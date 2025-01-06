В Роскомнадзоре назвали причину массового сбоя в работе сервисов

Сбой произошел из-за аварии, ее уже устранили

Фото: Динар Фатыхов

Причиной сбоя в работе ряда сервисов в России является авария на магистральной сети у одного из операторов связи. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

По состоянию на 14.00 по мск аварию устранили.

— Работа сервисов восстанавливается, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По данным сайта Downdetector, перебои в работе наблюдались у операторов связи, поисковиков, соцсетей и приложений банков. Чаще всего пользователи жаловались на плохую работу Google, «Яндекса», «ВКонтакте», Rutube, приложения «Т-Банк» и так далее.