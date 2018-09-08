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Видеоопрос: «Что вы помните из творчества Льва Толстого?»

07:00, 08.09.2018 2
Видеоопрос: «Что вы помните из творчества Льва Толстого?» Фото: Олег Тихонов

9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения Льва Толстого. Корреспонденты «Реального времени» решили проверить, что помнят жители Казани (в которой великий писатель, как известно, жил и учился) из его творчества, и устроили небольшой тест для прохожих.

Корреспонденты «Реального времени» решили проверить, что помнят жители Казани (в которой великий писатель, как известно, жил и учился) из его творчества, и устроили небольшой тест для прохожих.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:37
    Честно говоря, вообще ничего
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    Анонимно 10:20
    Стыдно должно быть
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