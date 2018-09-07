«В знак доверия мы решили подарить вам немецкий дуб, что будет значить твердость»

«Упаковать Европу»: ГК «Данафлекс» открыла в «Алабуге» завод и думает еще об одном в Чехии

Фото: Сергей Афанасьев

ГК «Данафлекс», до сих пор имевшая два производства в Казани по изготовлению гибкой полимерной упаковки и высокобарьерных полимерных пленок (ЗАО «Данафлекс» и ООО «Данафлекс-Нано»), с участием президента РТ Рустама Минниханова и директора Фонда развития промышленности (ФРП) Романа Петруцы открыла сегодня третий завод. На этот раз на территории ОЭЗ «Алабуга». В новый завод по выпуску гибкой упаковки для пищевых и непищевых сегментов рынка, расположенный на территории индустриального парка «А Плюс Парк Алабуга» площадью 16,7 тыс. кв. м, вложат более 3 млрд рублей. Из них 500 млн рублей инвестировал ФРП. Четвертый завод «Данафлекс» собирается запустить в следующем году в Чехии. Корреспондент «Реального времени», побывав на открытии, узнал подробности алабужского проекта и его финансирования у Айрата Баширова: в частности, почему на экспорт будет отправляться лишь треть, а не половина продукции, как планировалось. И поговорил с Романом Петруцей о приоритетных отраслях, которые поддерживает ФРП, и льготных сроках возврата заемных средств.

Как за 2 года изменились целевые показатели алабужского завода

Напомним, почти 2 года назад глава «Данафлекса» Айрат Баширов рассказал о планах по открытию завода в «Алабуге» в интервью газете «Реальное время». На тот момент компания находилась в процессе получения статуса резидента (присвоен был в декабре 2016 года).

Уже тогда Баширов сообщал, что на предприятии будут производить только гибкую упаковку, причем более половины продукции «Данафлекс» собирались отправлять на экспорт: «С «Данафлекс-Нано» и «Данафлекс», которые расположены в Казани, мы не сможем обеспечить крупные поставки на экспорт, для этого мы и планируем запуск новой производственной площадки», — заявил он нашему изданию. Ожидалось, впрочем, что запуск производства состоится в 2017 году: часть оборудования была уже закуплена, производственные мощности рассчитаны были на 20 тыс. тонн продукции, на заводе готовились принять около 300 рабочих. Изначально Баширов планировал вложить в завод более 3,5 млрд рублей без привлечения заемных средств (тогда компания ежегодно инвестировала в свое производство порядка 1 млрд рублей). Однако, как признался нам сегодня в ожидании визита президента РТ Айрат Баширов, без кредитов все-таки не обошлось. И решение об отправке более половины продукции на экспорт тоже пришлось скорректировать.

«На сегодняшний день пришло уже 70 процентов всего оборудования. И на этой основе мы уже планируем выйти на проектную мощность первой очереди завода. Выручка ожидается порядка 9 млрд рублей», — говорит Айрат Баширов



«Порядка 3 млрд рублей выручки из 9 млрд должен будет составлять экспорт»

— В 2017 году мы действительно запустили первое производство, но в течение более одного года здесь шел монтаж оборудования, процесс инсталляции станков. На сегодняшний день пришло уже 70 процентов всего оборудования. И на этой основе мы уже планируем выйти на проектную мощность первой очереди завода. Выручка ожидается порядка 9 млрд рублей (еще 2 года назад оба предприятия «Данафлекс» генерировали выручку в размере 10 млрд рублей, — прим. ред.). Уже начали поставлять свою продукцию в 10 зарубежных стран, — рассказал корреспонденту «Реального времени» глава ГК «Данафлекс». — Но, наверное, на половину экспорта мы выйдем нескоро. К 2022 году планируем выйти на 30 процентов — столько будем поставлять на экспорт. Порядка 3 млрд рублей выручки из 9 млрд должен будет составлять экспорт.

Доля ГК «Данафлекс» на российском рынке к 2020-м годам вырастет до 25 процентов, выручка до 30 млрд рублей

К 2022—2023 году на основе третьего завода «Данафлекс» ГК планирует увеличить также долю на российском рынке — с 15 до 25 процентов. А объем выручки всей ГК довести до 30 млрд рублей. Скорректировал Баширов и план по найму рабочих — уже нанято более 200 человек, целевой показатель не 300, как задумывалось, а 280 человек: в итоге по достижению плана на трех предприятиях ГК «Данафлекс» будут работать более одной тысячи сотрудников. Интересно, что несмотря на это, как раз производственные мощности нового завода на деле выросли: с 20 тыс. тонн продукции в год до 33 тыс. тонн. Первая очередь предусматривает производство гибких упаковочных материалов для кондитерской, снэковой, бакалейной, масложировой, замороженной, молочной продукции, детского питания, корма для животных, бытовой химии, средств гигиены.

Напомним, что Баширов рассказывал в интервью 2016 года «Реальному времени», что «драйвер российского рынка — импортозамещение: в Россию поступало порядка 15—20 процентов упаковки, а сейчас импортируется около 10 процентов. Однако в случае оборудования, увы, все еще хуже:

— Оборудование наше на 100 процентов — импортное, — признался нам глава «Данафлекса».

«Оборудование наше на 100 процентов — импортное. К сожалению, нет такого оборудования, которое нам необходимо, чтобы поддерживать мировой уровень качества продукции», — признался глава «Данафлекса»



— То есть подобное оборудование в России не производится?

— Пока нет. К сожалению, нет такого оборудования, которое нам необходимо, чтобы поддерживать мировой уровень качества продукции, — печально ответил Айрат Баширов.

С другой стороны, по сырью ситуация менее плачевная: на 70 процентов импорта приходится 30 процентов отечественного сырья. Основными поставщиками сырья выступают ГК «ТАИФ», «Сибур», и они ежегодно, уверяет Баширов, выводят новые марки, которыми «Данафлекс» старается замещать импорт.

Порядка 1,5 млрд рублей выделили «Данафлексу» «Банк ВТБ» и «ЮниКредит Банк»

— Какова доля собственных средств в 3 млрд рублей инвестиций в завод? — уточнили мы.

— Мы всегда работаем по схеме: не менее 30—40 процентов — собственные средства.

— Какие банки выделили кредиты?

— «Банк ВТБ» и «ЮниКредит Банк».

— Когда планируете окупить инвестиции?

— В течение 7-8 лет, — рассказал глава ГК «Данафлекс» «Реальному времени».

Получается, по самым примерным подсчетам, помимо ФРП, который, как заявил Айрат Баширов, выделил компании 500 млн рублей, еще 1 млрд рублей инвестировала сама ГК «Данафлекс», 1,5 млрд рублей пришлось на кредитные линии. Напомним, о потенциальной поддержки МЭР РФ, которое было готово рекомендовать «Данафлекс» институтам развития (среди которых и Фонд развития промышленности, существующий под крылом Минпромторга РФ) для целевой поддержки, стало известно еще осенью 2016 года. В рамках проекта МЭР планировалось поддерживать компании не стартапы, а в финансовом плане стоящие на ногах достаточно крепко. Тогда же Айрат Баширов, комментируя новость «Реальному времени», прямо заявил, что «поддерживать необходимо не начинающие бизнесы, которые могут «умереть», и в 75 процентах случаев так и происходит, а компании, которые на своих рынках уже добились чего-то». По его мнению, на тот момент огромная часть средств, выделяемая государством на поддержку МСП, расходовалась «мягко скажем, неэффективно».





Основными поставщиками сырья выступают ГК «ТАИФ», «Сибур», и они ежегодно, уверяет Баширов, выводят новые марки, которыми «Данафлекс» старается замещать импорт



О планах по строительству завода в Чехии: 100 процентов продукции будет поставляться европейским заказчикам

В ближайшем будущем «Данафлекс» запускает завод в Чехии: первый продукт — та же упаковка — ожидается выпустить уже до конца 2018 года, официально открыть весной 2019 года. Инвестиции в чешский проект составят 40 млн евро. Работать будут порядка 180 человек. Что интересно, как признался сам Баширов, набирать персонал в Чехии существенно сложнее, чем в «Алабуге». Причина в том, что Чехия граничит с Германией, где зарплаты в три раза выше чешских, в итоге весь квалифицированный персонал (как из Чехии, так и из Польши) перетекает туда. Да и уровень безработицы очень низкий. Баширов рассказал «Реальному времени», что вся продукция чешского завода будет поставляться только европейским заказчикам.

— Нет смысла в Европе строить завод, чтобы сюда экспортировать. Мы планируем построить завод там, закрепиться на европейском рынке, чтобы это позволило нам увеличить поставки в Европу с российских заводов. Сегодня, к сожалению, кредит доверия к российским компаниям не такой высокий, — объяснил нам Баширов.

Фонд развития промышленности уже поддержал в Татарстане 16 проектов на 5 млрд рублей

Президент РТ Рустам Минниханов, который за последние 2 недели открывает уже пятый завод (см. наш материал об «Алабужском квартете»), на открытии завода уточнил, что пока инвестировано порядка 1,7 млрд рублей. И отдельно поблагодарил за финансовую поддержку строительства завода Минпромторг РФ и ФРП. В том числе и за поддержку других татарстанских проектов: 16 проектов в Татарстане фонд поддержал на сумму 5 млрд рублей.

Напомним, всего несколько дней назад, 31 августа, фонд одобрил заем на 750 млн рублей татарстанской компании POZIS по программе «Конверсия»: POZIS намерен модернизировать мощности и на 40 процентов нарастить выпуск бытовой и медицинской холодильной техники (ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» инвестирует в производство бытового и медицинского холодильного оборудования на предприятии POZIS около 2 млрд рублей до 2021 года).

Рустам Минниханов за последние 2 недели открывает уже пятый завод



Директор фонда Роман Петруца, в свою очередь, уточнил, что полмиллиарда рублей «Данафлексу» было предоставлено еще в августе 2017 года:

— Мы хорошо понимали, что вкладываем деньги в хороший проект, где будет производиться качественная упаковка, востребованная не только в РФ, но и за рубежом. Для меня это уже 63-е производство, где была нажата красная кнопка, перерезана ленточка, из уже почти 300 профинансированных фондом. И примечательно, что сегодня отрасль химии у фонда на втором месте по числу поддержанных проектов. Порядка 30 компаний этой отрасли обратились к нам за поддержкой, среди них, кстати, есть и ваши конкуренты! Просьба, не расслабляться! – предупредил Айрата Баширова Роман Петруца. — Татарстан в целом уже входит в топ-5 регионов по числу поддержанных фондом проектов.

Как немецкие поставщики могли бы сотрудничать с «Данафлексом» и без заключения контрактов

Гендиректор немецкой компании-поставщика оборудования «Данафлексу» Windmöller & Hölscher (поставляет оборудования компании Баширова еще с 2001 года, года основания «Данафлекса»). Теодор Детерманн неожиданно раскрыл неофициальную структуру отношений с российской компанией «Данафлекс». Говоря по-немецки, он для начала польстил Баширову, заявив, что не каждый день встречается с «настолько динамично развивающейся компанией, выпускающей настолько качественный продукт», а затем рассказал о кулуарном сотрудничестве с «Данафлексом»:

— Я открыто могу сказать: мы такую степень доверия имеем друг к другу, что даже контракты подписывать не надо! Но, конечно, приходится их подписывать, законы этого требуют, — с сожалением заметил господин Детерманн, которому, будь его воля, достаточно было бы рукопожатия с Башировым для поставки станков и линий на миллионы и миллионы рублей. — Поэтому в знак доверия мы решили подарить вам немецкий дуб, что будет значить твердость, партнерство. Надеемся, немецкий дуб будет крепко расти в русской земле [дуб из Германии посадили прямо перед индустриальным парком в конце мероприятия уже без участия президента РТ].

Помимо немецкого, на новом заводе установлено также оборудование австрийских и французских компаний — с оборудованием, отдельными полностью роботизированными линиями и технологическим процессом Баширов познакомил и президента РТ Рустама Минниханова, сразу после официального открытия. На всю экскурсию ушло от силы минут пять: площади огромные, но часть станков почти не требуют человеческого участия, в итоге от поворота к повороту Минниханову с Башировым пришлось преодолеть чуть ли не спринтерскую дистанцию.

«Данафлекс» способен производить многослойную упаковку (двух-, трехслойную), для этого установлено отдельное оборудование



Глава «Данафлекса» попутно рассказал президенту РТ, что первые партии упаковки — для майонезов — уже ушли компании «Махеев», что «Данафлекс» способен производить многослойную упаковку (двух-, трехслойную), для этого установлено отдельное оборудование. И показал огромную установку-ламинатор, в котором расплавленный полиэтилен лился между слоями материала, склеивая их друг с другом. По словам Баширова, это позволяет производить экологически чистую упаковку. В финале Баширов остановил президента РТ у «самой большой в России машины», которая способна красить со скоростью более 600 метров в минуту. При этом машина полностью роботизирована, в итоге скорость покраски сокращается раз в шесть.

Роман Петруца: средний чек займа ФРП — 200 млн рублей, 3 года — «каникулы», 35 процентов поддержки приходится на машиностроение

После того, как большинство чиновников во главе с Рустамом Миннихановым уехали, нам удалось пообщаться с Романом Петруцей, главой Фонда развития промышленности, который рассказал нам, что в числе приоритетных ФРП — 20 ОКВЭДов, при этом приоритетными фонд считает не столько какую-либо отрасль, сколько какой-либо проект.

— Проект должен быть финансово-устойчивым, обладать компетентными навыками. Это не стартапы, а состоявшиеся производства, — объяснил он.

— Но в процентном соотношении какова доля отдельных отраслей? Сколько там, скажем, той же химии?

— На сегодняшний день одобрено фондом 400 проектов, уже профинансировано 280. Из них 100 — это машиностроение, более 30 проектов — химия, на третьем месте — фармацевтика.

«По нашей статистике, к настоящему моменту средний чек фонда составляет 200 млн рублей», — говорит Роман Петруца



— Какую максимальную сумму ваш фонд может выделить?

— Сегодня у нас восемь программ финансирования. По семи из них максимальная сумма — 500 млн рублей. И по одной — программе поддержки оборонно-промышленного комплекса «Конверсия» — максимальный чек 750 млн рублей, — рассказал «Реальному времени» Роман Петруца. — Но по нашей статистике, к настоящему моменту средний чек фонда составляет 200 млн рублей.

— Какой срок возврата вложенных средств вы устанавливаете?

— Хороший вопрос! Один из принципов работы фонда — возвратное, доступное финансирование. Доступны мы в двух ипостасях. Во-первых, низкие ставки: 1—3—5 процентов годовых. И, во-вторых, первые 3 года заемщику нет необходимости гасить основной долг. Редко какой банк дает подобные условия. Максимальный срок — 7 лет по программе «Станкостроение». По всем остальным — 5. Недавно запустили программу «Маркировка лекарственных средств» — вы знаете, с 1 января 2020 года каждый фармацевт обязан будет маркировать даже тюбик йода. И на закупку оборудования для маркировки даем займ под 1 процент годовых на 2 года. Но там быстроокупаемый проект.

1 / 32 Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев

Сергей Афанасев