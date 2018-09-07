Пожарная тревога в казанской школе: куб жизни, «пожарный альпинизм» и мастер-класс по огнетушителям

Сегодня в казанской школе №89 сегодня прошло занятие по учебной эвакуации школьников и персонала учебного заведения на случай пожара.



По легенде учений, в одном из учебных классов начального обучения произошло возгорание, в результате чего сработала система автоматического оповещения о пожаре. Когда завыл сигнал о пожарной тревоге, педагоги принялись организованно выводить детей на улицу. Эвакуировать практически всех удалось за 2 минуты 39 секунд. На тушение пожара отправилось звено газодымозащитной службы. Из окон третьего этажа в это время попросили о помощи школьники, не успевшие эвакуироваться из-за сильного задымления. Их удалось спасти по автолестнице.