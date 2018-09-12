Дамир Фаттахов: «То, что фамилию Навальный не принято произносить, тоже привлекает молодежь»

Онлайн-конференция с министром по делам молодежи Татарстана. Часть 1-я

Фото: Олег Тихонов

«Навальнята», или в чем причина протестных настроений молодежи, когда фамилию лучше называть и почему министр по делам молодежи порадовался активности молодых, но озаботился форматом этой самой активности. Детали онлайн-конференции «Реального времени» с Дамиром Фаттаховым.

Не предмет этого митинга интересовал молодежь, им интересен некий конкретный персонаж

Из более чем часового прямого эфира почти 15 минут министр отвечал на вопрос о так называемых «навальнятах». Напомним, что митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального в Казани прошел в парке Тинчурина 9 сентября. В результате были осуждены более 20 активистов. Шесть из них получили штрафы, остальные подверглись административному аресту от 4 до 8 суток. В числе участников митинга было много молодежи, в том числе школьники. Ряд телеграм-каналов на следующее утро задались вопросами: неужели Дамир Фаттахов не отреагирует на произошедшее в Казани? Какова позиция Минмолодежи Татарстана на протестный митинг молодежи? Также прозвучала мысль, что главный по молодежи должен был быть вместе с этими детьми на акции протеста.

— Позиция Минмолодежи есть, моя личная позиция есть. То, что я там не был, я считаю, что я там и не должен был быть. Это незаконный, несанкционированный митинг, и почему я там должен был быть? Другой вопрос, не говоря о конкретном митинге, безусловно, это очень важно, когда молодой человек имеет свою позицию, когда он хочет и может в том числе публично высказать ее. Это на самом деле приветствуется. Это здорово, когда у молодого человека есть такое отношение к общественной жизни или небезразличное отношение к тому, что происходит в его стране, в его жизни.

Вопросов у министра больше к формату митинга, а не к его содержанию. Почему молодые люди, чтобы высказать свою точку зрения, выбирают незаконный формат — несанкционированный митинг?

— Как бы мы ни говорили — молодые ребята, подростки, подавляющее большинство из них — совершеннолетние ребята, и если они выбрали такой незаконный формат, незаконный поступок, они, как мне кажется, должны понимать всю полноту ответственности и должны быть готовы нести ответственность за такие поступки.

Это очень важно, когда молодой человек имеет свою позицию, когда он хочет и может в том числе публично высказать ее. Это на самом деле приветствуется. Это здорово, когда у молодого человека есть такое отношение к общественной жизни или небезразличное отношение к тому, что происходит в его стране, в его жизни



Дамир Фаттахов согласился с мнением экспертов «Реального времени» в том, что молодые люди пришли на митинги далеко не обеспокоенные пенсионной реформой.

— Я больше чем уверен, что они и нюансов этой реформы не знают. Подтверждение этому есть абсолютно точно. Это не первый митинг или мероприятие, организованное той или иной политической партией в формате протеста против пенсионной реформы. И на предыдущих никого из молодых людей в таком массовом порядке не было. Это в очередной раз подтверждает, что не предмет этого митинга интересовал ребят. Молодежь пришла, потому что им интересен некий конкретный персонаж. Это, я позволю себе сказать, в большей степени про маркетинг, про умелое продюсирование процессов, нежели про содержание и суть митинга, под который все заявлялось. Нам как с позиции министерства, моей личной этот момент в большей степени интересен. То, почему молодежь приходит в таком формате и просто за конкретным персонажем. Даже если это не протест против пенсионной реформы, но абсолютно точно это протест. И вот это нас должно беспокоить и беспокоит.

Работа ведомства будет пересмотрена, подчеркнул Дамир Фаттахов.

— Меня беспокоит, что молодые люди выбирают этот формат высказывания своей позиции, и это точно предмет нашей работы. Для того чтобы создать условия, дать возможности в различных других форматах выйти на диалог, в том числе с властью. Конструктивный диалог, где мы должны быть субъектами этого процесса. У меня была одна из встреч после предыдущих митингов с подростками, молодежью, которые тоже участвовали в этих митингах. На мой простой вопрос по сути, по тому предмету, о котором поговорить их пригласили, они вообще про него не говорили. Риторика была примерно в ключе: «прикольно», «клевая тусовка», «нам интересно».

Министр по делам молодежи во время онлайн-конференции подчеркнул, что молодые люди черпают информацию и коммуницируют через интернет-ресурсы, это данность. Но вопрос в том, насколько в этих ресурсах представлены различные точки зрения и насколько молодой человек может критически воспринимать полученную информацию.

— Как мне кажется, это один из важнейших навыков, который нужно воспитывать у представителей молодого поколения. Воспринимая информацию, не принимать ее как истину в последней инстанции. А получить возможность уточнить, поинтересоваться, получить другую точку зрения и сформулировать именно свою, непосредственно личную точку зрения. И достойно, обоснованно говорить об этом. Нам очень важно, чтобы такие инструменты появлялись. Чтобы другая, альтернативная точка зрения была в удобном для них формате, в «клевом», востребованном, актуальном.

Эта история, когда «Навальный» говорить не принято, молодежь тоже привлекает...

Причины протестных настроений министр по делам молодежи видит и в фамилии Навальный, и в возрасте участников.

— Эта история, когда фамилию Навальный не принято произносить, молодежь тоже привлекает… Психологи лучше меня объяснят, я, как родитель, и многие родители меня поймут, считаю, есть период подросткового возраста, когда у них в принципе протестные настроения, и ничего в этом страшного нет. Другой вопрос — создать актуальные для них форматы, интересные для них способы получения информации, это наша работа, задача. Не сколько напрямую ее формулировать, сколько создавать условия для того, чтобы в Сети появлялись (и создавались самой молодежью) интересные форматы, где присутствуют разные точки зрения. Где они имеют возможность критически воспринимать, рассуждать на эту тему и сформулировать свою точку зрения.

Это один из важнейших навыков, который нужно воспитывать у представителей молодого поколения. Воспринимая информацию, не принимать ее как истину в последней инстанции. А получить возможность уточнить, поинтересоваться, получить другую точку зрения и сформулировать именно свою, непосредственно личную точку зрения



Для #молодого министерства сейчас важно выстроить удобные коммуникации с молодежью…

— Вообще, это все про коммуникации с молодежью. Найти форматы площадок, где молодому человеку будет удобно, актуально, комфортно с нами коммуницировать. Мы будем с ним на одной волне. Он будет понимать, что говорим мы, мы будем понимать, о чем говорит он. Это одна из основных задач министерства — стать этой коммуникационной площадкой для диалога с молодым поколением, для того чтобы понимать, что их на самом деле беспокоит, когда они выходят в том числе с протестами.

Дамира Фаттахова мы спросили, не пришла ли пора с увеличением пенсионного возраста увеличить и молодежный, тем более что в этой ситуации скорее будут не протесты, а поддержка, министр ответил так:.

— Молодежный возраст определен от 14 до 30 лет. Но мы не должны себя ограничивать возрастом нашей целевой аудитории. Сложно представить и невозможно представить, почему мы не должны работать с молодым человеком, когда ему 32—33 года и он является молодым специалистом, молодым ученым, молодым папой. То же самое и в отношении 14-летних подростков. Начинать с ними работать мы должны намного раньше.

Когда в Казани появится Дворец молодежи и почему Дворцы молодежи не нужны, как оценить KPI нового министерства, почему раньше с молодежной темой справлялись девять человек, а сейчас необходим 31 и как национальное сделать актуальным?

Продолжение следует