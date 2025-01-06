Пользователи Рунета сообщили о сбое в работе некоторых сервисов
Пользователи Рунета сообщили о сбое в работе некоторых сервисов. Согласно данным сайта Downdetector, перебои наблюдаются у операторов связи, поисковиков, соцсетей и приложений банков.
Чаще всего жалуются на плохую работу Google, «Яндекса», «ВКонтакте», Rutube, приложения «Т-Банк» и так далее.
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