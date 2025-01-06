Президент Азербайджана о крушении самолета AZAL: «Этой трагедии можно было бы избежать»

Он заявил, что «вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау можно было бы избежать.

— Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать, — сказал азербайджанский лидер на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками (цитата по РИА «Новости»).

Он заявил, что «вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации».

— И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения, — заключил Алиев.

Напомним, что 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа: самолет Embraer 190AR, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых россиян, а 29 человек получили травмы и были госпитализированы.

Кроме того, авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) уточнила, что предварительной причиной крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стало «физическое и техническое внешнее воздействие» в небе над Россией.