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Виктор Золотов — Навальному: «Вы оппозиционный моська, который возомнил себя слоном»

13:35, 11.09.2018 5
Виктор Золотов — Навальному: «Вы оппозиционный моська, который возомнил себя слоном» Фото: wikipedia.org

Руководитель Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов заявил, что Алексей Навальный допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать». Потому он вызвал Навального на поединок.

Глава Росгвардии таким способом отреагировал на расследование возглавляемого оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией. В нем говорилось, что продукты для росгвардейцев закупаются втридорога у единственного поставщика, который может быть связан с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Видеообращение Золотова к Навальному уже разлетелось на цитаты, в топе — «Вы изделие из американской пробирки», «вы все гнилые, ржавые и трухлявые», «вы оппозиционный моська, который возомнил себя слоном», «все потому, что Вам никто и никогда не давал как следует по заднице, да так, чтобы вы печенкой это почувствовали». Пожелав Навальному не затягивать с сатисфакцией, Золотов завершил обращение словами «до встречи!».


Интернет-газета «Реальное время»
ПроисшествияВластьОбщество
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14:21
    ФАС ему что ли сказали?
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  • Анонимно 14:22
    ну или "ату !"
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  • Анонимно 15:32
    Если оскорбил и/или оклеветал, то подай в суд. Если решение суда будет в пользу истца, то виновник понесет наказание, принесет извинения как минимум. Ну побьет главный гвардеец страны борца с коррупцией и что, факты приведенные Навальным будут опровергнуты? Нет! Каков поп таков и приход.
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  • Анонимно 15:35
    Похоже, персона из 17-го века.
    Может быть, генерал хочет пригласить Навального на теледебаты на 1-м канале ? Это и есть дуэль в 21-м веке
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  • Анонимно 16:43
    Блин, неприятно. Мужчины так ведут себя, неподавающе
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