Новости

01:47 МСК Все новости
Новости раздела

Пожарная тревога в казанской школе: куб жизни, «пожарный альпинизм» и мастер-класс по огнетушителям

23:00, 07.09.2018
Пожарная тревога в казанской школе: куб жизни, «пожарный альпинизм» и мастер-класс по огнетушителям Фото: mchs.tatarstan.ru

Сегодня в казанской школе №89 сегодня прошло занятие по учебной эвакуации школьников и персонала учебного заведения на случай пожара.

По легенде учений, в одном из учебных классов начального обучения произошло возгорание, в результате чего сработала система автоматического оповещения о пожаре. Когда завыл сигнал о пожарной тревоге, педагоги принялись организованно выводить детей на улицу. Эвакуировать практически всех удалось за 2 минуты 39 секунд. На тушение пожара отправилось звено газодымозащитной службы. Из окон третьего этажа в это время попросили о помощи школьники, не успевшие эвакуироваться из-за сильного задымления. Их удалось спасти по автолестнице.

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости

01:47 МСК Все новости
Новости раздела