28 авг. 2018

Online-конференция с Дамиром Фаттаховым, министром по делам молодежи РТ

Online-конференция с Дамиром Фаттаховым, министром по делам молодежи РТ

28 августа в 16.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи Республики Татарстан.

Тезисы встречи:

  • Министерство по делам молодежи: каким должен быть KPI?
  • Фестивали, слеты, праздники или что такое молодежная политика?
  • Заместители министра молодежи РТ: «заигрывание» с молодежью или успешная команда?
  • Отток молодых кадров: есть ли механизмы ее решения?
  • Популяризация татарского языка: дело молодых?



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