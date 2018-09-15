«Пикник» на обочине: в Казани рядом с домами на Аделя Кутуя устроили «скотомогильник»

Местные жители обнаружили за жилым комплексом «Журавли» более десятка коровьих голов

Фото: Юлия Косолапкина

Кучу коровьих голов, сваленных за домами на обочине дороги по ул. Аделя Кутуя, обнаружил один из местных жителей. О неприятной находке с резким запахом мужчина сообщил к нам в редакцию. По нашей наводке на место выехали ветеринары, свалку устранили, а место продезинфицировали. Сейчас специалисты разбираются, откуда взялись биоотходы. Подробности — в материале «Реального времени».

«Надо додуматься и иметь такое хамство»

Михаилу Шутову часто приходится проезжать по улице Аделя Кутуя за жилым комплексом «Журавли». Местную дорогу назвать таковой можно с большой натяжкой, по обеим сторонам почти всегда кучи мусора в кустах. Однако последняя находка превзошла все ожидания — на обочине валялось не меньше десятка коровьих голов, от которых шел резкий запах.

— Часто езжу по этой дороге, которая должна быть, но ее нет. Здесь сваливали строительный мусор, но когда пошли уже животные отходы — это же опасно. Для меня это был шок, до какой степени нужно быть наглым. Надо додуматься и иметь такое хамство. Запах стоял очень сильный и резкий! И собаки около них крутятся, — с возмущением рассказал Михаил Шутов на следующий день после ночной находки.

Участок на Аделя Кутуя в частично сохранившейся промышленной зоне за ЖК «Журавли» больше похож на заброшенную проселочную дорогу: нет и намека на асфальт, с одной стороны — промышленное строение, с другой — кустарник и железная дорога. Именно здесь в пыли и на солнце и сбросили биоотходы. Кто-то предположил, что это продукция из Агропарка, но на момент подготовки материала официальный комментарий от организации так и не поступил.

Последняя находка превзошла все ожидания — на обочине валялось не меньше десятка коровьих голов, от которых шел резкий запах. Фото Юлии Косолапкиной



Неизвестное происхождение

На месте уже был главный ветеринарный врач Советского района Георгий Юркин и сотрудник Казанского территориального отдела государственной ветеринарной инспекции. Большой вопрос, откуда и как сюда попали эти отходы, но обнадеживать, что поиск будет легким, никто не стал.

— Наказать нарушителей почти невозможно, кто-то может сказать, что да, это наше, но мы ничего не выкидывали, отдали на переработку, а это они выкинули, будут перекладывать друг на друга. Трудно сказать, чье это. Лабораторные исследования, скорее всего, делать не будем — не осталось ни мышечных тканей, ни кожного покрова, только голые кости. Опасность могут представлять. Они же неизвестного происхождения, откуда животные, где забивались, в каких условиях, как обваливались — никто не знает. Поиск нарушителя может быть бесконечно долгим. Если есть чеки, ценники, по ним можем найти. Приехали сюда по вашей заявке, на этом месте никогда ничего подобного не было. Республика в принципе безопасная по инфекционным заболеваниям, так что, думаю, инфекционное взаимодействие не рассматривалось, — вникал в ситуацию на месте начальник Казанского территориального отдела государственной ветеринарной инспекции Адель Валиев.

Наказать нарушителя могут по статье 10.8 пункт 3 кодекса об административных правонарушениях (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). На физических лиц может быть наложен штраф от четырех до пяти тысяч рублей, на должностных — от 20 до 40 тысяч рублей. Больше всего может пострадать юридическое лицо — штраф от 500 до 700 тысяч рублей или приостановление работы до трех месяцев.

Большой вопрос, откуда и как сюда попали эти отходы, но обнадеживать, что поиск будет легким, никто не стал. Фото Михаила Шутова

Провели дезинфекцию

— Все нормально, все уже вывезли в термическую яму, сделали дезинфекцию площадки. Кто выбросил — этим уже должны заниматься правоохранительные органы. Мы везде проверяли, госветнадзор изучил все объекты, но нигде такой продукции не было, она нигде не поступала. Анализы не брали, потому что это было невозможно из-за отсутствия материала, — ответил заместитель начальника Государственного ветеринарного объединения Казани Владимир Юркин.



Он заметил, что головы иногда везут на продажи. «Из головы можно получить дополнительный заработок, при обвалке мяса можно получить от полутора до трех кг мяса, опять-таки язык — 500 рублей за кг», — объяснил Юркин.

Председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров удивляется случившемуся.

— Фермеры никогда так не поступают, ведь это кто-то выкинул деньги. Скорее всего, это какие-то пришлые посредники, которые привезли продукцию на рынок продать, но им не дали документы. Это был какой-то разовый выезд, но из-за отсутствия документов пришлось избавиться от голов. Сельскохозяйственные производители любых форм собственности никогда так не поступят. О подобном случае приходится слышать только во второй раз. Первый раз — когда как-то выкинули свиную голову на территории мечети, второй раз — вот этот случай. Опасность может быть, если есть инфекционное заболевание, а собаки, кошки, попробовав отходы, могут заразиться, — рассуждает Байтемиров.