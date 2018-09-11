Суд в Казани наказал около 20 активистов и координатора штаба Навального за митинг 9 сентября

Вахитовский районный суд Казани вынес решения по участникам воскресного митинга против пенсионной реформы, который провели сторонники Алексея Навального.

По данным правозащитников, вчера были осуждены более 20 активистов. Шесть из них получили штрафы, остальные подверглись административному аресту от 4 до 8 суток, передает «Коммерсантъ-Казань»



Под арестом оказалась и координатор штаба Навального Эльвира Дмитриева. Ее сначала оштрафовали на 10 тыс. рублей из-за нарушения правил организации мероприятия, после чего ей назначили 7 суток ареста, обвинив в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления.

Напомним, митинг прошел в парке Тинчурина 9 сентября. Акция была несанкционированной, тем не менее собрала порядка 150 человек, в основном подростков и молодых людей из числа активистов «прогулки оппозиции». Посмотреть, как это было, можно в фоторепортаже «Реального времени».