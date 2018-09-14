«Переобувание» по-уфимски. Пять причин удачного старта «Салавата Юлаева»

Уже сегодня — «зеленое дерби»

В день первого в сезоне «зеленого дерби» самое время разобраться, за счет чего уфимскому клубу удалось стартовать в нынешней «регулярке» так здорово. Неожиданный Цулыгин, неудержимый Бурдасов, отсутствие балласта, правильная тактика и продолжение традиций — в материале «Реального времени».

Цулыгин как Черчесов

То, что пока происходит с Николаем Цулыгиным, очень напоминает уже ставшую канонической историю с главным тренером сборной России по футболу. Еще весной как болельщики, так и практически все СМИ не боялись выписывать в адрес Станислава Черчесова самые нелестные эпитеты и заранее смешивать его с грязью. Безусловно, поводы для этого давала в первую очередь игра сборной в товарищеских матчах. Но главный тренер был спокоен и уверял, что на чемпионате мира все будет по-другому. Так в итоге и произошло. Все критики мгновенно «переобулись», отрастили «усы надежды» и до последнего верили в сборную на ЧМ.

Сразу после объявления о назначении Цулыгина главным тренером «Салавата Юлаева» той же весной на него тоже вылилась тонна скептицизма со всех сторон. «Назначили главным переводчика», «неопытный тренер», «уволят после первого же выезда, там соперники серьезные», — что только мы не услышали о 43-летнем специалисте. Довольно веселую историю о недоверии к нему окружающих рассказал на днях бывший генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд.

В итоге Цулыгин достойно выдержал всю критику, добротно провел предсезонку и очень прилично стартовал в регулярном сезоне. С выезда «Динамо» (Москва) — «Северсталь» — «Локомотив» — СКА его команда привезла три победы, а в первом домашнем матче сезона обыграла крепкое «Торпедо». Да, все без исключения матчи прошли «весело», не без игровых проблем, но сразу стало понятно, что Цулыгин держит руку на пульсе.

Цулыгин достойно выдержал всю критику, добротно провел предсезонку и очень прилично стартовал в регулярном сезоне



Так, в первой игре сезона против «Динамо» «Салават» отыгрался с 0:2, забив в самой концовке, и победил в овертайме. Примерно то же произошло и в Череповце. В обоих случаях Цулыгин не паниковал, не тасовал звенья, ничего не выдумывал с большинством, а спокойно выпускал те сочетания, которые проявили себя в межсезонье. Конечно, прямо сейчас большего в Уфе ждут от легионеров, но пока что нет ощущения, что Николай Леонидович не достучится до них по ходу сезона. Петь тренеру дифирамбы, естественно, еще рано, но стартовый отрезок он провел убедительно.

Бурдасов в огне

Если ситуацию с уверенным стартом Цулыгина спрогнозировать было объективно трудно, то вот то, что кто-то из игроков возьмет на себя лямку лидерства и раскроется в новом свете, было ожидаемо. «Выстрелил» Антон Бурдасов, который из добротного игрока постепенно становится настоящей звездой лиги и незаменимым хоккеистом для уфимской команды. На его счету 7 очков (5+2) в пяти матчах, и это позволяет ему быть прямо сейчас одновременно и лучшим бомбардиром, и лучшим снайпером 11-го сезона КХЛ.

Важно, что практически все голы Бурдасова были исключительно важными: в ворота СКА он сделал дубль, а в играх с «Динамо» и «Северсталью» Антон забивал в концовках, оставляя свою команду на плаву и переводя матчи в овертаймы (оба раза «Салават Юлаев» в итоге побеждал). Этот игрок давно известен своим отменным кистевым броском, но именно в Уфе он довел его почти до совершенства. Еще в концовке прошлого сезона Бурдасов забивал похожие голы, но в этом сезоне он словно шагнул на новую ступень и готов наколотить в регулярке не меньше Сергея Мозякина.

Любопытно, что бомбардирские подвиги 71-й номер «юлаевцев» вытворяет, играя в третьем звене и проводя на льду в последних матчах в среднем чуть больше 10 минут. Но он много выходит в большинстве, поэтому вряд ли его результативность в ближайших играх пойдет на спад. Ну а что касается лидерских качеств Бурдасова, то показательно, что после травмы Григория Панина, выбывшего на несколько недель, капитанская нашивка перешла именно к Антону.

Бомбардирские подвиги 71-й номер «юлаевцев» вытворяет, играя в третьем звене и проводя на льду в последних матчах в среднем чуть больше десяти минут



Ротация и мотивация

Удачную игру «Салават Юлаев» демонстрирует еще и вопреки обстоятельствам. За один проигранный матч в Ярославле команда лишилась сразу двух ключевых игроков: вратаря Метсолы и защитника Панина. А перед той игрой стало известно о том, что выбыл как минимум до конца месяца еще один защитник — Арзамасцев. Все эти хоккеисты очень важны для команды, но именно с эпидемией травм стало понятно, что играть в Уфе, «выгрызать лед», доказывать свою значимость есть кому при любом раскладе.

Взять того же Андрея Кареева. Наверняка он получил бы не так много игрового времени при здоровом Метсоле. Финну давали бы место в воротах на старте сезона даже при неудачной игре. Но теперь Цулыгин и сразу два уфимских тренера вратарей получают шанс посмотреть на его дублера в деле. Кареев играет небезупречно, но гораздо важнее, что он получает такую необходимую для второго вратаря практику уже сейчас. Кстати, все идет к тому, что в первом «зеленом дерби» сезона в воротах обеих команд будут не основные голкиперы (у «Ак Барса», как известно, травму получил Гарипов, которого без особого успеха подменяет Шарыченков).

Помимо вынужденной ротации, важным аспектом удачной игры становится и мотивация игроков. Учитывая, что количество клубов в КХЛ с каждым сезоном сокращается, рабочих мест тоже больше не становится. И отправляться в условную «Югру» в ВХЛ из Уфы, разумеется, никто не захочет. Даже молодые игроки, которым подобные командировки могут пойти на пользу. Поэтому каждый хоккеист третьих-четвертых звеньев, который попадает в заявку «Салавата Юлаева», старается не просто хорошо играть, но и, в идеале, «рвать и метать». Достаточно посмотреть, например, на Вячеслава Солодухина, который в матче с «Торпедо» сделал дубль и в целом был лучшим на льду в тот вечер.

Простота в атаке и активная игра без шайбы

Если разбирать непосредственно хоккей, в который сейчас играет «Салават Юлаев», то сразу бросаются в глаза два момента. Во-первых, команда достаточно просто играет в атаке, хотя и комбинации, быструю перепасовку мы тоже видим. В игре против «Динамо» и «Северстали» были моменты, когда легионерское звено уфимцев буквально разрывало пасами чужую зону, соперники еле держались на ногах, успевая лишь поворачивать головы в сторону шайбы. Другое дело, что те атаки голами не заканчивались. И тут в плюс идет уже простота — максимальная эффективность в атаке, бережное отношение к голевым моментам. Команда регулярно не играла так ни при Захаркине, ни при Вестерлунде. Пожалуй, последний раз похожий «Салават» мы видели при Владимире Юрзинове.

Второй момент, который нужно отметить, — это активная игра без шайбы. «Юлаевцы» сейчас третья команда в лиге по заработанным фолам (77 минут штрафа у соперников, впереди только «Локомотив» и, неожиданно, рижское «Динамо»). Игроков нападения практически любого звена, когда они без шайбы, постоянно цепляют или впечатывают в борт, за ними попросту не успевают. Это говорит о хорошей физической готовности и установке играть активно. Но хватит ли уфимцев на весь сезон?

На команду всегда хорошо ходят, такой хоккей нравится зрителям во всех городах, а игроки и тренеры постоянно находятся в тонусе



Приверженность стилю

Еще во времена второго чемпионства «Салавата Юлаева», когда команду возглавляли Быков и Захаркин, а в атаке блистал Александр Радулов, по отношению к игре уфимцев появился термин «бразильский хоккей». Многие матчи действительно тогда проходили под лозунгом «вы забьете нам сколько сможете, а мы вам — сколько захотим». На трибунах болельщики вывешивали бразильские флаги, а матчи с участием «юлаевцев» нередко заканчивались с крупным счетом.

В последующие годы команда от такого хоккея постепенно уходила, но узнаваемый стиль уфимского клуба все равно остался. При любом тренере «Салават» продолжал играть результативные и крайне веселые матчи. Было опасение, что при Цулыгине, бывшем игроке обороны, хоккей изменится, станет более закрытым и рациональным. Но не тут-то было. Все пять сыгранных матчей проходили так же весело и показали, что команда не может пока что уверенно вести в счете и спокойно удерживать преимущество (исключением стала только встреча в Питере против СКА). Но именно этот игровой драйв от матча к матчу и помогает клубу находиться в лидерах Востока. Плюс на команду всегда хорошо ходят, такой хоккей нравится зрителям во всех городах, а игроки и тренеры постоянно находятся в тонусе, даже ведя в счете две-три шайбы. Все эти приключения в регулярном чемпионате при правильном подходе и анализе здорово могут помочь в плей-офф.