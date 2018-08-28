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Казанский вертолетный завод в сентябре перейдет на полную рабочую неделю

09:01, 28.08.2018
Казанский вертолетный завод в сентябре перейдет на полную рабочую неделю
Фото: tatarstan.ru

Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») в сентябре перейдет на полную рабочую неделю. Об этом рассказал управляющий директор предприятия Юрий Пустовгаров.

«Согласно подписанному мной приказу, в сентябре мы перейдем на полную рабочую неделю. Приезжайте на завод в пятницу — вы увидите, что наша стоянка забита машинами: режим неполной рабочей недели коснулся далеко не всех сотрудников. А в конце года придется и по 7 дней в неделю работать», — отметил он.

Пустовгаров также рассказал о новинках, которые КВЗ представлял на Международном форуме «Армия-2018». Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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