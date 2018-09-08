Видеоопрос: «Что вы помните из творчества Льва Толстого?»

Фото: Олег Тихонов

9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения Льва Толстого. Корреспонденты «Реального времени» решили проверить, что помнят жители Казани (в которой великий писатель, как известно, жил и учился) из его творчества, и устроили небольшой тест для прохожих.

Корреспонденты «Реального времени» решили проверить, что помнят жители Казани (в которой великий писатель, как известно, жил и учился) из его творчества, и устроили небольшой тест для прохожих.