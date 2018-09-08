«Их нравы»: как любимый народом султан отдал Крым России

Правление Абдул-Хамида I, при котором Османская империя терпела поражение за поражением

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению султана Абдул-Хамида I (1774—1789).

От русско-турецкой до русско-турецкой

Двадцать седьмой падишах Османской империи Абдул-Хамид I пришел к власти после скоропостижной кончины от паралича его старшего брата Мустафы III. Примечательно, что сам Абдул-Хамид I также скончался от паралича, который настиг его на пятнадцатом году правления и также во время очередной русско-турецкой войны. Казалось, что в османской династии назревает новая традиция — оставлять следующему султану незавершенную войну. Напомним, что на момент вступления Абдул-Хамида на престол близилась к завершению шестая по счету русско-турецкая война. Новый султан, отвергнув более или менее приемлемые условия перемирия, которые были предложены его главным визирем, стремился изменить ход войны неожиданным наступлением, однако в результате османские войска потерпели поражение при Козлуджи от русских войск под командованием Суворова, и все завершилось невыгодным для османов Кючук-Кайнарджийским мирным договором.

Стоит отметить, что согласно этому договору была провозглашена независимость Крыма, Османская империя впервые начала выплачивать репарации Российской империи и, вдобавок ко всему, Россия получила право держать флот на Черном море и проходить через проливы (для торговых кораблей). Затем Айналы-Кавакская конвенция закрепила и усилила позиции России по договору, в частности османы признавали в качестве крымского хана Шахин-Гирея, который был ставленником Москвы. Далее события развивались очень стремительно, и совсем скоро Крым стал частью России при молчаливом согласии Османской империи с вытекающими отсюда последствиями.

Сцена подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора



Набожный модернизатор

Однако вернемся к Абдул-Хамиду I. Власть он получил довольно поздно, когда ему было уже около 50 лет. За время его «ожидания» сменилось три султана. В момент свержения его отца Ахмеда III Абдул-Хамиду было всего пять лет. Вскоре отец скончался. Никто толком не занимался надлежащим управленческим образованием будущего султана. Зато он получил блестящее религиозное образование и, по свидетельству турецких источников, был очень набожным человеком.

Абдул-Хамид I продолжил реформы и преобразования, которые начал его старший брат Мустафа III. Он увеличил численность мобильных артиллеристов с 300 до 2000. Впервые ввел пересчет янычар. Выяснилось, что нечистые на руку чиновники зарабатывали деньги на «мертвых душах», что, конечно же, было пресечено, а виновные были наказаны. Абдул-Хамид I заложил несколько судостроительных верфей, памятуя о событиях в Чесме, занимался ремонтом и переустройством береговых укреплений и батарей. В частности, были отремонтированы маяки на Европейской и Анатолийской частях Стамбула. Кроме того, при непосредственном участии французов он обновил и расширил кирасирские и бомбардирские полки. Но все это не помогло ему в будущей войне с Россией и Австрией, и страна вступила в период, состоящий из череды военных потрясений, которые следовали одно за другим.

Османская империя при Абдул-Хамиде I, 1783

Обидел военных

На веку Абдул-Хамида I произошло несколько крупных пожаров, которые уничтожили целые районы Стамбула, такие как Кючукпазар, Джибали, Саматья и Балат. В общей сложности более двадцати тысяч зданий превратилось в пепел. Многие нашли приют в мечетях Лалели, Фатих и Султан Селим. Абдул-Хамид лично участвовал в тушении пожаров, чем заслужил глубокое уважение и любовь жителей Стамбула. Несмотря на то, что положение внутри страны было нестабильным, а на внешней арене армия терпела поражение за поражением, народ Османской империи очень любил Абдул-Хамида I. За глубокую набожность, желание решить проблемы простого человека, участие в делах обычного человека, строительство школ, фонтанов, хамамов и библиотек его в народе прозвали «Вели», что можно перевести как «друг Аллаха».

Из истории мы знаем, что когда правитель пытается стоять на стороне народа, обычно страдает его окружение и государственные служащие. Так произошло и в случае с Абдул-Хамидом I. Мало того что во время церемонии вступления на престол султан по примеру своего брата не выплатил военным и госслужащим полагающуюся премию, он также отменил так называемую «куплю-продажу овса». Это была древняя традиция, восходящая еще к основателю империи Осману Гази. Тогда всем военным, кроме обычных выплат, раз в три месяца выдавался овес (своеобразная ежеквартальная премия). С распространением товарно-денежных отношений овес заменили деньгами. Когда военные приходили за полагающейся выплатой, для них устраивали угощение в виде плова. Если военные садились за стол, это означало, что они довольны выплатой. Сам процесс получил название «купля-продажа овса». Так вот, Абдул-Хамид I отменил эти выплаты, чем вызвал определенное недовольство в военных кругах.

В начале этой заметки мы упоминали, что султан умер от паралича. Турецкие источники пишут, что когда русские войска захватили Очаков, они перерезали двадцать пять тысяч человек местного населения. Когда весть об этом дошла до Абдул-Хамида I, его парализовало, и через четыре месяца он скончался. Мавзолей султана находится в Бахчекапы. У падишаха было пятнадцать жен, семеро сыновей, двое из которых стали султанами, и девять дочерей.