Виктор Золотов — Навальному: «Вы оппозиционный моська, который возомнил себя слоном»

Руководитель Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов заявил, что Алексей Навальный допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать». Потому он вызвал Навального на поединок.

Глава Росгвардии таким способом отреагировал на расследование возглавляемого оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией. В нем говорилось, что продукты для росгвардейцев закупаются втридорога у единственного поставщика, который может быть связан с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Видеообращение Золотова к Навальному уже разлетелось на цитаты, в топе — «Вы изделие из американской пробирки», «вы все гнилые, ржавые и трухлявые», «вы оппозиционный моська, который возомнил себя слоном», «все потому, что Вам никто и никогда не давал как следует по заднице, да так, чтобы вы печенкой это почувствовали». Пожелав Навальному не затягивать с сатисфакцией, Золотов завершил обращение словами «до встречи!».