская коалиция, куда вошли татарский хан Токтамыш, правитель османов Баязид, мамлюкский султан Баркук, эмир Сиваса Ахмед Бурханеддин, правитель Каракоюнлу Кара Юсуф, Джелаириды, правитель Мардина и Туркменский эмират. Переговоры о союзе начались в 1394 году. Тимур, чтобы не допустить образования этого союза, напал на Золотую Орду и разбил татарскую армию, так как инициатором противостояния с Тимуром был Токтамыш-хан. Как известно, благодаря этому разрушительному походу 1395—1396 годов, татары были вытеснены из активной международной политики.

Поражение от Тимура Токтамыша в 1395 году и Баязита в 1402 году стало судьбоносным для обоих государств. Илл. wikipedia.org (Станислав Хлебовский, «Пленение Баязида Тимуром», 1878 год)



«Золотая Орда» хотела продолжить с Османской империей дипломатические и торговые отношения»



Поражение от Тимура Токтамыша в 1395 году и Баязита в 1402 году стало судьбоносным для обоих государств. Поэтому в этот период, когда после поражения оба государства столкнулись с внутренними проблемами, говорить о каких-то взаимоотношениях Золотой Орды с Анатолией невозможно. Вместе с тем, как сообщает придворный историк Тимура Низам ад-дин Шами, разбитая Тимуром золотоордынская группировка войск под управлением эмира Актауа, отступила в низовья Днепра, а затем переселилась на территорию Османской империи, в низовья Дуная. В итоге переселившиеся люди Актауа были расквартированы на юге Дуная и на Балканах. Однако спустя некоторое время Баязит изменил свое мнение и расправился с татарскими эмирами, а народ расселил вокруг Эдирны. Также арабские авторы сообщали, что в конце XIV века на территорию Анатолии «к румийцам» татары переселились в огромном количестве, «которое не поддается ни счету ни исчислению». Безусловно, среди покинувших неспокойную страну были большей частью жители городов.

Последний хан единой Золотой Орды Улуг Мухаммад в 1428 году отправил посольство к султану Мураду II с посланием. В этом письме Улуг Мухаммад остановился и на прежних взаимоотношениях Золотой Орды с Османской империей: «Наши прежние братья-ханы и ваши отцы, султаны вилайета Рум, и старшие братья неоднократно посылали друг другу послов, обменивались подарками и приветствиями, вели торг через купцов-уртаков и находились в хороших отношениях. Затем наш брат-хан Токтамыш-хан и ваш дед гази Баязид-бек в соответствии с добрым старым обычаем обменивались послами, подарками, приветствиями и, пребывая в дружбе и согласии, удостоились милости господней».

Золотая Орда имела торговые отношения с Ближним Востоком, Египтом и средиземноморскими странами, посредниками выступали генуэзцы и венецианцы. Все это происходило через проливы, которые в XV веке перешли в руки османов, и путь итальянцам был закрыт. Этот вопрос ханы пытались решить, но политическая нестабильность мешала выработать стратегию по решению этой проблемы, а османы все шли дальше и захватывали Балканы, окончательно разрушив торговые связи Золотой Орды с итальянцами, тем самым усугубляя ее экономическое положение. Если бы в Золотой Орде смута была прекращена, то несомненно татарские ханы имели бы более четкую позицию в восточноевропейской политике, и, безусловно, все изменения происходили бы с учетом их интересов.

Известно, что и после Улуг Мухаммада золотоордынские ханы переписывались с османскими султанами. Нам известны два письма татарских ханов знаменитому Фатих султан Мехмеду, это отправленные в 1466 году письмо Махмуд-хана и в 1477 году письмо Ахмад-хана.

Последний хан единой Золотой Орды Улуг Мухаммад в 1428 году отправил посольство к султану Мураду II с посланием. Илл. wikipedia.org

Из содержания письма Махмуд-хана мы узнаем о том, что Золотая Орда хотела продолжить с Османской империей дипломатические и торговые отношения: «послы-посланники наших давних ханов, предков наших, и послы-посланники из лучших прежних людей Ваших друг к другу приходили, купеческие караваны друг к другу ходили, подарками, приветами обменивались, взаимно справлялись о благополучии и здравии; дружбою, братскими отношениями достигли милости всевышнего бога. Благодарение милости Аллаха, когда великое место прежних ханов, предков наших, было милостиво даровано нам и в то время, когда мы, по обычаю наших прежних лучших людей, полагали обмениваться послами-посланниками, купеческими караванами, взаимно справляться о благополучии и здравии, случилось много важных дел; так что наши люди не могли прибыть [к Вам] по той причине. Теперь милостью единого и сущего всевышнего бога, если с этого дня, увеличивая дружбу наших давних добрых людей, умножатся добрые между нами отношения, укрепляя еще более в будущем дружбу между нами, наши добрые люди станут ходить друг к другу, дальний [государь] услышит [об этом], ближний увидит [это]».

В письме Ахмад-хана прослеживается то, что Золотая Орда является безоговорочным союзником Османской империи: «Отправленный посол Карадж Бахатур прибыл; он сообщил нам, что Вы здоровы и благополучны; он привез нам также сведения о завоеванных [Вами] городах. Мы же, услышав эти речи, чрезвычайно и бесконечно обрадовались. Хвала богу всевышнему за благополучное окончание дел. Братские отношения между Вами и нами обнаружились на пути любви. От сих дней и во веки веков пусть не будет недостатка [в дружбе и любви], и послы-посланники наши с дорогими приветами и дешевыми подарками пусть друг к другу ходят. Для того чтобы дружба-братство наше развивалась изо дня в день, к Вам послом я отправил сына брата моего по имени Азиз Ходжа. Одним сыном (потомком) Чингисхана являюсь я, другим его сыном (потомком) является Азиз Ходжа. Впредь милостью бога между Вами и нами [установившаяся] дружба этим путем пусть умножится, так что, если угодно будет богу всевышнему, в последующие времена среди друзей [и] врагов имя этой [дружбы] пусть останется. Далее, в какую сторону Вы направитесь и походом пойдете, мы также с этой стороны готовы усилить Вас».

Ситуация более прояснится, если мы будем учитывать время написания этого письма, так как именно в этот период Золотая Орда переживала последние дни своего существования, а османы завладели Крымским полуостровом и землями вокруг Азовского моря, расширив тем самым свою территорию. Летом 1454 года флот османов под командованием Демир-Кяхьи совершил рейд вдоль берегов Черного моря и встретился с Хаджи Гиреем, который поддержал османов. Он заключил с османами договор, по которому султан получал помощь татар при покорении Каффы и других генуэзских крепостей, а татары — Каффу и все побережье Тавриды.

Летом 1454 года флот османов под командованием Демир-Кяхьи совершил рейд вдоль берегов Черного моря и встретился с Хаджи Гиреем, который поддержал османов. Илл. wikipedia.org

«Население поздней Золотой Орды оказалось под сильным влиянием османской идеологии газавата»



Активность татарско-османских посольств во второй половине 70-х годов XV века показывает, что отношения на культурном уровне между Анатолией и Дешти-Кыпчаком были на высоком уровне. Теперь же, когда происходили большие политические перемены, золотоордынские ханы, все еще достаточно влиятельные в Восточной Европе, пытались выработать стратегию в своих взаимоотношениях с османами. И нельзя не заметить, что отношение было более чем положительно. Но нужно было соблюсти интересы и Золотой Орды, особенно это касалось новых реалий на Балканах, где район Добруджи, населенный татарами, в будущем всегда будет в центре внимания Османской империи. А также стабилизации торговли на Черном море.

Однако в поздней Золотой Орде политическая нестабильность не заканчивалась, хан Ахмад был убит. При поддержке литовских князей и Польши Крым превращался в независимый татарский юрт с притязаниями на «Тахт эли», но при этом очень скоро попавший под сильное политическое влияние Османской империи. Это также показывает, что население поздней Золотой Орды оказалось под сильным влиянием османской идеологии газавата, что вполне могло бы привести к тесному союзу этих держав.

Золотая Орда распалась на несколько татарских ханств, с которыми у осман уже были в основном периодические связи. Крымское ханство признало вассалитет Османской империи и в дальнейшем уже действовало в фарватере османской политики. Татарские ханства практически непосредственно имели отношения с османами теперь уже только через правителей Крыма Гиреидов.