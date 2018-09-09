#ПоделисьУдмуртией своей: закончился конкурс, призванный решить кадровую проблему Бречалова

И. о. министра и замминистра в число победителей не вошли

В Ижевске объявили победителей управленческого конкурса «Команда Удмуртии». Пятеро его участников получили своего рода гран-при, а именно предложения о трудоустройстве от главы республики — конкурс был призван поспособствовать решению проблемы кадрового голода в органах власти. Что получилось на выходе — в материале «Реального времени».

«Даже если половина из проектов реализуется, буду считать, что конкурс удался»

Конкурс «Команда Удмуртии» стартовал в мае и проходил в несколько этапов. Подробно о нем в интервью «Реальному времени» рассказала член экспертного совета Ирина Макарычева. Всего заявки на участие подали 562 человека, из них была отобрана сотня кандидатов для очного полуфинала, в рамках которого они прошли обучающие и оценочные сессии — командно решали нестандартные задачи. В финал вышли 52 человека, один из них от дальнейшего участия отказался. Среди них оказались и. о. министра промышленности и торговли Виктор Лашкарев, замминистра связи Михаил Фоминов и сотрудница администрации главы и правительства УР Татьяна Шумихина.

Финалисты разделились на 10 команд и в течение нескольких недель занимались разработкой проектов на конкретных предприятиях и в госучреждениях. Их они представили 6 сентября. В числе проектов: «Создание модели Единой информационной системы «Моя карьера!»; программа по привлечению болельщиков и увеличению среднего количества проданных билетов на матчах ХК «Ижсталь»; разработка нового товарного направления; проект #ПоделисьУдмуртией; «Проектный офис Удмуртии», «Ярмарка социальных франшиз» и другие.

Имена 30 победителей объявили в зале для торжественных церемоний в резиденции главы республики 7 сентября. Ни Лашкарева, ни Фоминова среди них не оказалось, но первый на днях спустя почти полтора года наконец избавился от приставки «и. о.» (он носил ее дольше всех министров). Фоминов пока остается замминистра.

— Это действительно крутые проекты не по форме, а по содержанию. Даже если половина из предложенных проектов реализуется, я буду считать, что конкурс удался, — сказал на церемонии глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Даже если половина из предложенных проектов реализуется, я буду считать, что конкурс удался», — сказал на церемонии награждения Александр Бречалов. Фото udmurt.ru



Вместе с памятным знаком глава Удмуртии вручил победителям конкурса книги Дж. Коллинза «От хорошего к великому» («культовая работа на тему бизнеса, на протяжении уже более десяти лет остающаяся популярной среди бизнесменов, руководителей и менеджеров», как сказано на одном из «развивающих» сайтов) и сертификаты на обучение по программе «Современные технологии управления».



Первые предложения

Пятерым финалистам конкурса Бречалов тут же предложил работу.

— У нас есть необходимость в усилении команды. Много проектов, которые требуют усиления, нужны руководители на отдельные участки. Поэтому мы с коллегами посоветовались, у нас есть в работе предложения многим из вас, но уже есть сформулированные пятерым участникам, — сообщил он.

Так, Елене Ахмедзяновой предложили включиться в работу Республиканского бизнес-инкубатора, Роману Скобкареву — в проект «Удмуртия — территория спорта», Феликсу Гибадуллину — в торговый дом «Сделано в Удмуртии», Алексею Соболеву — в АО «Корпорация развития УР», Андрея Покоева пригласили на работу в Минспорт Удмуртии. Конкретных должностей глава региона не назвал и добавил, что у названных им людей есть возможность обдумать предложения.

— Прозвучало предложение, от которого, судя по всему, нельзя отказаться — поработать в «Корпорации развития Удмуртии», — сказал «Реальному времени» Алексей Соболев. — Это пока все, что я услышал. Мне сложно представить, в какой роли меня там видят. В финале конкурса я занимался разработкой основной концепции выхода из кризисного состояния хоккейного клуба «Ижсталь», в частности по привлечению болельщиков на трибуны.

Таким образом, в плане кадров пока решили усилить проекты, связанные с привлечением инвестиций. «Удмуртия — территория спорта» занимается организацией крупных спортивных мероприятий, причем с самого начала запуска проекта летом 2017 года ставилась задача финансировать их проведение за счет работы со спонсорами и практически без вложений бюджетных средств. Бречалов отмечал, что на спортивных мероприятиях республика может хорошо зарабатывать.

Пятерым финалистам конкурса Бречалов тут же предложил работу

Торговый дом «Сделано в Удмуртии» и принадлежащее республике АО «Корпорация развития УР» созданы для продвижения товаров из Удмуртии на российском и международном рынках и работы с инвесторами. Был зарегистрирован товарный знак «Сделано в Удмуртии», который теперь размещают на прилавках и продукции, а также на стендах на различных выставках. По работе «Корпорации развития УР» при этом у наблюдателей возникают вопросы в части отсутствия ощутимых результатов.

Прозвучавшие предложения о работе должны дать понять общественности, что конкурс «Команда Удмуртии» проведен не зря, и для успешно проявивших себя участников есть место в органах власти.

— Таким образом региональная власть показывает, что готова привлекать людей, обладающих определенными навыками вне зависимости от их статуса или приближенности к различным государственным структурам, — прокомментировал «Реальному времени» политконсультант Марат Хамидуллин.

В этом плане «Команда Удмуртии» напоминает проведенный в начале года федеральный конкурс «Лидеры России». Его финалисты также в ближайшие недели получали предложения о работе, это активно освещалось государственными СМИ.

Ирина Макарычева отмечает, что познакомиться с перспективными кадрами могли и руководители предприятий Удмуртии, для которых они создавали проекты по выходу из кризиса либо по развитию.

— Руководители предприятий готовы предложить им работу консультантов на своих площадках, ребята получили опыт собирать свои команды, — отметила она.





Познакомиться с перспективными кадрами могли и руководители предприятий Удмуртии, отмечает Ирина Макарычева

«Команда Удмуртии» Бречалова и «Открытое правительство» Соловьева

В то же время Марат Хамидуллин считает, что нынешний конкурс не стоит сравнивать с проектом «Открытое правительство», запущенным предшественником Бречалова Александром Соловьевым в 2014 году. Заявки на участие тогда так же мог подать каждый, при этом он выбирал конкретную должность в правительстве. Обязательным участие было для действующих членов правительства. Затем было запущено интернет-голосование, в котором некоторые кандидаты активно использовали ботов. После был очный этап — собеседование проводила Общественная палата УР. Первые места в рейтинге получали действующие министры либо заместители тех, кто в новый состав правительства входить не хотел.

— Все-таки проекты «Открытое правительство» и «Команда Удмуртии» совершенно разные не только по формату, но и по конечным целям и задачам, — говорит Хамидуллин. — Для Соловьева его проект был предвыборным, он должен был показать населению новый поход к подбору персонала в регионе. Собственно, после выборов он никак не применялся. Для Бречалова же проект «Команда Удмуртии» — это попытка решить одну из главных проблем власти в Удмуртии, которая заключается в острой нехватке профессиональных кадров. По сути проект дал возможность раскрыть себя достаточно широкой категории граждан, начиная от специалистов бюджетных учреждений и заканчивая управляющими банками. Что касается эффекта, то он, безусловно, есть. К примеру, количество участников конкурса было 500 человек, что подтверждает не только интерес к конкурсу, но и интерес к сопричастности к принятию решений, от которых будет зависеть будущее региона.

«Конечную эффективность конкурса сможем понять через некоторое время»

О проблеме с кадрами в Удмуртии говорил еще Александр Соловьев, но заметного обновления правительства при нем не произошло, при этом к работе он привлекал в первую очередь тех, кого давно и хорошо знал. Бречалов Кабмин обновил кардинально, причем членами правительства стали и те, кто никогда в органах власти не работал, и те, кто до этого мало что знал об Удмуртии. Хотя методы и принципы подбора кадров серьезно изменились, нехватка профессионалов все равно ощущается, не раз отмечал сам глава Удмуртии. Конкурс мог бы здесь в какой-то степени посодействовать решению проблемы.

— Тем не менее конечную эффективность конкурса мы сможем понять через некоторое время, когда кадры, проявившие себя на этом этапе, изменят те направления, в которые их привлекут, в лучшую сторону. И это действительно покажет, насколько оправдана такая система отбора кадров, — подчеркнул Хамидуллин.

Конкурс «Команда Удмуртии», призванный создать некий кадровый резерв для правительства региона, проходил на фоне оптимизации численности госслужащих на республиканском уровне. Объявлена она была в апреле. Бречалов намерен сократить расходы на госаппарат на 30%, в частности уменьшить количество заместителей министров. К настоящему моменту почти у каждого министра оставили одного-двух замов, исключение сделали для Минфина.

«Проект дал возможность раскрыть себя достаточно широкой категории граждан, начиная от специалистов бюджетных учреждений и заканчивая управляющими банками», — отмечает эксперт

Однако очевидно, что сокращение будет сопряжено с заменой некоторых чиновников. В четверг это отметил и премьер Ярослав Семенов. По его словам, все будет зависеть от компетенций участников конкурса. Иными словами, набор в «команду Удмуртии», как называет органы власти республики Александр Бречалов, продолжается.

Церемонию награждения победителей конкурса «Команда Удмуртии» закончили элементом, который нередко используется в разного рода тимбилдинговых мероприятиях. Бречалов говорил «Удмуртия», а все финалисты хором — «заряжает!». #УдмуртияЗаряжает — один из самых часто используемых главой региона хештегов. Заряжает ли прошедший конкурс на появление новых профессиональных кадров в составе правительства, скоро узнаем.